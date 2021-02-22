Kayıt
15:48 22 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Meteoroloji'nin rengi değişti: Yağışlar kuraklık rüzgarını tersine çevirdi

    © İHA
    Çevre
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/07/1043530940_0:308:3093:2048_1200x675_80_0_0_e9d0222315618fcbf7493a33b77b0264.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/cevre/202102221043869740-meteorolojinin-rengi-degisti-yagislar-kuraklik-ruzgarini-tersine-cevirdi/

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, Türkiye'de yağışlarda normaline göre yüzde 43 artış oldu. Türkiye'de kurak geçen ayların ardından gelen yağışlar kuraklık haritasına da yansıdı. Kasım-Aralık ve Ocak aylarını kapsayan analize göre olağanüstü kurak yerlerin büyük oranda azaldığı görüldü.

    Ocak ayının ortalarından itibaren başlayarak Şubat ayına kadar devam eden yağmurlar ve yaklaşık 5-6 günlük kar yağışı da barajlardaki su seviyesinin yükselmesini sağladı. Özellikle İstanbul'daki korkutan baraj doluluk oranları yağışların etkisiyle ikiye katladı.

    NTV’nin haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2021 Yılı Ocak Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, yağışlarda normaline göre yüzde 43 ve 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 53 artış meydana geldi. Türkiye'de kurak geçen ayların ardından gelen yağışlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuraklık haritasına da yansıdı. Kasım-Aralık ve Ocak aylarını kapsayan analize göre olağanüstü kurak  yerlerin büyük oranda azaldığı görüldü.

    Yağışlar Trakya, Kuzey Ege, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Kayseri ve Hatay çevrelerinde normallerine göre yüzde 100’den fazla arttı. Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Hatay, Kırklareli, Osmaniye ve Tekirdağ normallerinin iki katından fazla yağış aldı. Öte yandan; Ocak ayı il yağışlarında Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Samsun ve Trabzon normallerinin altında yağış aldı.

    Marmara’da son 40 yılın en yüksek ikinci Ocak ayı yağışı

    Bölge bölge değerlendirildiğinde de; Marmara Bölgesi'nin aldığı yağışlarda, normalin ve 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 100’den fazla artış gerçekleşti. Bölge son 40 yılın en yüksek ikinci Ocak ayı yağışını aldı.

    Ege Bölgesi'nde yağışlarda normaline göre yüzde 64, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 100’den fazla artış gerçekleşti. Akdeniz Bölgesi'nde yağışlarda normaline göre yüzde 39, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 26 artış yaşandı. İç Anadolu'da, yağışlarda normaline göre yüzde 37, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 41 artış gerçekleşti.

    Karadeniz'de yağışlarda normaline yüzde 7, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 3 artış gerçekleşti. Doğu Anadolu'da yağışlarda normaline göre yüzde 38, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 87 artış görüldü.

    Güneydoğu Anadolu'da yağışlarda normaline göre yüzde 25, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 33 artış gerçekleşti. Alınan yağışlarla birlikte Ocak ayı alansal yağış haritasında İzmir, Muğla, Antalya, Osmaniye ve Hatay'ın aşırı yağış aldığı görülüyor. 

    NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, ocak ayında alınan yağışlarla birlikte yurt genelinin şiddetli kuraklıktan normale döndüğünü söyledi. Çalışkan, ''Özellikle Marmara ve Ege Bölgesi'nde Aralık ayının sonuna kadar şiddetli kuraklık vardı. Ancak iki bölge de Ocak ayında alınan yağışlarla normal seviyelerine döndü'' açıklamasını yaptı. 

    ‘Çok şiddetli kuraklıktan kendini kurtaran Hatay, nemli duruma bile düşmüş durumda’

    İki haritaya kıyasla en dikkat çeken yerin Hatay olduğunu söyleyen Çalışkan, ''Çok şiddetli kuraklıktan kendini kurtaran Hatay, nemli duruma bile düşmüş durumda'' dedi. Çalışkan; aşırı kuraklık riskinden çıkan Hatay ile beraber Kayseri, İzmir, Kilis ve Antalya'nın da nemli duruma geçtiğini söyledi. 

    Öte yandan Kastamonu, Çorum, Amasya, Kırşehir ve Bolu'da şiddetli kuraklık devam ediyor.  

    ‘15 gün boyunca yurt genelinde herhangi bir yağış beklenmiyor, kurak geçecek'

    Çalışkan, özellikle önümüzdeki 2 hafta herhangi bir sistem görünmediğini de sözlerine ekledi. Çalışkan, ''15 gün boyunca yurt genelinde herhangi bir yağış beklenmiyor, kurak geçecek'' dedi. 

    ‘Ocak ayına kadar El nino'dan etkilendik, şimdi de La lina dönemindeyiz’

    Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek de, ülke genelinde 6 aylık periyotta ortalama ve ortalamaların üzerinde yağış beklediklerini, sadece Mart ayında Ege'deki yağışların ortalamaların altında kalacağını tahmin ettiklerini belirtti.  Tek, ocak ayının ortalarından bu yana alınan yağışlarla kuraklığın izlerinin kapanmaya başladığını da sözlerine ekledi. 

    Pasifik'teki sıcaklık değişimleri olan El nino ve La lina Türkiye'nin iklimine etki edenler arasında yer alıyor. Tek, ''El nino dönemlerinde çoğunlukla kurak bir dönem yaşıyoruz La lina dönemlerinde de yağışlarımız genellikle ortalamaların üzerine çıkıyor. Ocak ayına kadar El nino'dan etkilendik. Şimdi de La lina dönemindeyiz. Ve tüm bunlara baktığımızda yağışlar, normal ve normal üzerinde seyredeceği görünüyor'' dedi. 

    ‘2020 yılında kuraklığı çok konuştuk ama aynı yılın ilk 6 ayı oldukça yağışlıydı’

    İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay'a göre de Ocak ayında alınan yağışlarla birlikte yurt genelinde kuraklık tehlikesi geçti demek yanlış. Sağlam bir değerlendirmenin yapılması için yıl geneline bakılması gerektiğini söyleyen Tolunay, 2020 yılını örnek verdi. 

    Tolunay, ''2020 yılında kuraklığı çok konuştuk ama aynı yılın ilk 6 ayı oldukça yağışlıydı ve bu yağışlar mevsim normallerinin üzerinde olan yağışlardı. Ancak son 6 ayına baktığımızda da bir azalma görüyoruz. Zaten bizim için kritik olan da son 6 aydı. Temmuz ve Aralık'taki yağışlar uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 50 kadar azaldı'' dedi. 

    2020'nin son 6 ayında kurak ve aşırı sıcak geçen günlerin etkilerinden de bahseden Tolunay, ''Kuraklıkla beraber sıcaklıklar da çok yüksek seyrettiğinde hem yeterli suya ulaşamıyoruz hem de yüksek sıcaklıklarda depolarda, göllerde biriken sular buharlaşıyor. Tüm bunlar birleşince de çok fazla su kaybı yaşanıyor ve biz de tam da bu durumu yaşadık'' açıklamasını yaptı.  

    ‘Kuraklığın etkisiyle Muğla'da sazlık yangınlarıyla karşılaştık’

    Aşırı sıcakların etkisiyle çok fazla orman yangını ile karşılaştığımızı da sözlerine ekleyen Tolunay; Hatay, Adana ve Muğla'yı örnek vererek şu ifadeleri kullandı:

    ''Adana Hatay'a baktığımızda çok sıcak ve kurak olduğunu ve özellikle de bu dönemlerde sıcaklık rekorlarının kırıldığını görüyoruz. Yine kuraklığın etkisiyle Muğla'da sazlık yangınlarıyla karşılaştık. Kasım ayında da bitkilerin büyümesini tamamlaması gerekiyordu, bu olmadı. İstanbul özelinde Aralık ayında ağaçların tekrar yapraklandığını gördük. Hatta İstanbul'da ilk kar yağdığında bunlar dondu, sonra sıcaklıklar arttı yeniden çicek açtı bu bitkiler.''
    ‘Ekim-Kasım ekim ayıdır, yağışların olmaması ve sıcaklıkların yüksek gitmesi nedeniyle çiftçiler tohumları atsa da bunlar çimlenmedi’

    Kuraklıklığın ve sıcaklığın tarıma olan etkisine de değinen Tolunay, ''Özellikle Ekim-Kasım tahıl ürünlerinin ekildiği aylardır. Ancak yağışların olmaması ve sıcaklıkların yüksek gitmesi nedeniyle çiftçiler tohumları atsa da bunlar çimlenmedi. Ardından 2021'in başında özellikle Akdeniz ve Ege'de şiddetli yağışların etkisiyle tarım alanlarına ve seralara zarar verdiğini gördük. Tüm bunlara baktığımızda da meteorolojik parametrelerde sapmalar, uzun yıllara oranda sıcaklık farklılıklarının olduğunu görüyoruz'' açıklamasını yaptı. 

    ‘2020 yılı Türkiye özelinde en sıcak üçüncü yıl oldu’

    Tolunay, ''Son 20-30 yıllık döneme bakıp değerlendirdiğimizde sıcaklıkların devamlı arttığını görüyoruz, 2020 yılı bugüne kadar ki Türkiye özelinde en sıcak 3. yıl olarak gerçekleşti. Tüm bunlar doğada yaşıyan canlıları etkiliyor'' diyerek sözlerine son verdi. 

    İlgili konular:

    Prof. Toros yanıtladı: Kar yağışı İstanbul’un kuraklık sorununu çözdü mü?
    Son yağışlar da Salda Gölü'ne çare olmadı: Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya
    ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry: İklim değişikliğinin en kötü sonuçlarından kaçınmak için 9 yılımız var
    Etiketler:
    iklim, Sıcaklık, Doğanay Tolunay, Kuvvetli yağış, Sağanak yağış, Kar yağışı, Yağış, Meteoroloji, Kuraklık, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    ABD’de 139 yıllık Victoria tarzı 2 katlı ev, 400 bin dolar maliyetle 800 metre uzaklıktaki başka caddeye taşındı.
    ABD’de 139 yıllık tarihi ev yeni adresine taşındı
    Karikatür
    ABD'den Türkiye raporu: Yeni Türk hükümeti seçilene kadar baskı sürdürülmeli
    İnfografik
    Türkiye'nin nüfus yapısı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet