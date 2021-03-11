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    Diyarbakır'da çamur yağdı

    Toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış geliyor: '2 gün evde kalınmalı'

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    Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı ve çamur yağışları yurdun güney kesimlerinde etkili olacak. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, özellikle solunum yolu rahatsızlıkları olanları uyardı ve "Pencereleri açmayın, hastalığınız tetiklenebilir" dedi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklendiğini açıkladı. Özellikle Şanlıurfa ve Mardin’in güney kesimlerinde, toz taşınımıyla hava kalitesi ve görüş mesafesi düşüşünün beklendiği belirtilen açıklamada, yağmur alan yerlerde çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

    'Ciddi sağlık sorunları oluşturabilir'

    Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, bugünden itibaren etkili olacak toz fırtınasının yağmur yağan yerlerde kirliliğe neden olma dışında ciddi sağlık sorunları da oluşturabileceği uyarısında bulundu. 

    Prof. Dr. Şenyiğit, “Sahra Çölü’nden gelen toz fırtınasının Türkiye’yi etkisi altına alması bekleniyor. Aynı zamanda yağmur da bekleniyor. Dolayısıyla yağmur yağdığı zaman bu toz fırtınası maalesef yeryüzüne çamur olarak sirayet edecektir. Bu durum arabalarda ve belli yerlerde kirlilik yaratma dışında aynı zamanda sağlık için önemli sorunlar oluşturabilir" dedi.

    Prof. Dr. Şenyiğit, yağmurla beraber tozun etkisinin geçmesinin mümkün olmadığını söyledi ve "Bu toz fırtınası ya da tozun o bölgede birikmesi bazen uzun süreli, yağmurdan sonra da devam edebilecek şekilde kendi etkisini gösterebilir. Onun için yağmurdan sonra açık bir hava bile olsa en az 1-2 gün evde kalmanın çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Kar yağışı da toz bulutu etkisini azaltacak ama bu demek değildir ki bu zararsızdır. Kar yağışı olan yerlerde de hastaların çok dikkat etmesi gerekiyor” diye konuştu.

    'Solunum rahatsızlığı olanlar pencereleri kapalı tutsun'

    Yağmur yağmayan yerler için de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şenyiğit, özellikle KOAH, astım, solunum yolu hastalığı ve alerjisi olanların kapı ve pencereleri açmamaları gerektiğini söyledi. Tozun akciğere girmesiyle kendi hastalıklarının tetiklenebileceğini belirten Şenyiğit, şunları söyledi:

    "Yağmurun olmadığı yerlerde toz fırtınası olduğu zaman, tabi bunun derecesi çok önemli, özellikle gözün görmeyeceği şekilde, çok yoğunsa sağlığa etkisi daha fazlayken, daha az toz hareketi de sağlığa daha az zarar verebilir. Ne yapabilir bu? Özellikle astımı olan, KOAH’ı olan, solunumsal hastalığı olan ve alerjik hastalığı olan kişilerin çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bu tozun burundan veya ağızdan akciğere girmesiyle kendi hastalıkları tetiklenebilir. Eğer toz fırtınası varsa mümkünse dışarı çıkmayın çünkü hastalığınız tetiklenebilir ve atak geçirebilirsiniz."

     

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    Etiketler:
    Sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, Sağanak yağış, Sağanak, Kovid-19, Solunum, solunum yolu rahatsızlıkları, solunum hastalığı, Toz taşınımı, toz taşınımı, Çamur, Meteoroloji
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