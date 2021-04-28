AFP'den Salda Gölü haberi: NASA'nın ilgisi sonrası yok olma riski arttı

NASA'nın Mars'taki Jezero Krateri arasında coğrafi benzerlikler olduğunu açıklamasının arından Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün popülerliği dünya çapında arttı. Gölün bu nedenle risk altına girebileceği belirtiliyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), keşif aracı Perseverance'ı Mars'a göndermeden önce projede görev alan bazı araştırmacıların hazırlık için Salda Gölü'ne gelip, çalışmalar yapacağını açıklamasıyla birlikte bölge uluslararası üne kavuştu. AFP haber ajansı, ziyaretçi artışı nedeniyle gölün yok olma riskinin arttığını belirten bir haber hazırladı.

Gölün AK Parti hükümetinin de ilgi alanı içinde olduğu ve millet bahçesi projesi kapsamına alındığı belirtilen haberde, aktivistler ve hukukçuların görüşüne başvuruldu. Buna göre, NASA'nın ilgisinin ardından popülerleşen gölün turizm merkezi haline gelme ihtimali yüksek ve çok sayıda insanın kenarında dolaşmaya başlaması bile gölü özel yapan ekosistemini yok edebilir.

Boasting azure waters and white sands, a Turkish lake that NASA thinks hides secrets about Mars threatens to become too popular for its own good. @AFP went to Lake Saldahttps://t.co/O9xTDvpnmH pic.twitter.com/BKejiNPUO0 — Dmitry Zaks (@dmitryzaksAFP) April 28, 2021

Salda Gölüme Dokunma Platformu Derneği Başkanı Gazi Osman Sakar, konuya ilişkin "Milyonlarca insan buraya gelirse gölün geleceği risk altına girer" açıklaması yaptı.

'Millet Bahçesi projesi iptal edilmeli'

Sakar ayrıca, Millet Bahçesi projesi için bölgeye özgü beyaz kumun belli miktarda taşındığını ve gölün çevresinde hali hazırda 9 bina inşaatının devam ettiğini belirterek, "Bu proje iptal edilmeli. Göl bu tür bir kullanıma açılırsa korumak mümkün olmaz" dedi.

Sakar, gölü gözlemlemek ve manzarasını seyretmek için ziyaretçilere özel gözlem ve hatıra noktaları oluşturulması gerektiğini savunduklarını söyledi.

Dernek tarafından yeni yeşil alan çalışmasının iptaline dair yapılan hukuki girişim mahkemede reddedildi. Sakar şimdi davayı Yargıtay'a ve 'Dünya Mirası' listesine aldırmak için UNESCO'ya taşıyor.

'Tahribat şimdi dursa bile iyileşmesi 200 yıl sürecek'

Jeoloji Mühendisi Servet Çevni ise, "Salda'yı benzersiz kılan özellik, içinde yaşayan canlılarla birlikte kapalı devre bir ekosisteme dönüşmüş olması. Bu göl canlı bir organizma, bu yüzden de dış etmeler karşısında oldukça kırılgan bir yapısı var" diye konuştu.

Cevni, "Tek hücreli organizmalar ölürse Salda Gölü biter. Tahribat şimdi dursa bile iyileşmesi 200 yıl sürecek" dedi.

Geçen ay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gölü ziyaret edebilecek turist sayısını yılda 57 bin kişiyle sınırlandırdı. Beyaz Adalar kısmına ise ziyaretçi yasağı getirildi. 2019'da göl, 1 buçuk milyon kişi tarafından ziyaret edilmiş, geçen yıl ise koronavirüse rağmen ziyaretçi sayısı 800 bini bulmuştu.

Burdur Barosu Çevre Kurulu üyesi Nazli Oral Erkan, söz konusu ziyaretçi sayısının gölü korumak için yeterli olmadığını belirterek "Salda doğal biz müze gibi" dedi.