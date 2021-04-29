Sarı Deniz'de yaklaşık 400 tonluk petrol sızıntısı

Çin'in en büyük ham petrol terminali açıklarında meydana gelen gemi kazasında denize dökülen petrol miktarı açıklandı. Olayda ölen ya da yaralanan yok. Temizleme çalışmaları sürüyor.

Sarı Deniz'de Liberya bandıralı bir tanker ile Panama bandıralı yük gemisinin önceki gün çarpışması sonucu tonlarca petrol denize döküldü.

An oil spill has been reported in the Yellow Sea after a collision between an oil tanker and a bulk carrier off China's port city of Qingdao.https://t.co/FWhPy4yUqj — NPR (@NPR) April 27, 2021

​Çin'in Şandong eyaletinde yer alan ve ülkenin en büyük ham petrol terminali olan Çingdao Limanı'nın 75 kilometre açıklarında meydana gelen kazayla ilgili açıklama yapan denizcilik yetkilileri, "Denize dökülen petrol miktarı 400 ton civarında. Temizleme çalışmaları devam ediyor. Gemilerin limana giriş- çıkışları normal seyrinde" bilgisini paylaştı.

Olayda mürettebattan ölen ya da yaralanan olmazken yakınlarda bulunan gemilere bölgeye 18.5 kilometreden fazla yaklaşmamaları yönünde uyarı yapıldı.

Tanker collision causes 400 tonnes of oil to spill into the Yellow Sea off China's coast: authoritieshttps://t.co/UeKUFsLpKt — AFP News Agency (@AFP) April 29, 2021

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