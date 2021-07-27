Bayram tatili haftasında İstanbul'da 817 ton çöp toplandı

İstanbul'da yaşayanlar özellikle pandemi döneminde yeşil alanları sıkça tercih ediyor. Normal günlerde yeşil alanlarda bir haftada ortalama 230 ile 250 ton çöp toplanırken 4 günlük Kurban Bayramı ve hafta sonunda İstanbul'daki yeşil alanlarda 817 ton çöp toplandı.

Kurban Bayramı'nda İstanbullular tatillerini şehir dışında geçirmeyi tercih etti. İstanbul'da kalanlar ise çoğunlukla yeşil alanlarda tatilin keyfini çıkardı. Ancak bu alanlarda vakit geçiren vatandaşların bir kısmı çöplerini yeşil alanlarda bıraktı.

Tam kapanmanın ardından vardiyalı olarak 24 saat çalışan İBB Ağaç ve Peyzaj A.Ş. ekiplerinin de iş yoğunluğu arttı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı yeşil alanlarda temizlikler geceden itibaren başlıyor. Sabah da yoğunluğa göre devam ediyor. Ağaç ve Peyzaj A.Ş'nin verilerine göre normal günlerde toplanan çöp miktarlarında, kurban bayramı ve hafta sonunda yüzde yüzden fazla artış yaşandı. 1068 mahalde yeşil alan sulaması, çim biçme,temizlik gibi alanlarda faaliyet gösteren Ağaç ve Peyzaj A.Ş, 6 günlük periyotta 817 ton çöp topladı. İBB Ağaç ve Peyzaj A.Ş Avrupa Yakası Yeşil Alanlar 1. Bölge Şefi Zehra Turhan 77 milyon metreküp yeşil alanda faaliyet gösterdiklerini söylerken; "İstanbul'daki bütün yeşil alanlarda temizlik yapmaktayız. 4 günlük bayram tatili ve 2 günlük hafta sonu tatilinde Anadolu Yakası toplamda 315 tondan fazla, Avrupa Yakası 500 tondan fazla çöpü bertaraf ettik. Bu veriler daha önceki haftalara baktığımızda yüzde 100 artışı göstermektedir" dedi.

'Yüzde 100 artış var'

İBB Ağaç ve Peyzaj A.Ş Avrupa Yakası Yeşil Alanlar 1. Bölge Şefi Zehra Turhan "Toplamda Avrupa Yakası'nda 34 milyon, Anadolu Yakası'nda 23 milyon metreküp alanda temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürmekteyiz. Yeşil alanlar dahil olmak üzere, korular, yaşam vadisi, kent içi ormanlar olmak üzere İstanbul'daki bütün yeşil alanlarda temizlik yapmaktayız. 4 günlük bayram tatili ve 2 günlük hafta sonu tatilinde Anadolu Yakası toplamda 315 tondan fazla, Avrupa Yakası 500 tondan fazla çöpü bertaraf ettik. Bu veriler daha önceki haftalara baktığımızda yüzde 100 artışı göstermektedir" dedi.

'24 saat vardiya sistemine geçtik'

Zehra Turhan "Sahil kesimlerimiz perşembeden başlamak üzere büyük bir kullanım artışına uğradı. Normalde 8-5 çalışmakla yükümlü olduğumuz alanlarda artık 24 saat vardiya sistemi ile çalışıyoruz. Mobil ekip ve temizlik elemanlarımızı arttırdık. Bayram öncesi hafta Anadolu Yakası ve Avrupa yakası toplamda 230-250 tona kadar çıkan bir haftalık veri bayramda yüzde 100 arttı biz 815-820 tonları bulduk.Biz temizlik yapmadığımız durumlarda bizim çöplerimiz denizlere, yollara ve sahillere gitmekte" diye konuştu.

'Atanları uyarınca tepki görüyoruz'

Kazlıçeşme Parkı'nda yürüyüş yapan İlayda Yıldırım "İnsanlar atıyor, çöpleri hep yere atıyorlar. Biz hiç atmadık atanları uyarıyoruz, uyardık diye ağır tepkiler alıyoruz. Bize 'Size ne oluyor? Siz kimsiniz, karışamazsınız, biz özgürüz' diyorlar. Ben mesela çöpe ulaşana kadar, elimde taşıyorum, yere atmamam gerektiğini biliyorum" dedi.

'İnsanlardaki bilinci artırmak lazım'

Kazlıçeşme Parkı'nda vakit geçiren Vedat Arıkan "Biz de pikniğe gidince görüyoruz, maalasef insanlarımız, yediklerini içtiklerini çöp tenekesine atmak yerine oldukları yere bırakıyorlar. Yani bu insanın kendisiyle alakalı, ben ortaokula giderken, kağıt parçaları gezdirirdim cebimde bir çöp bulayım da atayım diye. Bilinç önemli çalışma oluyor, kamyonlar çalışıyor, sokaklar temizleniyor ama insanımızdaki bilinci arttırmak lazım'' şeklinde konuştu.