‘ABD’nin Süleymani suikastı bir devlet terörü örneği olarak tanımlanabilir’

Trump yönetiminin İran'ın en üst düzeyde askeri yetkililerinden Kasım Süleymani ile Irak'ta IŞİD'la savaş cephesinin önemli komutanı Ebu Mehdi el Mühendis'i 3 Ocak’ta Bağdat Havalimanı’nda füzeli saldırı ile öldürmesinin yankıları sürüyor. İran'ın misilleme yemini etmesi ve ABD'nin savaş tehditleriyle Ortadoğu'da gerilim doruğa çıkmış durumda.

ABD ile İran arasındaki yeni krizle birlikte dikkatler Ortadoğu'ya çevrilmişken, Türkiye'nin Libya'ya askeri olarak müdahil olma kararı ve TBMM'den çıkan 'tezkere' de büyük tartışma yaratıyor.

Gelişmeleri Kültür Üniversitesi'nden Doç. Dr. Burak Cop ile konuştuk.

‘Trump’tan yine tutarsızlık içeren bir eylem’

Doç. Burak Cop, Trump’ın emrini verdiği Süleymani suikastını bir 'devlet terörü' örneği olarak nitelendirmenin mümkün olduğu görüşünde. Bir başka ülkenin genel kurmay başkanına eşdeğer hatta ondan yüksek prestij ve güce sahip bir ismin üçüncü bir ülkenin topraklarında, o ülkenin bir başka komutanıyla birlikte öldürülmesinin uluslararası hukuk açısından onaylanması mümkün bir eylem olmadığını belirten Cop, diğer yandan Trump’ın bu tutarsız eyleminin şaşırtıcı olmadığını söyledi:

'Trump başkanlık seçimi ve azil sürecinde İsrail lobisinin desteğini almak istemiş olabilir'

“Çok dehşet verici bir olay ve bir devlet terörü örneği olarak tanımlamak mümkün. Bir devlet başka bir devletin genelkurmay başkanına eşdeğer hatta ondan bile daha yüksek prestij ve güce sahip bir ismini 3. Bir ülkenin topraklarında düzenlediği saldırıyla öldürüyor. Bu suikast sırasında 3. ülkenin önemli bir aktörü olan Haşdi Şabi güçlerinin de önemli komutanlarından bir tanesi el Mühendis de can veriyor. Dolayısıyla uluslararası hukuk bakımından baktığımız zaman hiçbir şekilde kabul edilmeyecek ülkenin egemenliğini ihlal eden ve bir diğer ülkeye de açık saldırganlık eylemi niteliğinde bir olay. İlk akla gelen Trump’ın dengesiz kişiliği ve adeta bir davranış bozukluğuna malul bir yönetici olarak bugüne kadarki siciline çok uygun bir şey, yine tutarsızlık içeren bir eylem ABD’nin Ortadoğu politikasına baktığımızda. Bir yandan ABD’yi bölgeden çekmek özellikle Suriye’de Obama dönemine göre daha düşük profilli bir çizgi izleyip Amerikan güçlerini oradan çekeceğiz derken bir yandan da İran ile sürtüşmeyi tırmandıran ve sıcak çatışma noktasına götüren bir tavır. Tam da Trump’ın dengesizliğine yaraşan bir dış politika eylemi oldu bu."

Süleymani ve Mühendis suikastının ardından Irak meclisinin ABD'nin ülkeden çıkarılması yolunda aldığı kararın önemli olduğunu ancak bağlayıcılığı bulunmadığını belirten Cop, Sünni ve Kürt milletvekillerinin oturuma katılmamasının şaşırtıcı olmadığını belirtti. Cop'a göre, ABD Başkanı azil süreci devam ederken 2020 seçimleri nedeniyle sert başkan imajı çizmek istemiş ve Yahudi lobisinin desteğini almayı hedeflemiş olabilir:

‘Kasım Süleymani, IŞİD ile mücadelenin bir numaralı aktörüydü’

"Irak parlamentosunun aldığı kararın bağlayıcılığı yok ve çok da sürpriz bir karar değil. Çünkü mecliste bu karar alınırken Sünni ve Kürt milletvekilleri oturuma katılmadılar. Amerikan kuvvetleri, bütün yabancı güçler Irak’ı terk etsinler kararının lehinde oy kullanmadıkları gibi karşısında da konumlanmadılar. Kürt ve Sünni milletvekilleri boykot etmeyi seçtiler, bu açıdan şaşırtıcı bir manzara değil. Trump’ın daha çok burada İsrail ile yakınlık göstermek, belki de İsrail’in çok önemli düşmanlarından birini ortadan kaldırarak kendi ülkesindeki İsrail yanlısı lobileri, Yahudi lobisinin de desteğini alarak şu anda içinde bulunduğu sıkıntılı azil sürecinde elini güçlendirmek istediğini düşünebiliriz. Buna ihtiyacı var mıydı, çünkü azlin gerçekleşmesi için Amerikan Senatosu’nda 3’te 2’lik bir çoğunluk lazım. Öyle bir orana ulaşılması zaten çok zor görünüyordu. Ama bu şekilde herhalde İsrail ve ABD’deki İsrail dostlarının, bunların da nüfusunun etkisinin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz, desteğini elde ederek bir sıkışıklıktan çıkma hamlesi yaptığını düşünebiliriz. Ek olarak Kasım ayında ABD’de başkanlık seçimleri yapılacak. Her ülkede olduğu gibi Amerika’da da dış politikadaki ‘başarılar’ para ediyor. Obama’nın Usame Bin Ladin’in öldürülme operasyonunu yönetildiği odadaki fotoğrafları çok meşhurdur. Amerikan halkına bir zafer hediye etti. IŞİD lideri Bağdadi’nin Türkiye sınırına yakın bir yerde öldürülmesi halka zafer olarak sunulan bir başka olaydı. Bu olayın da Amerika’nın gücünü göstermesi ve düşmanlarını dünyanın neresinde olursa olsun istediği gibi tek bir Amerikan askerinin burnunu bile kanatmadan bile yok edebilme gücünü göstermesi bakımından siyasi anlamı olabilir.”

Cop, Trump’ın emriyle öldürülen Süleymani’nin Bin Ladin ve Bağdadi ile kıyaslanmasının ise 'hiçbir geçerliliği' bulunmadığını belirtti. Süleymani'nin ABD'nin 'dilinden düşürmediği' IŞİD ile mücadelede bir numaralı aktörü olduğunu anımsatan Cop'a göre, İran’ın ABD’ye misillemede bulunmaması için yaptırımlarda ve İran’ı çevreleme politikasında yumuşamaya gidilmesi gerekiyor:

‘Erdoğan'ın tutumu temkinli ve itidalli’

“Enteresan olduğu kadar hiçbir geçerliliği olmayan bir karşılaştırma. Özellikle 2014 yılında IŞİD’in önü alınmasaydı Bağdat kapılarına dayanması söz konusuydu. Sadece Irak’taki merkezi yönetim değil Irak Kürdistan Bölgesini de tehdit eden Erbil’i de zorlayan bir noktadaydı. O dönemde gerçekten de devreye İran girdi. İran sadece burada devreye girmedi, Suriye’ye yönelik çok fazla sayıda ülkenin içinde yer aldığı büyük bir saldırı koalisyonu karşısında da çeşitli milislerin Suriye’ye gönderilmesi suretiyle Suriye’de ülkenin savunulması konusunda da Süleymani çok büyük rol oynamıştı. IŞİD ile mücadelenin bir numaralı aktörüydü Kasım Süleymani. İran’ı da yakından tanıyan gözlemcilerin yorumu İran’ın eninde sonunda buna karşı aynı yoğunlukta bir hamleyle mukabelede bulunacağı intikam alacağı beklentisi var. Şerh düşenler de var. Her şeye rağmen İran’ın dış politik birtakım pragmatizmi de devreye girebilir ama ben bunu çok olası görmüyorum. Nükleer konusundaki bütün sınırlamalardan çekildiğini açıklaması, en tabu konudur bu, İran’ın uranyum zenginleştirmesi, nükleer kapasitesini artırması ve günün birinde nükleer silaha sahip olma ihtimali. Başta İsrail olmak üzere ABD için de büyük bir tehdit algısıdır bu. Bu konuda İran, sınırlamalardan kendini azade kıldığını ilan etti. Bu da İsrail’in önümüzdeki aylarda belki İran’a yönelik bizzat bir saldırıya girişmesi olasılığını da ortaya koyan bir şey. İran’ın durumunun çok sıkışık olduğunu tespit etmek lazım. İran’ı çevreleyen ülkelerin 15’inde Amerika’nın üsleri var ve ortalama her üste de ortalama bin civarında Amerikan askeri var. İran zaten çevrelenmiş bir ülke. İran’a uygulanan yaptırımlar ülkenin ihracat gelirlerini de epey düşürmüş durumda. Bu noktadan sonra bir yumuşamaya gidilmesi veya İran’ın misillemede bulunmaması için bu darboğazın gevşetilmesi gerekir diye düşünüyorum. O yönde de hiçbir emare yok. Dolayısıyla pragmatizm ağır basar ve İran sadece sözlü olarak tepki göstermekle yetinip eyleme dökmekten kendini alıkoyar gibi tahminleri iyimser buluyorum.”

Suikastın yarattığı kriz ortamında İran tarafının Erdoğan-Ruhani görüşmesi için Türkiye liderinin 'şehitlik' vurgulu açıklama yapmasına karşın üst düzey bir Türk yetkilisinin bunu yalanlamış olmasını değerlendiren Cop, Ankara'nın tutumu açısından İran ile nüfuz mücadelesinin Erdoğan yönetiminden öncesine dayandığını vurguladı. Türkiye'nin 2011 Arap isyanları sürecinde İran ile farklı cephelere düştüğünü ve Astana sürecine karşılık Suriye sahasında vekil güçler arasından yürütülen çatışmada İran karşısında yenilgiye uğratıldığını anımsatan Cop, Erdoğan'ın bu son olaydaki tutumunun 'temkinli' ve 'itidalli' olduğu değerlendirmesinde bulundu:

'Doğu Akdeniz'de herkesle kötü ilişkilerin bulunması bir zorunluluk değil tercih'

“Türkiye ile İran’ın nüfuz, güç mücadelesi tarihe dayanan bir şey, AKP iktidarından öncesine de dayanan bir şeydi. Arap Baharı konjonktürü başlamadan önce AKP hükümetinin Beşar Esad yönetimine yönelik açılımları da temelde bu iki ülkeyi İran ekseninden uzaklaştırıp Türkiye üzerinden uluslararası sisteme yani emperyalist sisteme bağlama stratejisinin bir parçasıydı. Günümüzde Türkiye-İran ilişkilerine baktığımızda yine ikircikli bir durum görüyoruz. İşbirliği ve rekabet her ikisi de aynı derecede rol oynuyor. Astana sürecinden 3 partnerinden ikisi Türkiye ve İran. Suriye’de belli bir işbirliği ve koordinasyon halinde bulunuyorlar. Buna karşılık 2011’den sonra vekil güçler aracılığıyla yürütülen mücadelede Suriye sahasında Türkiye’nin İran tarafından yenilgiye uğratıldığını da söylemek mümkün. Çünkü Türkiye’nin murat ettiği gibi ÖSO gibi unsurların egemenliği de bir Müslüman Kardeşler rejimi kullanmadı Suriye’de. Ama İran’ın yoğun destek verdiği mevcut rejim varlığını sürdürmeyi başardı. O da İran’ın Türkiye’ye üstünlük sağladığı bir konuydu. Günümüzdeki tepkilere bakıldığında suikasttan sonraki devlet yetkililerinin açıklamalarına ve Erdoğan’ın televizyon yayındaki açıklamasına baktığımda, temkinli ve itidalli bir yaklaşım görüyorum. Net bir şekilde suikastı kınayan, lanetleyen ifadeler kullanılmıyor. ABD ve Trump’a yönelik olumsuz ifadeler kullanılmıyor. Ama AKP’nin tabanı, sosyal medyadaki kimi unsurları veya kanaat önderlerinden farklı olarak bu suikast alkışlanmıyor da. Bir memnuniyet dile getirildiğini de görmüyoruz. Türkiye’de hükümetin pozisyonu daha çok her iki tarafa da şu mesajı vermek: Amerikan tarafına daha fazla ileri gitme, İran tarafına da buna misillemede bulunmayın anlamına gelen bir yaklaşım benimsediklerini görebiliriz. Biraz daha bölgedeki ittifaklar düzeninde oturttuğumuz zaman bu manzarayı sanki şöyle bir manzara var. Türkiye ve Katar bu olaydan bir Suudi Arabistan ya da Birleşik Arap Emirlikleri gibi İran’ın karşı cephesinde yer alan bir pozisyonda değiller. Hatta şöyle bir eksen oluşmuş bir tür; bir tarafta Mısır-İsrail, Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri; suikasttan memnuniyet duyacak bir eksen. Öte yandan da Türkiye ve Katar var, biraz daha orta noktada duruyorlar. Ben şuanda manzarayı böyle görüyorum. Katar Dışişleri Bakanı da apar topar gitti Tahran’a. Herhalde pek bir kazanım elde edemedi.”

Cop'a göre böylesi bir ortamda Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararı ise 'kumar niteliğinde' bir hamle. Libya meselesinin Türkiye kamuoyunda desteğinin bulunmadığını, 'deniz alanlarını sınırlandırma' anlatısının zayıf olduğunu, bu ülkenin Suriye gibi sınır komşusu olmadığını anımsatan Cop, Ankara'nın bölgede bütün ülkelerle kötü ilişkilerinin sebebinin ideolojik yanlarıyla birlikte bir 'zorunluluk' değil 'tercih' olduğu görüşünü dile getirdi. Cop'a göre, Erdoğan iktidarının tutumunda Türkiye içinde ekonomik kriz nedeniyle düşen oyları yükseltmek ve hatta erken seçim hesabı da yatıyor olabilir:

"(Libya'ya müdahale) İran’dan ötürü karışıklık olmasa bile riskliydi, şimdi büsbütün riskli bir hamle. Bu kumar niteliğinde bir hamle bu. Ne elde etmesi gerektiğini tam anlamıyoruz ama olası kayıplar göz önünde duruyor. Bir kere her şeyden önce kamuoyu desteğinin ne kadar zayıf olduğunu tahmin etmek güç değil. Türkiye, Suriye sınırını aşıp da Suriye topraklarında askeri harekat yaptığın zaman bunu kamuoyuna büyük oranda benimsetmeniz mümkündür. Çünkü PKK ile mücadele başlığını dile getirirsiniz. Zaten kamuoyu araştırmaları Barış Pınarı Harekatı’ndan sonra en azından bir aylığına AKP-MHP oylarının arttığını gösterdi, ama Kasım’da tekrar eski seviyesine döndü oylar. Ama Libya öyle bir şey değil. Libya’da gerçekten Allah korusun şehit haberleri gelmeye başlarsa Türk kamuoyunun böyle bir şeye vereceği tepkiyi tahmin etmek güç değil. Bizim askerimizin binlerce km ötede orada iki gücün arasındaki iç savaşta ne işi var. Buna karşılık da anlatılan hikaye Türk askeri orada aslında Türkiye’nin ileri savunmasını yapmak için bulunuyor. Çünkü Libya ile deniz yetki alanlarını sınırlandıran anlaşma yaptık, anlaşmanın muhatabını ayakta tutmak için askerimizi oraya gönderiyoruz gibi bir anlatı var. Bu anlatı da altı zayıf ve boş bir anlatı. Çünkü diplomasi seçeneği yeterince kullanılıyor değil. Her şeyden önce Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki neredeyse bütün devletlerle arasının kötü olması bir zorunluluk değil, bu bir tercihin sonucu ve bunun geri çevrilemeyeceğinin de bir işareti yok. Mesela diplomasi yoluna başvursa, Mısır ile en başta Suriye ile tekrar ilişkilerin onarılmasının imkansız olduğunu da söyleyemeyiz. Ama bu yola gidilmiyor. Tam anlamıyla riskli bir hamle. Bu kadar ne getireceği belli olmayan ama ne götüreceği az çok tahmin edebildiğimiz bir hamle, biraz sanki telaşla yapılan ve iç politikaya yönelik, belki bir erken seçim atmosferiyle birleştirilerek düşünülmüş bir hamle olabilir mi diye insan ister istemez düşünüyor. İşin ideolojik boyutunu, yani İhvancılık, İhvan enternasyonalizmi boyutunu bir kenara koyarak söylüyorum. Katar’a fazlasıyla angaje olmuş bir politikası var Türkiye’nin. Bunun da bir uzantısı olarak görebiliriz Sarraj’a verilen bu desteğin. Ama her halükarda bu destek kumar niteliğinde bir hamle ve Türkiye’nin de özellikle içinden geçtiği ekonomik ve sosyal buhranı düşünecek olursak, ayağını yorganına göre uzatmama vakası. Umarız ülkemiz bundan en az zararla çıkar.”