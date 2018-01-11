‘İdlib'den Rus üslerine saldıran İHA'lar ABD'ye aite benziyor, PYD'de de benzerleri çıkmıştı'

Sputnik'e konuşan askeri uzmanlar, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim ve Tartus üslerine İdlib'den saldırı gerçekleştiren örgütlerin elindeki İHA'ların ABD'nin elinde bulundurduğu cinsten olduğuna ve bu İHA'ların benzerlerinin daha önce de PYD'de ortaya çıktığına işaret ediyor.

Suriye'de siyasi çözüm için Rusya'nın Soçi kentinde hükümet temsilcileriyle muhalifleri bir araya getirecek olan Ulusal Diyalog Kongresi'ne yalnızca haftalar kala, Rusya'nın Suriye'de bulunan hava üslerine saldırılar düzenlendi. Rusya Savunma Bakanlığı, 5 Ocak gecesi çoklu İHA'larla gerçekleştirilen ve Hmeymim ve Tartus'taki askeri üslerini hedef alan saldırıların, İdlib'in silahlı militanların kontrolünde olan Muazara mahallesinden gerçekleştiğini açıkladı. Saldırıda kullanılan İHA'ların görüntülerini de yayınlayan Rus Savunma Bakanlığı söz konusu gece, Hmeymim üssüne 10, Tartus'taki donanma üssüne de 3 İHA'yla saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi. Bakanlığın "teröristlerin ilk kez çoklu İHA'lar kullanarak" saldırı gerçekleştirdiğine işaret ettiği açıklamasında başka önemli unsurlar da vardı. Bunlardan ilki, İHA'lar 50 kilometreden daha uzak bir mesafeden GPS'li modern navigasyon teknolojisi kullanılarak gönderilmiş olması ve bu araçlarla saldırıların 100 kilometre mesafeden düzenlenmesinin de mümkün olması.

Bakanlığın verdiği bilgiye göre, İHA'lar ayrıca, barometrik sensörler ve irtifa kontrol unsurlarıyla donatılmış durumdaydı ve üzerindeki el yapımı patlayıcılar ise yabancı menşeliydi. Bakanlık ayrıca saldırı sırasında kullanılan mühendislik çözümlerinin ise "ancak uydu navigasyonu sağlama ve profesyonelce hazırlanmış el yapımı patlayıcıları belirlenen koordinatlarda uzaktan kumandayla fırlatma alanında ileri teknoloji sahip ülkeler tarafından temin edilmiş olabileceğini açıkladı. Rusya'nın bu açıklamasına ABD'den de yanıt gecikmedi. Pentagon Sözcüsü Adrian Rankine Galloway, saldırıda kullanılan İHA'lar ve teknolojilerin kolayca açık piyasadan alınabildiğini söyledi.

Peki işin aslı ne? Bu silahlar, İdlib'de bulunan cihatçı örgütlerin eline nasıl geçti? Sözü geçen İHA'lar gerçekten açık piyasadan temin edilebilir ya örgütler tarafından kendi imkanlarıyla imal edilebilir mi? Yoksa, Rusya Savunma Bakanlığı'nın işaret ettiği gibi, bu teknoloji büyük bir devletten "ithal" mi? Sputnik'in bu sorusunu Emekli Hava Korgenerali Erdoğan Karakuş yanıtladı.

Karakuş'a göre, Rusya'nın Hmeymim ve Tartus üslerine yönelik saldırılarda kullanılan İHA'lar "ABD'nin elinde bulundurduğu cinsten." Sıklıkla rastlanılan normal bir İHA'nın küçük çaplı füze atabilecek kapasitede olduğuna işaret eden Karakuş "Uçakların atabileceği cinsten bomba atabilecek İHA'lar ABD'nin elinde bulundurduğu tür İHA'lardır. Sıradan bir İHA, tespit edilen bir terörist aracını uçurmayı hedefleyecek ölçüde patlayıcı taşır. Ancak burada bahsedilen İHA'lar bunların çok ötesinde kapasiteye sahip" ifadelerini kullandı. Karakuş şöyle devam etti:

"Belki Çin veya başka ülkeler de bu tür İHA üretmiş olabilir, araştırmak lazım. Ancak şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki bu ne ABD hariç bir devletin elindeki İHA'lara ne de Türkiye'nin elindeki küçük çaplı füze atan İHA'lara benziyor."

‘TERÖR ÖRGÜTLERİ BU SALDIRILARLA SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYOR'

Saldırıya dair ikinci önemli nokta ise İdlib'deki cihatçı örgütlerin ilk kez bu tür çoklu İHA'larla askeri üsse saldırı düzenlemesi ve söz konusu örgütlerin benzer saldırılarla herhangi bir ülkedeki askeri ve sivil hedeflere de benzer bir saldırı düzenleme ihtimalinin yarattığı endişe oldu. Peki, çoklu İHA'larla gerçekleştirilen bu saldırılar, uluslararası terörün rotasını gösteren önemli bir kilometre taşı olarak görülebilir mi? Sputnik'in bu sorunu ise Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Hava Tümgeneral Beyazıt Karataş yanıtladı.

Karataş "Çok eskiden beri bu tür planlamalar var, terör örgütleri bunları kullanıyorlar. Teknoloji geliştikçe ve bunlara ulaşmak kolaylaştık bu İHA sayısı artabilir. Bu teknik önceden de uygulanmış bir teknik. Ancak belli ki planlanmış ve araştırılmış bir saldırı" dedi.

Çok sayıda İHA'yla gerçekleştirilen saldırıya ilişkin Karataş "Buradaki amaç, bu İHA'ların bir kısmı vurulsa bile, bir kısmının hedef ulaşması ihtimalini yükseltmek. Bu İHA'larla çok büyük bir bomba yüklemeseler de terör örgütlerin asıl amacı bu vesileyle reklamlarını yapıp seslerini duyurmak" dedi.

‘PYD'NİN ELİNDE DE BENZER İHA'LAR OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI'

PYD'nin de elinde ABD'nin verdiği çeşitli İHA'lar olduğuna işaret eden Karataş "Daha önce ise PYD'nin de elinde Amerika'nın verdiği İHA'ları bulundurduğu gerçeği Türkiye'de ortaya çıkmıştı. Ancak terör örgütlerinin illa Amerikan veya İngiliz İHA'sı kullanılmasına gerek yok. Önemli olan Batılı ülkelerin İHA'ları bu örgütlere ulaştırıyor olması" diye konuştu.

Kamikaze İHA'lar kullanılarak veya menzilleri daha uygun yerden atılabilecek roketlerle de benzer saldırılar gerçekleştirmeye devam edilebileceğine işaret eden Karataş "Rusya'nın Hmeymim'de uçaklarını yan yana park edilmesi büyük risk arz ediyordu. Bunu harekat şartları gereği yaptılar. Ancak Rusya'nın bundan sonrası için tedbir aldığını düşünüyorum" diye ekledi.