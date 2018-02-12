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    Haşdi Şabi milislerinin Telafer operasyonu

    Haşdi Şabi Komutanı: ABD Irak'ta işgalci güç, çıkmasını istiyoruz

    © AFP 2018/ Ahmad Al-Rubaye
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    Hikmet Durgun
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    Irak'ın resmi kolluk gücü olan Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri), ABD'nin Irak'taki varlığından rahatsız. Sputnik'e konuşan Haşdi Şabi'nin Türkmen Komutanı Kenan Tuzlu, ABD'yi 'işgalci güç' olarak gördüklerini belirterek, ABD'nin bir an önce ülkeden çıkmasını istediklerini söyledi.

    IŞİD ile mücadeleyi gerekçe gösterek Irak'ta olan ve IŞİD'in yenilgiye uğratıldığının açıklanmasına rağmen ülkeden çekilmeyip tam aksine askeri gücünü artıran ABD'ye yönelik tepkiler büyüyor.

    Irak'ta 5200 askeri ve birçok askeri üssü bulunan ABD'nin başkent Bağdat, Duhok, Musul, Kerkük, Süleymaniye ve Erbil bölgesinde askeri üsleri bulunuyor.

    'IŞİD VARKEN DE ABD'NİN IRAK'TA OLMASINI İSTEMİYORDUK'

    ABD askeri - Irak - Peşmerge
    © REUTERS/ Azad Lashkari
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    ABD'nin Irak'ta olmasına şiddetle karşı çıkan Irak'ın resmi kolluk gücü  Haşdi Şabi, ABD'yi işgalci güç olarak görüyor. 

    Haşdi Şabi'nin Türkmen Komutanı Kenan Tuzlu, konuyla ilgili Sputnik'e yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

    "Biz Haşdi Şabi güçleri olarak ABD askerlerinin Irak'tan çıkmasını istiyoruz. ABD'nin ve diğer yabancı devletlerin Irak'ta asker bulundurmasını istemeyiz. Doğru bulmayız. ABD'nin Irak'ta asker bulundurmasının hiçbir izahı yok. Eskiden IŞİD'i bahane edip asker bulunduruyorlardı. Artık IŞİD de bitti. Hiçbir gerekçeleri kalmadı. IŞİD varken de biz ABD'nin Irak'ta olmasını istemiyorduk. IŞİD ile mücadele eden Irak ordusu ve biziz. ABD, Irak'tan çekilecek diye 2011 yılında bir anlaşma yapmıştı ancak anlaşmaya uymuyor. Irak halkı da ABD askerinin Irak'ta kalmasını istemiyor. Hiçbir devlet başka bir devletin kendi ülkesinde askerinin bulunmasını istemez."

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    ABD'nin Irak'ta kalmaya devam etmesi halinde ABD'ye düşman gözüyle bakacakları uyarısında bulunan Haşdi Şabi Komutanı" Haşdi Şabi Lideri Ebu Mehdi Mühendis de ABD'nin Irak'ta kalmasını hiçbir zaman istemedi. Haşdi Şabi'deki tüm komutanlar, güçler de ABD askerinin Irak'ta olmasını istemiyor. ABD askerleri ile Haşdi Şabi'nin merkezleri birbirine uzak. ABD askerleri daha çok Kürt güçlerinin olduğu yerlerde varlık gösteriyor. Haşdi Şabi olarak bizim ABD askerlerine ihtiyacımız yok" dedi.

    2104'ten beri Irak'ta IŞİD'le savaşan Haşdi Şabi'nin bünyesinde sadece Şii milisler bulunmuyor. Sünniler, Hristiyanlar, Kakailer, Şebekler ve diğer inançlara mensup savaşçılar da 120.000 savaşçısı olduğu tahmin edilen örgütün içinde yer alıyor.

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    Etiketler:
    Haşdi Şabi, IŞİD, Kenan Tuzlu, Irak, ABD
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