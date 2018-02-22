İstanbul'daki Rusya Başkonsolosluğu çevresinde protesto

Yaklaşık 200 kişilik bir grup, İstanbul'daki Rusya Başkonsolosluk binası çevresinde Doğu Guta'daki sivil kayıplardan sorumlu tuttukları Suriye, Rusya ve İran yönetimlerini protesto etti. Yoğun güvenlik önlemleri alınan eylem, sorunsuz şekilde sona erdi.

Suriye Dernekler Platformu'na bağlı bir grup, Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusunda bulunan Doğu Guta'daki sivil kayıplardan sorumlu tuttukları Rusya ve Suriye yönetimlerini protesto için İstanbul'daki Rusya Başkonsolosluğu'na yakın bir noktada toplandı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup, saat 12:00'de İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Rusya Başkonsolosluğu yakınında bir araya geldi.

Protesto yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşti. Protesto başlamadan bir saat önce Konsolosluk çevresindeki güvenlik azami seviyeye çıkarıldı; saat 11:30 itibarıyla ise binanın önüne çok sayıda zırhlı araç ve takviye polis konuşlandırıldı. Yoğun güvenlik önlemleri sebebiyle grup, Konsolosluk binasına 20 metre kadar yaklaşabildi.

​

EYLEM SORUNSUZ ŞEKİLDE SONA ERDİ

Eyleme katılanlar, tepkilerini Suriye, Rusya ve İran aleyhine sloganlar atarak ve İngilizce, Rusça, Arapça ve Türkçe dövizler taşıyarak ortaya koydu.

© Sputnik/ Elif SUDAGEZER İstanbul'daki Rusya Başkonsolosluğu binası çevresinde Doğu Guta eylemi

Zaman zaman tekbir sesleri yükselen grupta, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) yetkilileri de bulundu. Ellerinde ÖSO bayrakları olan grup bir saatlik gösterilerinin ardından olaysız şekilde dağıldı.

Gerçekleştirilen eylemle ilgili Rusya Başkonsolosluğu yetkilisi Sputnik'e açıklamada bulundu. Yaklaşık 200 kişilik bir grubun Başkonsolosluk önünde toplandığına işaret eden yetkili "Bu eylemin toplanması çağrısını kimin yaptığını bilmiyoruz. Ancak polis gerekli önemleri aldı ve eylem sorunsuz şekilde sonlandırıldı" dedi.

Taksim’de bir grup eylemci Doğu Guta’daki sivil kayıplardan sorumlu tuttukları Rusya ve Suriye yönetimlerini protesto için Rusya Başkonsolosluğu önünde toplanıyor. Kremlin söz konusu iddiaları “Rusya’nın Doğu Guta’da bombardıman düzenlediği iddiaları asılsız” diyerek yalanlamıştı pic.twitter.com/OeOF1Hiunc — Elif Sudagezer (@elifsudagezer) February 22, 2018

​RUSYA: GUTA'DAKİ DURUMUN SORUMLUSU TERÖRÜ DESTEKLEYEN ÜLKELER

İstanbul söz konusu protestoya sahne olurken; Kremlin kaynakları da Rusya'nın Doğu Guta'da bombardıman düzenlediğine ilişkin suçlamaları bir kez daha yalanladı.

Doğu Guta'da yaşanan sivil can kayıpları hakkında Moskova'ya yöneltilen suçlamalarla ilgili sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Doğu Guta'daki durumdan bu bölgede bulunan teröristleri destekleyenler sorumlu. Ne Rusya, ne Suriye, ne de İran bu ülkeler grubuna giriyor. Zira bu üç ülke, Suriye'deki teröristlerle sahada amansız bir mücadele veriyor" dedi.

Doğu Guta, Astana'daki görüşmeler sonucunda Suriye'de yaratılan dört gerilimi azaltma bölgesinden birisi. Birleşmiş Milletler'in iddiasına göre bölgede hükümet güçlerinin kuşatması altında 400.000 kişi bulunuyor. Rusya ise Suriye hükümeti güçlerinin bölgedeki militanların saldırısına uğradığının altını çiziyor.