Kayıt
18:06 22 Şubat 2018
Ankara+ 14°C
İstanbul+ 13°C
Canlı Yayın
    Arama
    İstanbul'daki Rusya Başkonsolosluğu binası çevresinde Doğu Guta eylemi

    İstanbul'daki Rusya Başkonsolosluğu çevresinde protesto

    © Sputnik/ Elif SUDAGEZER
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Elif Sudagezer
    234

    Yaklaşık 200 kişilik bir grup, İstanbul'daki Rusya Başkonsolosluk binası çevresinde Doğu Guta'daki sivil kayıplardan sorumlu tuttukları Suriye, Rusya ve İran yönetimlerini protesto etti. Yoğun güvenlik önlemleri alınan eylem, sorunsuz şekilde sona erdi.

    Doğu Guta
    © REUTERS/ Bassam Khabieh
    Peskov: Doğu Guta'daki durumdan teröristleri destekleyen ülkeler sorumlu
    Suriye Dernekler Platformu'na bağlı bir grup, Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusunda bulunan Doğu Guta'daki sivil kayıplardan sorumlu tuttukları Rusya ve Suriye yönetimlerini protesto için İstanbul'daki Rusya Başkonsolosluğu'na yakın bir noktada toplandı.

    Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup, saat 12:00'de İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Rusya Başkonsolosluğu yakınında bir araya geldi.

    Protesto yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşti. Protesto başlamadan bir saat önce Konsolosluk çevresindeki güvenlik azami seviyeye çıkarıldı; saat 11:30 itibarıyla ise binanın önüne çok sayıda zırhlı araç ve takviye polis konuşlandırıldı. Yoğun güvenlik önlemleri sebebiyle grup, Konsolosluk binasına 20 metre kadar yaklaşabildi.

    EYLEM SORUNSUZ ŞEKİLDE SONA ERDİ

    Eyleme katılanlar, tepkilerini Suriye, Rusya ve İran aleyhine sloganlar atarak ve İngilizce, Rusça, Arapça ve Türkçe dövizler taşıyarak ortaya koydu.

    İstanbul'daki Rusya Başkonsolosluğu binası çevresinde Doğu Guta eylemi
    © Sputnik/ Elif SUDAGEZER
    İstanbul'daki Rusya Başkonsolosluğu binası çevresinde Doğu Guta eylemi

    Zaman zaman tekbir sesleri yükselen grupta, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) yetkilileri de bulundu. Ellerinde ÖSO bayrakları olan grup bir saatlik gösterilerinin ardından olaysız şekilde dağıldı.

    Gerçekleştirilen eylemle ilgili Rusya Başkonsolosluğu yetkilisi Sputnik'e açıklamada bulundu. Yaklaşık 200 kişilik bir grubun Başkonsolosluk önünde toplandığına işaret eden yetkili "Bu eylemin toplanması çağrısını kimin yaptığını bilmiyoruz. Ancak polis gerekli önemleri aldı ve eylem sorunsuz şekilde sonlandırıldı" dedi.

    RUSYA: GUTA'DAKİ DURUMUN SORUMLUSU TERÖRÜ DESTEKLEYEN ÜLKELER

    İstanbul söz konusu protestoya sahne olurken; Kremlin kaynakları da Rusya'nın Doğu Guta'da bombardıman düzenlediğine ilişkin suçlamaları bir kez daha yalanladı.

    Doğu Guta'da yaşanan sivil can kayıpları hakkında Moskova'ya yöneltilen suçlamalarla ilgili sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Doğu Guta'daki durumdan bu bölgede bulunan teröristleri destekleyenler sorumlu. Ne Rusya, ne Suriye, ne de İran bu ülkeler grubuna giriyor. Zira bu üç ülke, Suriye'deki teröristlerle sahada amansız bir mücadele veriyor" dedi.

    Doğu Guta, Astana'daki görüşmeler sonucunda Suriye'de yaratılan dört gerilimi azaltma bölgesinden birisi. Birleşmiş Milletler'in iddiasına göre bölgede hükümet güçlerinin kuşatması altında 400.000 kişi bulunuyor. Rusya ise Suriye hükümeti güçlerinin bölgedeki militanların saldırısına uğradığının altını çiziyor. 

    İlgili konular:

    Peskov: Doğu Guta'daki durumdan teröristleri destekleyen ülkeler sorumlu
    Peskov: Rusya'nın Doğu Guta'da bombardıman düzenlediği iddiaları asılsız
    Rusya: ABD, Doğu Guta’daki insani durumu kullanıyor
    Rusya’dan Doğu Guta'daki çatışmalara son verme çağrısı
    Rusya: Feylak el Rahman, Doğu Guta'daki ateşkese katıldı
    İnsani yardım taşıyan ilk konvoy Doğu Guta'ya ulaştı
    'Doğu Guta’daki ateşkes, Putin-Trump görüşmesinin bir sonucu'
    Suriye ordusu Doğu Guta'da ateşkes ilan etti
    Rusya: Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde gerilimi azaltma anlaşması imzalandı
    Etiketler:
    Suriyeliler, bombardıman, güvenlik önlemi, protesto, eylem, polis, Rusya Başkonsolosluğu, Kremlin, Özgür Suriye Ordusu, Suriye Nur Derneği, ÖSO, BM, Elif Sudagezer, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dmitriy Peskov, Beşar Esad, Doğu Guta, Beyoğlu, Taksim, İran, İstanbul, Suriye, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kedi Tombi
    Kedi Tombi, ders başı yaptı
    Karikatür
    İsveç, askerlerini Donbass’a göndermeye hazır
    Türk halkının ABD ve Rusya'ya yönelik tutumu
    Türk halkının ABD ve Rusya'ya yönelik tutumu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam