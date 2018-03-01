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    Haşdi Şabi askeri Musul'da

    Haşdi Şabi komutanı: Kerkük kırsalında IŞİD'in gizli karargahını yok ettik

    © Sputnik/ Hikmet Durgun
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    Hikmet Durgun
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    Irak'ta Haşdi Şabi güçleri, Kerkük kırsalında IŞİD'in hücre evlerine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştiriyor. Sputnik'e konuşan Haşdi Şabi'nin Türkmen Komutanı Kenan Tuzlu, Kerkük kırsalında IŞİD'e yönelik operasyon operasyonda 8 IŞİD üyesini öldürdüklerini söyledi.

    IŞİD - mühimmat deposu
    © Fotoğraf: IRAQ POLICE
    Irak’ta IŞİD’e ait silah deposu bulundu
    Bölgede saldırı yapan IŞİD üyelerine yönelik Haşdi Şabi tarafından operasyon başlatıldı.

    Geçtiğimiz günlerde IŞİD üyeleri, Kerkük'ün Dakuk ilçesinin Ziglawe, Xeyde, Simud köylerinde Irak ordusuna bağlı güçlere pusu kurmuş ve saldırmıştı. Birkaç gün önce IŞİD, Kerkük'ün Riyaz kasabasında da Haşdi Şabi milislerini taşıyan 8 aracı ve içerisindeki 27 Haşdi Şabi savaşçısını kaçırarak öldürmüştü.

    'TÜNELLERDE GİZLENİYORLAR, KIRSALDA SAKLANIYORLAR'

    Kerkük kırsalında saklanan ve zaman zaman saldırılar yapan IŞİD'lilere yönelik 2 gündür büyük bir operasyon yaptıklarını belirten Tuzlu, şöyle konuştu:

    "IŞİD tarafından Tuzhurmatu, Kerkük ve Havice kırsalında Irak ordusu ve sivillere yönelik saldırılar yapılıyor. IŞİD, en son Kerkük güneyinde Haşdi Şabi'nin Türkmen güçlerine saldırmıştı ve o saldırıda 27 şehit vermiştik. O saldırıyı gerçekleştiren IŞİD militanlarının yerini öğrendik ve büyük bir güçle operasyon başlattık. Türkmen Haşdi Şabi güçleri operasyonu başlattı. Beşyer bölgesinin etrafındaki köylerde IŞİD militanlarının olduğuna yönelik bize bilgi geldi. Biz de ona bianen operasyon başlattık. Operasyonda 8 IŞİD militanını öldürdük. Ağır silah cephaneliği ele geçirildi. Gizli sığınaklarını imha ettik."

    IŞİD militanlarının Irak kırsalında hala saklandığına dikkat çeken Tuzlu, şöyle devam etti:" IŞİD hala Irak'ta var. Yerleri belli değil. Sabit bir yerleri yok. Tünellerde gizleniyorlar. Kırsal alanda saklanıyorlar. Havrin dağlarında sayıları çok. Kırsal alandaki tüm örgüt üyelerini temizlemek için operasyon yapmaya devam edeceğiz."

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    Etiketler:
    Operasyon, IŞİD, Haşdi Şabi, Kenan Tuzlu, Kerkük, Irak
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