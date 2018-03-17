‘Afrin operasyonu Kürtlere yönelik bir operasyon gibi gösteriliyor'

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin Afrin'den çekilmesi yönündeki kararını değerlendiren Doç. Dr. Sezgin Mercan, operasyonunun "Kürtlere yönelikmiş gibi" gösterildiğine işaret etti. AB Uzmanı Baydarol göreyse, kararın gerilimi artırır bir yanı yok; zira Türkiye ise AP'nin bu telkinlerine zaten kapalı.

Türkiye ve Avrupa arasındaki gerilim, Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) Türkiye'nin askerlerini Suriye'nin Afrin şehrinden çekmesi yönünde karar çıkmasıyla bir kez daha tırmanışa geçti. Türk Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye "Afrin'den çekil" çağrısını içeren Suriye tasarısını oy çoğunluğuyla kabul etmesiyle ilgili bir açıklama yayınladı. AP'yi "terör örgütlerine destekle" suçlayan açıklamada "Bu kararını kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerine yer verildi. AP'nin Türkiye kararının hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak 26 Mart'ta AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği görüşmenin öncesinde alınan bu karar, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle Türkiye arasındaki süregelen ihtilafı daha da derinleştirebilir. Varna zirvesi önce alınan sembolik önemdeki bu Zeytin Dalı Harekatı karşıtı kararı, uzmanlar Sputnik'e değerlendirdi.

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Avrupa Birliği (AB) uzmanı Can Baydarol "Avrupa Parlamentosu'nun aldığı bu karar herhangi bir bağlayıcılığa sahip değil. AP sonuçta AB çatısı altındaki halkları temsil eden örgütsel bir yapı ancak AP'nin sırf Afrin kararı değil, daha önce aldığı bir çok karar da Türkiye tarafından kategorik olarak reddedilmiş durumda. Zira, bu kararın da Türkiye açısından çok ciddiye alınır tarafı yok. Türkiye'nin Afrin'deki koşullar değişene kadar orada kalacağı yönündeki açıklamaları da Ankara'nın bu kararı dikkate almadığının ve almayacağının göstergesi. Türkiye'nin bu telkinlere kulağı kapalı" dedi.

Bu kararın 26 Mart'taki Varna zirvesi öncesi alınmasının Türkiye açısından tansiyonu yükselttiğine işaret eden Baydarol "AB cephesinden de aşağı yukarı Varna'daki siyasi tartışmalar arasında (Afrin operasyonunun da) bir gündem maddesi olacağını ortaya koyuyor. Ancak ben bu kararın zirveyi çok önemli şekilde etkileyeceğine inanmıyorum. Çünkü bu zirve, çok fazla sorun halledecek bir zirve değil. Bu zirve Türkiye açısından, son derece kötü giden ilişkilerin normalleşmesinden önceki adım olan makulleşmesini amaçlıyor. AB açısından da Türkiye'yi tamamen kaybetmek kolay değil. Türkiye'nin son dönemde Batı ittifakından çok Rusya'ya yakın olduğu gözlemleniyor. Bu da Batı cephesinde çok ciddi sorunlara yol açmış vaziyette. Dolayısıyla bu zirvede AB'nin de Türkiye'ye ılımlı yaklaşacağını öngörüyorum. Bunun en önemli göstergeleri 3 milyar euroluk yardım hamlesinin yapılmış olması ve vize serbestisi meselesinin de zirvede gündeme gelmesinin muhtemel oluşu" dlye konuştu.

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Sputnik'e konuşan Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sezgin Mercan ise "Avrupa Birliği, giderek artan biçimde Suriye'ye yönelik ortak bir tutum takınma konusunda çaba sarf ediyor. Türkiye ile AB arasında hem güvenlik politikası anlamında hem de Suriye'nin geleceği kapsamında ortak bir tutum sergilenemiyor. Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi veya Avrupa Komisyonu gibi bürokratik bir kurum değil. Bu yüzden, Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye yönelik çok daha üst perdeden yorumlar yapılabiliyor; daha sert eleştiriler gelebiliyor. Zira çok politize bir yapıdan bahsediyoruz" dedi.

2013'ten bu yana Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye yönelik olumlu bir karar çıkmadığına işaret eden Mercan "15 Aralık 2004'te ‘Evet' pankartlarıyla Türkiye'nin AB ile üyelik müzakerelerinin başlamasına onay veren Avrupa Parlamentosu üyelerinin Türk ve AB bayrağı görselleriyle hafızalara kazınan sembolik bir fotoğraf vardır. İşte bugünkü AP fotoğrafı ondan çok farklı. Gene öyle bir görüntü ortaya çıkması şu dönem için çok mümkün değil" diye konuştu.

‘ZEYTİN DALI HAREKATI KÜRTLERE YÖNELİK BİR OPERASYONMUŞ GİBİ SUNULUYOR'

AP'nin Türkiye'nin Afrin'den çekilmesi kararının yerinde bir karar olmadığına işaret eden Mercan "Türkiye hem kendisinin, dolayısıyla da Avrupa'nın güvenliği için bu operasyona girişti. AB,her ne kadar PKK ‘terör örgütü' olarak tanımış olsa da; pratikte bunun çok bir karşılığı yok. Özellikle PYD, Avrupa'da oldukça rahat hareket edebiliyor. Avrupa ve Türkiye, sadece PYD ve Suriye konusunda değil dış politikaları anlamında pek çok konuda uzlaşı sağlayamıyor. Müzakere süreci devam ediyor ama taraflar bölgesel krizlerin de etkisiyle birbirine bir türlü yaklaşamıyor" ifadelerini kullandı.

Mercan "Önemli bir nokta ise Avrupa'nın, Türkiye'nin bu operasyonu insani güvenlik gerekçesiyle gerçekleştirdiğini göz ardı etmesi. Avrupa'da bu operasyonun tamamen Kürtlere yönelik olduğu gibi gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturuluyor. Ancak öyle bir şey olmadığı ortada" şeklinde konuştu.

‘AVRUPA, OPERASYONUN SINIRLI OLACAĞI YÖNÜNDE AÇIKLAMALARI DİKKATE ALMALI'

Avrupa'da Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili giderek netleşen karşıt bir tutum oluştuğunun hatırlatılması üzerine Mercan "Operasyonun başında Fransa'dan operasyonun durdurulmasına yönelik tavsiye niteliğinde bir açıklama gelmişti. İlk başlarda onun dışında ciddi bir eleştiri gelmedi Türkiye'ye. Türkiye'nin bu operasyonda Avrupa'dan başından beri destek görmediği ortada. Ancak tepki bu kadar somut değildi" dedi.

Suriye'de taraf olan güçlerin politikalarının belirsiz olduğuna işaret eden Mercan "Suriye'de sonuca varılması zamana bırakılıyor. Bu süreçteki boşluğu da Türkiye'nin operasyonu dolduruyor. Malum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ‘Afrin operasyonunun Mayıs ayına kadar bitmiş olacağını söylemişti. Bu açıklamanın, Avrupa'da ne kadar karşılık ve kabul gördüğüne de bakmak lazım. Aslında Avrupa'nın bu gibi operasyonun sınırlı olacağını anlatan açıklamaları dikkate alması lazım" diye konuştu.

‘VARNA'DAKİ GÜNDEMİN AĞIRLIK MERKEZİ KRİZ HUSUSLARI OLACAKTIR'

AP'nin kararının 26 Mart'ta AB Konseyi Başkanı Tusk, AB Komisyonu Başkanı Juncker, Bulgaristan Başbakanı Borisov ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştireceği görüşmeye nasıl etki edeceği de kararla ilgili merak edilen bir başka husus. Bu konuyla ilgili olarak Mercan "Bu zirve, diplomatik kanalların açık olduğunu gösteriyor olması itibarıyla önemli. Avrupa Birliği, Türkiye ve ABD'nin ilişkileri kurumsallaşmış ilişkiler. Kriz anlarında kurumsal ilişkilerin bu krizleri aştırma potansiyeli var. Bu göz ardı edilmemeli" dedi ve şöyle devam etti:

"Türkiye'nin kendisine yönelik terör tehdidinin Avrupa tarafından anlaşılması, gerginliği azaltır. Ancak şu anki şartlar altında bu gerginliğin sürmesi olası görünüyor. Önemli bir diğer nokta ise, tarafların politikalarının muhazakarlaşması. Bu da zıtlığı artırıyor. Bunun dışında, Avrupa içinde yeniden ulusallaşma süreci de var. Üye ülkelerin ulusal hassasiyetlerinin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye de, üyelik hedefinin geride kalmasıyla kendi ulusal çıkarlarını merkeze koyuyor. Bu süreç hem güvensizliği hem de zıtlığı artırıyor. Türkiye, Avrupa'da güvenlik üretir gibi konumlandırılmıyor. Keza Türkiye de Avrupa Birliği'ne benzer şüpheyle yaklaşıyor. Dolayısıyla yakınlaşma ihtimali rafa kalkmasa da, uzaklaştıran faktörler var. Bu bağlamda Bulgaristan'da da gündemin ağırlık merkezi kriz konuları olacaktır."