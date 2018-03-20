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    Afrin'deki dükkanları yağmaladığı belirtilen ÖSO üyeleri

    Afrin Sivil Meclisi Sözcüsü: ÖSO, Afrin'de halkın mallarını talan ediyor, kentten çekilsin

    © AFP 2018/ Bülent Kılıç
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    Hikmet Durgun
    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (399)
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    Sputnik'e konuşan Afrin Sivil Meclisi Sözcüsü Hasan Şindi, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) militanlarının Afrin'de halkın mallarıni talan ettiğini belirterek, ÖSO'nun Afrin'den çekilmesini, yerlerine de oluştulmmasını istedikleri Afrin polisinin geçirilmesini istedi.

    İbrahim Kalın
    © AA/ Fatih Aktaş
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    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ÖSO güçleriyle birlikte 58 günde YPG'den aldığı Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kenti, ÖSO ve Türk askeri tarafından mayın ve patlayıcı maddelerden temizlenirken, Afrin'deki ÖSO militanlarının halkın mallarını talan ettiği ve araçlar başta olmak üzere birçok eşyayı çaldıkları belirtiliyor.

    Türkiye'nin desteğiyle 2 gün önce kurulan ve tamamı Afrinlilerden oluşan Afrin Sivil Meclisi'nin sözcüsü siyasetçi Hasan Şindi Sputnik'e konuştu.

    'TÜRKİYE'DEN YARDIM BEKLİYORUZ'

    Afrin'i yönetmek için Afrin Kurtuluş Kongresi adında 2 gün önce Gaziantep'te bir toplantı yaptıklarını belirten Şindi,"Afrin halkına hizmet etmek için bu kongreyi yaptık. Kongreye yaklaşık 100 kişi katıldı. Katılanların hepsi Afrinlidir. Katılımcılar arasında avukat, siyasetçi, aşiret reisi ve birçok önemli kişi var. Bu kongreyi daha önce yapamıyorduk. Koşullar müsait değildi. PYD izin vermiyordu Afrin'e gitmemize. Bu kongreye 75 Kürt, 15 Arap katıldı. Hepsi Afrinlidir. Ezidiler de vardı kongrede. Kadın ve gençler de katıldı. Afrin'in temsilcileri bu kongreye katıldı. ENKS ve Suriye muhalefetinden kimse katılmadı. Türkiye'den de kimse katılmadı ancak biz Türkiye'den yardım bekliyoruz. Türkiye kentin kalkındırılması için yardım edebilir. Afrin polisinin oluşması için katkı yapabilir. Türkiye ile henüz görüşmedik ama ileride görüşme olacak. Kongrede Afrin Sivil Meclisi'ni kurduk. Ben de sözcülüğüne seçildim. Meclis olarak Afrinliler'e hizmet edeceğiz. Sivillerin evlerine dönmesi için çabalarımız olacak. Afrin Meclisi'nden birçok kişi Afrin'e gidecek ve hizmetlerde bulunacak. İlk etepta elektrik, su ve ekmeğin halka ulaşması için hizmetlerde bulunacağız" dedi.

    'ÖSO GÜÇLERİNİN AFRİN'DE OLMASINI İSTEMİYORUZ'

    Afrin merkez ÖSO yağma
    © AFP 2018/ BULENT KILIC
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    ÖSO militanlarının Afrin'de halkın mallarını alıp götürdüğünü ve kenti talan ettiğini savunan Şindi, şöyle devam etti:

    "ÖSO Afrin'de halkımıza baskı ve zulüm yapıyor. ÖSO güçlerinin Afrin'de olmasını istemiyoruz. Afrin'de Afrinliler'den oluşacak polisler olmalı. Polislerin olması için Türkiye'den destek istiyoruz. Biz Afrinli siyasetçiler ve aydınlar olarak silahı zorbalığı sevmiyoruz." 

    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (399)

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    Etiketler:
    Polis, Yağma, Afrin Kurtuluş Kongresi, YPG, TSK, ÖSO, Afrin Sivil Meclisi, Hasan Şindi, Gaziantep, Afrin
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