Suriye muhalefetinin önemli isimleri SMDK'dan istifa etti

Eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Halid Hoca ile 2 yöneticisi istifa etti ve SMDK'yı kendi başına karar almamakla suçladı.

SMDK Başkan Yardımcısı Fuat Eliko, eski SMDK Başkanı Halit Hoca, George Sabra ve Süheyr Atasi'nin istifa ettiğini ve bu kişilerin SMDK'yı bağımsız olmamakla ve kendi başına karar almamakla suçladığını söyledi.

Sputnik'e konuşan Eliko şunları söyledi: "İstifa kararlarını dün bize bildirdiler. SMDK siyasetinin Suriye devrimine fayda sağlamadığını düşünüyorlar. Ayrıca SMDK'nın kendi başına karar almadığı görüşündeler. Bence yanlış düşünüyorlar. Türkiye, Suriye muhalefetinin Soçi toplantısına gitmesini çok istemişti ancak muhalefet gitmemişti. SMDK'nın 80 üyesi var. Bu istifa edenlerin yerine başkaları geçecek. SMDK Genel Kurul toplantısı 10 gün sonra toplanacak. Bu konuyu gündeme getireceğiz."

Suriye muhalefetinden daha önce de birçok kişi görevlerinden istifa ederek Suriye'ye dönmüşlerdi.

Suriye'de siyasi muhalefetin çatı örgütü olarak görülen SMDK, 2012'de Katar'ın başkenti Doha'da kurulmuştu.