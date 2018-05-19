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    15 Temmuz Şahitleri Derneği Başkanı Telat Çite de Yenikapı Mitingi'ndeydi.

    Yenikapı Meydanı'nı dolduranlar neler söylüyor?

    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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    Elif Sudagezer
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    İstanbul’da İsrail’i protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" katılanlar, orada olmanın kendileri için önemini Sputnik’e anlattı.

    'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve BBP lideri Destici katıldı.
    © AFP 2018 / Bulent Kilic
    Erdoğan, Kudüs mitinginde konuştu: Biz Müslümanlar kınamaktan başka bir şey yapmıyoruz, yapamıyoruz
    ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararını hayata geçirmesine yönelik protestolar sırasında İsrail güçlerinin onlarca Filistinliyi öldürüp, binlercesini yaralamasına tepki olarak İstanbul Yenikapı'da "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi düzenlendi. Mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, MHP lideri Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının en çarpıcı kısımlarından birisi "Müslümanlar aralarındaki çatışmalarda, çekişmelerde, ihtilaflarda birbirlerine ne kadar şedidse, ne kadar tahammülsüzse hatta ne kadar vicdansızsa, hasımlarına karşı da o derece pısırık, cesaretsiz, korkak bir görüntü içindedir" sözleriydi. Başbakan Yıldırım, İsrail ve ABD'nin sürecin sonunda yalnız kalanlar olacağına işaret etti. Konuşma yapan tüm isimler İsrail'i sert sözlerle kınadı.

    ‘KUDÜS DÜŞERSE; DİYARBAKIR VE ANKARA DA DÜŞER'

    Peki, Yenikapı Meydanı'nı dolduranlar neler söylüyor? Yenikapı'ya gidenler için orada olmak neden önemli? Sputnik'in mikrofon uzattığı isimlerden biri 15 Temmuz Şahitleri Derneği Başkanı Telat Çite "Kudüs bizim namusumuz, kutsalımızdır, canımızdır. Canımızı,istiklalimizi korumak adına buradayız. Bugün Kudüs düşerse, yarın, Diyarbakır düşer. Diyarbakır düşerse yarın Ankara düşer" diyor.

    Çite "Hükümet şu an üzerine düşenleri layıkıyla yapıyor. Bu konuyu dünya gündemine daha fazla taşıyacağına da inanıyorum. Biz Türkiye olarak bir bebeğin emekleme dönemini geçiriyoruz şu anda. Gücümüze tam olarak ulaştığımızda cesaret dolu politikalar yürüteceğimize inanıyorum" diyor. Çite, İsrail'le ilişkilerin tamamen kesilmesine de mesafeli yaklaşıyor:

    Yenikapı Mitingi
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Yenikapı Mitingi

    İsrail'le siyasi ilişkilerin kesilmesini doğru bulmuyorum. Diyalog olmazsa çözüm olmaz. Diyalog sürmeli ama bu diyalog onların anladığı dilden konuşularak sürdürülmeli. Yaptıklarına seyirci kalmamalıyız."

    ‘İNSANLAR ZULÜM ALTINDA, AVRUPA'NIN İNSAN HAKLARI SADECE KENDİSİNE'

    Mesleği inşaatçılık olan Mehmet Bey'e mikrofon uzatıyoruz; ABD, Avrupa ve İsrail'i sert şekilde eleştiriyor:

    "O insanlar (Filistinliler) zulüm altında. Bu zulmü gerçekleştirenleri lanetlemek için bu meydanda toplanıyoruz. Avrupa, ‘insan hakları' deyip duruyor. Hani nerede insan hakları? Onların ancak kendi insanlarının hakları var, Müslümanların yok. Avrupa'yı da, Amerika'yı da, İsrail'i de kınıyor; lanetliyoruz."

    Yenikapı'da gerçekleşen Zulme Lanet, Kudüs'e destek mitinginden...
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Yenikapı'da gerçekleşen "Zulme Lanet, Kudüs'e destek" mitinginden...

    ‘BAĞIRIRIZ, ÇAĞIRIRIZ; YİNE İSRAİL'LE İLİŞKİLERİ KOPARMAYIZ'

    İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan 58 yaşındaki Mehmet Ceylan ve Sivas Zara Karacahisar köyünden olduğunu ancak Adana'da yaşadığını aktaran 77 yaşındaki Ramazan Demirbilek'e mikrofon uzatıyoruz:

    Her iki isim "Allah rızası için, zalimlere karşı masumların yanında olduğumuzu ortaya koymak için buradayız. Biz buraya İsrail ve Amerika'yı protesto etmek için geldik, sonuçta onlar bir sürü masum insanı katletti. İsrail'in gerçekleştirdiği vahşeti protesto ediyoruz" diyor.

    "Türkiye bu yaşananların ardından İsrail'le ilişkileri keser mi?" sorusunu ise Ramazan Bey "Türkiye'yle İsrail'le ilişkileri ancak lafta kesilir, yine devam eder. Bağırıyoruz, çağırıyoruz ama ilişkiler devam ediyor" diye yanıtlıyor.

    Ramazan Bey'in "Bugün bu meydanda olmak sizin için neden önemli?" sorusuna cevabı ise gözyaşları içinde oluyor:

    "Benim bir dedem Çanakkale şehidi, bir dedem de Erzurum Sarıkamış'ta ayağı kopmuş, eve göndermişler."

    ‘BENİ BURAYA VATAN SEVGİSİ, İMAN SEVGİSİ, TAYYİP SEVGİSİ GETİRDİ'

    58 yaşındaki Suzan Hanım, rahatsızlığı sebebiyle mitinge tekerlekli sandalyesiyle katılan bir isim. Yaşadığı zorluğa rağmen mitinge katıldığını hatırlattığımızda "Buraya zor şartlarda geldim. Ama beni buraya getiren vatan sevgisi, bayrak sevgisi, din sevgisi, iman sevgisi ve Tayyip sevgisi oldu. Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Allah ona hayırlı ömür versin. Filistin konusu çok önemli. Filistin, bizim kanayan yaramız. İsrail, perişan olsun" dedi.

    58 yaşındaki Suzan Hanım tekerlekli sandalyesiyle mitinge katıldı
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    58 yaşındaki Suzan Hanım tekerlekli sandalyesiyle mitinge katıldı

    ‘İSRAİL'LE İLİŞKİLERİN KESİLMESİNİ DESTEKLİYORUZ'

    Sputnik'in mikrofon uzattığı 70 yaşındaki Hasan Bey "İsrail'in yaptıkları protesto edilmeli, bu yapılanlara lanet edilmeli" diyor ve "İsrail'le ilişkilerin kesilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye ekliyor. Miting için Urfa'dan gelen ve ismini söylemek istemeyen bir diğer katılımcıysa şöyle söylüyor:

    "Bu miting için Urfa'dan geldim. Müslümanlar katledilirken Filistin için bir bütün olunması gerek. İsrail'le ilişkilerin kesilmesini destekliyoruz."

     

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    Etiketler:
    katliam, miting, protesto, Müslüman, İsmail Kahraman, Mustafa Destici, Rami Hamdallah, Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs, Filistin, İsrail, İstanbul, ABD
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