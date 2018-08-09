DSG, IŞİD'in Ayn İsa'da öldürdüğü 110 askerin cesedini Suriye ordusuna teslim etti

DSG'nin siyasi kanadı olarak bilinen Demokratik Suriye Meclisi'nin (DSM) Suriye hükümeti ile diyaloglara başlamasının ardından DSG, IŞİD'in katlettiği 110 Suriyeli askerin cesedini Suriye ordusuna teslim etti.

© Sputnik / Hikmet Durgun DSG, Suriye hükümetiyle birlikte Dürzileri kurtarmaya ve yeni Suriye ordusunda yer almaya hazır

Türkiye'nin 'PKK'nın Suriye kolu' olarak tanımladığı, YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'nden (DSG) edinilen bilgilere göre, IŞİD'in 2014 yılında Rakka'ya bağlı Ayn İsa kasabasında öldürdüğü 110 Suriyeli askerin cesedi, DSG tarafından Suriye ordusuna teslim edildi.

Dün akşam saatlerinde Ayn İsa kasabasında gerçekleşen teslimin ardından, cesetlerin kimlik tespiti yapılmak üzere Halep Askeri Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan DSG'den bir yetkili, 110 askerin cesedini Suriye ordusuna teslim ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Ayn İsa kasabası yakınında, daha önce Suriye Ordusunun 93. Alayı'nda görevli askerler 2014 yılında IŞİD tarafından katledilip toplu bir mezara gömülmüştü. Toplu mezarı bir çoban buldu. Bize haber vermesiyle gidip toplu mezarı açtık, Suriye ordusunu çağırdık ve cesetleri Suriye ordusuna teslim ettik. Geçen hafta da 35 cesedi orduya teslim etmiştik. Aramızda görüşmeler devam ediyor."

2014 yılında Rakka'yı işgal edip Ayn İsa'ya baskın yapan IŞİD, 93. Alay'da görevli 400 Suriye askerini toplu bir şekilde kurşuna dizerek katletmişti.

Rakka'nın güneybatısı Suriye hükümetine bağlı güçlerin, geri kalanı ise DSG'nin kontrolünde bulunuyor. DSG güçleri, Ayn İsa'yı 8 Temmuz 2015 tarihinde IŞİD'in elinden almıştı. Daha önce de Suriye askerleri yine Rakka'nın batısında 2 adet toplu mezar bulmuştu. Suriye basınında yer alan haberlere göre, mezarlardan 150'den fazla kişinin kalıntısının çıkarıldığı açıklanmıştı.