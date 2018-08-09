DSG, IŞİD'in Ayn İsa'da öldürdüğü 110 askerin cesedini Suriye ordusuna teslim etti

Dün akşam saatlerinde Ayn İsa kasabasında gerçekleşen teslimin ardından, cesetlerin kimlik tespiti yapılmak üzere Halep Askeri Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.
Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan DSG'den bir yetkili, 110 askerin cesedini Suriye ordusuna teslim ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Ayn İsa kasabası yakınında, daha önce Suriye Ordusunun 93. Alayı'nda görevli askerler 2014 yılında IŞİD tarafından katledilip toplu bir mezara gömülmüştü. Toplu mezarı bir çoban buldu. Bize haber vermesiyle gidip toplu mezarı açtık, Suriye ordusunu çağırdık ve cesetleri Suriye ordusuna teslim ettik. Geçen hafta da 35 cesedi orduya teslim etmiştik. Aramızda görüşmeler devam ediyor."
Rakka'nın güneybatısı Suriye hükümetine bağlı güçlerin, geri kalanı ise DSG'nin kontrolünde bulunuyor. DSG güçleri, Ayn İsa'yı 8 Temmuz 2015 tarihinde IŞİD'in elinden almıştı. Daha önce de Suriye askerleri yine Rakka'nın batısında 2 adet toplu mezar bulmuştu. Suriye basınında yer alan haberlere göre, mezarlardan 150'den fazla kişinin kalıntısının çıkarıldığı açıklanmıştı.
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