KYB Sözcüsü Pire: Yeni Irak hükümetinde Kürtlere 4 bakanlık verilecek

© AP Photo / Kamran Jebreili Irak'ta hükümeti kurma görevi Abdulmehdi’ye verildi

Edinilen bilgilere göre Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi, hükümet kurulması çalışmalarını son aşamaya getirdi. Yeni hükümetin bu hafta kurulması beklenilirken, Abdulmehdi, Kürt partilerle de görüştü ve Kürtlere de bakanlık sözü verdi.

Yeni Irak Hükümetinde 4 Kürt'ün bakan olarak yer alacağını belirten Pire, şöyle konuştu: Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi ile görüşmelerimiz oldu. Kendisiyle olumlu görüşmelerimiz oldu. Yeni Irak Hükümetinde 23 Bakanlıktan 4 bakanlık Kürtlere verilecek. Bir Bakan KYB'nin olacak. KDP'ye ise 2 Bakanlık verilecek. Diğer bir bakanlık ise başka Kürt gruplarına verilecek. Yetkililerle görüştük. Öyle anlaştık. Irak Parlamentosu'nda 20 sandalye kazandık. Irak Cumhurbaşkanlığı'nı aldık. Irak Cumhurbaşkanı bizden seçildi. Bize verilmişti. Ve bir bakanlık sözü aldık. Bu önemli bir başarıdır. Parlamentoda güçlü bir çalışma yapacağız. Halkın sorunlarını çözeceğiz."

KDP ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı gösterilmesi konusunda bu kez sorun yaşadıklarını aktaran Pire, şöyle devam etti:" Irak Cumhurbaşkanlığı her zaman bizden seçiliyor. Bu konuda KDP ile daha önce anlaşmamız vardı. 2007 yılında KDP ile bu konuda anlaşmamız vardı. O zaman yaptığımız anlaşmaya göre Irak Cumhurbaşkanlığı KYB'den, Kürdistan Başkanlığı ise KDP'den seçilecekti. Fakat KDP bu anlaşmaya bu kez uymadı. Bu kez Kürdistan Bölgesi Başkanlığı lağvedilince yetkileri başbakanlığa geçti. KDP bundan dolayı anlaşmadan caydı. Fakat biz halen 2007 yılında yaptığımız anlaşmaya bağlıyız."