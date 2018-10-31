Kayıt
18:08 31 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    100 Suriyeli Cerablus ve Afrin'e yolcu edildi

    Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe: Önümüzdeki yıl sonuna kadar 20 bin Suriyeli evine gönderilecek

    © Sputnik / Elif Sudagezer
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Elif Sudagezer
    0 60

    Yaklaşık 8 yıldır on binlerce Suriyeliye ev sahipliği yapan Esenyurt Belediyesi, yaklaşık 100 Suriyeliyi daha Cerablus ve Afrin'e yolcu etti. Sputnik'e konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, şimdiye kadar 3500 kişinin gönderildiğini, önümüzdeki senenin sonuna kadar ise 20 bin Suriyelinin daha gönderileceğini açıkladı.

    Türkiye'deki Suriyeliler
    © AFP 2018 / YASIN AKGUL
    'Türkiye'de günde 395 Suriyeli bebek dünyaya geliyor'
    Suriye'deki çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ülkelerine dönmeye devam ediyor. İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 16 aileden yaklaşık 100 Suriyeli için uğurlama töreni yapıldı.

    Esenyurt Belediyesi'nin önünden kalkan otobüslere binerek ülkelerine dönecek Suriyelileri yolcu eden Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, belediye binası önünde gerçekleşen tören öncesi Sputnik'in sorularını yanıtladı. Alatepe "Bugün yaklaşık 100 kişiyi evlerine uğurluyoruz Bu 15'inci kafile. Bu süreç başladığı zaman biz kapı kapı gezip, rica minnetle ülkesine dönmek isteyen insan ararken, şimdi 3 otobüs dolusu Suriyeli misafirimizi yolcu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    100 Suriyeli Cerablus ve Afrin'e yolcu edildi
    © Sputnik / Elif Sudagezer
    100 Suriyeli Cerablus ve Afrin'e yolcu edildi

    ‘GENELLİKLE CERABLUS VE AFRİN'E GÖNDERİYORUZ'

    Suriyeliler girişimcilikleri, yatırımları, açtıkları işletmelerle Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyor, birçok Suriyeli işletmeci 'Türk kardeşlerine müteşekkir olduklarını' söylüyor.
    © AFP 2018 / Ozan Köse
    Türkiye'de işyeri açan Suriyeliler 100 bin kişiye istihdam sağlıyor
    Alatepe "Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Buralar rahatladıkça insanlar evlerine dönecek' ifadelerinin yerel yöneticiler olarak destekçisi, uygulayıcılarıyız. 100 kişilik bir ekibimiz var ve halihazırda 80 aile bizim apartlarımızda bekliyor. Hem AFAD hem de Kızılay'dan onay alarak ve onlarla işbirliği halinde çalışıyoruz. Suriyeli aileleri, genellikle Cerablus ve Afrin bölgesine gönderiyoruz. Çünkü oralar rahatladı" dedi.

    ‘YIL SONUNA KADAR 5 BİN, SENEYE 20 BİN KİŞİYİ EVLERİNE GÖNDERMEYİ ÖNGÖRÜYORUZ'

    Alatepe "Bugüne kadar gönderilenlerin sayısı 3500, yılbaşına kadar da 5000 kişiyi, önümüzdeki yol da 20 bin kişiyi tamamlayacağız. Kızılay'la birlikte kurduğumuz koordinasyon sonucunda, evlerinin kapılarına kadar gidiyorlar" dedi ve şöyle devam etti:

    ‘ESENYURT YAKLAŞIK 100 BİNİ AĞIRLIYOR'

    Suriyeli
    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye'de bir ilk: Suriyeliler için 'Hukuk Kliniği' açıldı
    "Gidenler çok memnun ve de gidişi bu artırdı. Onlar gidip ‘Gelin, burası iyi, ticaret de burada güzel' diyorlar. Gidenler belki de bizim ticari partnerlerimiz olacak, bize ekonomik yönden de çok katkısı olacağını düşünüyorum. Esenyurt'ta yaşayan yaklaşık 65-70 bin insan var ama 100 bin diyoruz biz buna, çünkü gündüzleri çalışmaya gelenler de var."

    ‘SURİYELİLER GİDİP VATANLARINA SAHİP ÇIKMALI'

    Sürecin nasıl işlediğini de anlatan Alatepe "Bunun bir de iyi tarafı var, konutların onların geldiği dönemde ucuz olmasından mütevellit daire satın alan Suriyeliler var.

    Bunlar burada işyeri sahibi de oldular, kendi yağlarıyla kavrulur hale geldiler. Ancak onlar da ailelerinin bir kısmını gönderiyorlar. Daha yakın olduğu için bölgedeki Gaziantep gibi belediyelerden daha yoğun bir gidiş yapılabilir, çünkü sınır komşusu oralarda kamplar var. Bizde ise insanlar oturdukları evlerden çıkıp gidiyor, vedalar da zor oluyor, insanımız alışmış, ama iki şey vaat ediyoruz bunu yaparken. Suriyeliler açısından bakıldığında, bilmeliler ki gidecekler, burada misafirler. Kendi ülkelerine gidip sahip çıksınlar diye konuştu.

    ‘SURİYE'DEN ŞEHİT HABERİ GELİRKEN HALK SURİYELİLERİN NARGİLE İÇMESİNİ KABULLENEMEDİ'

    Türkiye'ye sığınan Suriyeliler
    © Sputnik /
    'Eşlerini kaybeden Suriyeliler evliliği çare olarak görüyor: '60 yaşındaki evli adam, 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyor'
    Alatepe "Burada Mehmetçiğimizi de saygıyla selamlamaktan başka söylenecek bir şey yok. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, çok önemli çabalar sarf ettik. Ve de kendi insanımız, biraz Suriye yoğunluklu bir bölge olduğumuz için belli bir noktadan sonra hazım sıkıntısı oluyor, dolayısıyla biz de kendi hemşehrilerimize ‘Gidiyorlar, biraz sakin' demek durumunda kalıyoruz. Çünkü kimse evinde otururken ekranda bir şehit haberi alıp alta indiğinde kapısının önünde Suriyeli birinin nargile içmesini kabullenemiyor. Suriyelilerin yaşadıkları bir kültür de var, bize de çok uymadı çok" dedi.

    SURİYE'YE DÖNECEK OLAN LEYLA: ÇOK MUTLUYUM

    Suriye'ye dönecek kafile içinde bulunan 36 yaşındaki Leyla "Suriye'ye geri döndüğüm için tabii ki mutluyum. Türkiye'deki hayatım da çok iyiydi" dedi.

    100 Suriyeli Cerablus ve Afrin'e yolcu edildi
    © Sputnik / Elif Sudagezer
    100 Suriyeli Cerablus ve Afrin'e yolcu edildi

    ‘8 YILDIR TÜRKİYE'DE ÇOK İYİ KARŞILANDIM'

    25 yaşındaki Diyar ise "Suriye'ye döndüğümde Afrin'e döneceğim. Adım Diyar, 25 yaşındayım. Türkiye'ye 2011'de geldim, 8 senedir buradayım. Suriye'deki durum şimdi iyi, ben de geri döneceğim. Afrin'e döneceğim. Eşim ve çocuklarımla gelmiştim. Suriye'deyken işsizdim, şimdi ise ne iş yapacağıma orada karar vereceğim. 8 senedir buradayım, burada çok iyi karşılandım" diye konuştu.

    Etiketler:
    tahliye, Esenyurt Belediyesi, Türk Kızılayı, AFAD, Ali Murat Alatepe, Esenyurt, Afrin, Cerablus, İstanbul, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    iPad 9.7
    Apple Türkiye fiyatlarında indirim yaptı
    Karikatür
    Rusya: İdlib'de kimyasal saldırı tezgahı için çekimler başladı
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet