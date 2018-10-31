Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe: Önümüzdeki yıl sonuna kadar 20 bin Suriyeli evine gönderilecek

Esenyurt Belediyesi'nin önünden kalkan otobüslere binerek ülkelerine dönecek Suriyelileri yolcu eden Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, belediye binası önünde gerçekleşen tören öncesi Sputnik'in sorularını yanıtladı. Alatepe "Bugün yaklaşık 100 kişiyi evlerine uğurluyoruz Bu 15'inci kafile. Bu süreç başladığı zaman biz kapı kapı gezip, rica minnetle ülkesine dönmek isteyen insan ararken, şimdi 3 otobüs dolusu Suriyeli misafirimizi yolcu ediyoruz" ifadelerini kullandı.
‘GENELLİKLE CERABLUS VE AFRİN'E GÖNDERİYORUZ'
‘YIL SONUNA KADAR 5 BİN, SENEYE 20 BİN KİŞİYİ EVLERİNE GÖNDERMEYİ ÖNGÖRÜYORUZ'
Alatepe "Bugüne kadar gönderilenlerin sayısı 3500, yılbaşına kadar da 5000 kişiyi, önümüzdeki yol da 20 bin kişiyi tamamlayacağız. Kızılay'la birlikte kurduğumuz koordinasyon sonucunda, evlerinin kapılarına kadar gidiyorlar" dedi ve şöyle devam etti:
‘ESENYURT YAKLAŞIK 100 BİNİ AĞIRLIYOR'
‘SURİYELİLER GİDİP VATANLARINA SAHİP ÇIKMALI'
Sürecin nasıl işlediğini de anlatan Alatepe "Bunun bir de iyi tarafı var, konutların onların geldiği dönemde ucuz olmasından mütevellit daire satın alan Suriyeliler var.
Bunlar burada işyeri sahibi de oldular, kendi yağlarıyla kavrulur hale geldiler. Ancak onlar da ailelerinin bir kısmını gönderiyorlar. Daha yakın olduğu için bölgedeki Gaziantep gibi belediyelerden daha yoğun bir gidiş yapılabilir, çünkü sınır komşusu oralarda kamplar var. Bizde ise insanlar oturdukları evlerden çıkıp gidiyor, vedalar da zor oluyor, insanımız alışmış, ama iki şey vaat ediyoruz bunu yaparken. Suriyeliler açısından bakıldığında, bilmeliler ki gidecekler, burada misafirler. Kendi ülkelerine gidip sahip çıksınlar diye konuştu.
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SURİYE'YE DÖNECEK OLAN LEYLA: ÇOK MUTLUYUM
Suriye'ye dönecek kafile içinde bulunan 36 yaşındaki Leyla "Suriye'ye geri döndüğüm için tabii ki mutluyum. Türkiye'deki hayatım da çok iyiydi" dedi.
‘8 YILDIR TÜRKİYE'DE ÇOK İYİ KARŞILANDIM'
25 yaşındaki Diyar ise "Suriye'ye döndüğümde Afrin'e döneceğim. Adım Diyar, 25 yaşındayım. Türkiye'ye 2011'de geldim, 8 senedir buradayım. Suriye'deki durum şimdi iyi, ben de geri döneceğim. Afrin'e döneceğim. Eşim ve çocuklarımla gelmiştim. Suriye'deyken işsizdim, şimdi ise ne iş yapacağıma orada karar vereceğim. 8 senedir buradayım, burada çok iyi karşılandım" diye konuştu.
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