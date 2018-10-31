Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe: Önümüzdeki yıl sonuna kadar 20 bin Suriyeli evine gönderilecek

Yaklaşık 8 yıldır on binlerce Suriyeliye ev sahipliği yapan Esenyurt Belediyesi, yaklaşık 100 Suriyeliyi daha Cerablus ve Afrin'e yolcu etti. Sputnik'e konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, şimdiye kadar 3500 kişinin gönderildiğini, önümüzdeki senenin sonuna kadar ise 20 bin Suriyelinin daha gönderileceğini açıkladı.

© AFP 2018 / YASIN AKGUL 'Türkiye'de günde 395 Suriyeli bebek dünyaya geliyor'

Suriye'deki çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ülkelerine dönmeye devam ediyor. İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 16 aileden yaklaşık 100 Suriyeli için uğurlama töreni yapıldı.

Esenyurt Belediyesi'nin önünden kalkan otobüslere binerek ülkelerine dönecek Suriyelileri yolcu eden Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, belediye binası önünde gerçekleşen tören öncesi Sputnik'in sorularını yanıtladı. Alatepe "Bugün yaklaşık 100 kişiyi evlerine uğurluyoruz Bu 15'inci kafile. Bu süreç başladığı zaman biz kapı kapı gezip, rica minnetle ülkesine dönmek isteyen insan ararken, şimdi 3 otobüs dolusu Suriyeli misafirimizi yolcu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Elif Sudagezer 100 Suriyeli Cerablus ve Afrin'e yolcu edildi

‘GENELLİKLE CERABLUS VE AFRİN'E GÖNDERİYORUZ'

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Alatepe "Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Buralar rahatladıkça insanlar evlerine dönecek' ifadelerinin yerel yöneticiler olarak destekçisi, uygulayıcılarıyız. 100 kişilik bir ekibimiz var ve halihazırda 80 aile bizim apartlarımızda bekliyor. Hem AFAD hem de Kızılay'dan onay alarak ve onlarla işbirliği halinde çalışıyoruz. Suriyeli aileleri, genellikle Cerablus ve Afrin bölgesine gönderiyoruz. Çünkü oralar rahatladı" dedi.

‘YIL SONUNA KADAR 5 BİN, SENEYE 20 BİN KİŞİYİ EVLERİNE GÖNDERMEYİ ÖNGÖRÜYORUZ'

Alatepe "Bugüne kadar gönderilenlerin sayısı 3500, yılbaşına kadar da 5000 kişiyi, önümüzdeki yol da 20 bin kişiyi tamamlayacağız. Kızılay'la birlikte kurduğumuz koordinasyon sonucunda, evlerinin kapılarına kadar gidiyorlar" dedi ve şöyle devam etti:

‘ESENYURT YAKLAŞIK 100 BİNİ AĞIRLIYOR'

"Gidenler çok memnun ve de gidişi bu artırdı. Onlar gidip ‘Gelin, burası iyi, ticaret de burada güzel' diyorlar. Gidenler belki de bizim ticari partnerlerimiz olacak, bize ekonomik yönden de çok katkısı olacağını düşünüyorum. Esenyurt'ta yaşayan yaklaşık 65-70 bin insan var ama 100 bin diyoruz biz buna, çünkü gündüzleri çalışmaya gelenler de var."

‘SURİYELİLER GİDİP VATANLARINA SAHİP ÇIKMALI'

Sürecin nasıl işlediğini de anlatan Alatepe "Bunun bir de iyi tarafı var, konutların onların geldiği dönemde ucuz olmasından mütevellit daire satın alan Suriyeliler var.

Bunlar burada işyeri sahibi de oldular, kendi yağlarıyla kavrulur hale geldiler. Ancak onlar da ailelerinin bir kısmını gönderiyorlar. Daha yakın olduğu için bölgedeki Gaziantep gibi belediyelerden daha yoğun bir gidiş yapılabilir, çünkü sınır komşusu oralarda kamplar var. Bizde ise insanlar oturdukları evlerden çıkıp gidiyor, vedalar da zor oluyor, insanımız alışmış, ama iki şey vaat ediyoruz bunu yaparken. Suriyeliler açısından bakıldığında, bilmeliler ki gidecekler, burada misafirler. Kendi ülkelerine gidip sahip çıksınlar diye konuştu.

‘SURİYE'DEN ŞEHİT HABERİ GELİRKEN HALK SURİYELİLERİN NARGİLE İÇMESİNİ KABULLENEMEDİ'

Alatepe "Burada Mehmetçiğimizi de saygıyla selamlamaktan başka söylenecek bir şey yok. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, çok önemli çabalar sarf ettik. Ve de kendi insanımız, biraz Suriye yoğunluklu bir bölge olduğumuz için belli bir noktadan sonra hazım sıkıntısı oluyor, dolayısıyla biz de kendi hemşehrilerimize ‘Gidiyorlar, biraz sakin' demek durumunda kalıyoruz. Çünkü kimse evinde otururken ekranda bir şehit haberi alıp alta indiğinde kapısının önünde Suriyeli birinin nargile içmesini kabullenemiyor. Suriyelilerin yaşadıkları bir kültür de var, bize de çok uymadı çok" dedi.

SURİYE'YE DÖNECEK OLAN LEYLA: ÇOK MUTLUYUM

Suriye'ye dönecek kafile içinde bulunan 36 yaşındaki Leyla "Suriye'ye geri döndüğüm için tabii ki mutluyum. Türkiye'deki hayatım da çok iyiydi" dedi.

© Sputnik / Elif Sudagezer 100 Suriyeli Cerablus ve Afrin'e yolcu edildi

‘8 YILDIR TÜRKİYE'DE ÇOK İYİ KARŞILANDIM'

25 yaşındaki Diyar ise "Suriye'ye döndüğümde Afrin'e döneceğim. Adım Diyar, 25 yaşındayım. Türkiye'ye 2011'de geldim, 8 senedir buradayım. Suriye'deki durum şimdi iyi, ben de geri döneceğim. Afrin'e döneceğim. Eşim ve çocuklarımla gelmiştim. Suriye'deyken işsizdim, şimdi ise ne iş yapacağıma orada karar vereceğim. 8 senedir buradayım, burada çok iyi karşılandım" diye konuştu.