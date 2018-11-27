ABD, Türkiye sınırındaki her kente 5 gözlem noktası kuracak: YPG'liler de görev alacak

ABD'nin, Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) yönetiminde bulunan Türkiye sınırındaki her kente 5 gözlem noktası kurulacağı öğrenilirken, YPG Sözcüsü Nuri Mahmud, ABD'nin kuracağı gözlem noktalarında ABD askeriyle birlikte YPG'nin de görev alacağını söyledi.

DSG'nin siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi (DSM) Yöneticisi Gelo İsa ise, ABD'nin kendilerini sadece karadan değil, havadan da koruyacaklarını söyledi.

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin başını çektiği DSG kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kobane'de 5, Tel Abyad'da 5 ve diğer her bir kentte 5 adet olmak üzere gözlem noktalarının Menbiç'ten Derik kenti sınırına kadar kurulacağı öğrenildi. Gözlem noktaları Türkiye sınırında yer alan Kobani, Tel Abyad, Resulayn, Kamışlı, Amude, Dırbesiye ve Derik kenti sınırları içerisinde kurulacak. Gözlem noktalarının dışında ABD askerleri de DSG militanlarıyla birlikte zırhlı araçlarla ortak devriye faaliyetlerinde bulunacak.

'ABD ASKERLERİ BİZİ KORUYACAK'

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan YPG'den üst düzey bir yetkili, ABD'nin Suriye Türkiye sınırında kuracağı gözlem noktalarında YPG militanlarının ABD askerleriyle birlikte yer yer alacağını belirterek, şöyle konuştu: "Gözlem noktaları DSG'nin elindeki yerlerin korunması için kurulacak. Birkaç gözlem noktasının halihazırda kurulduğu iddiaları doğru değil ancak çok yakında kurulacak, hazırlıklar son aşamaya gelmiş durumda. Gözlem noktaları için, ABD askerleri Kobane ve Tel Abyad'a geldiler ve kurulacak yerleri belirlediler. Her bir kentin sınırında 5 gözlem noktası kurulacak. Kobane'de 5, Tel Abyad'da 5 ve diğer kentlerin her birinde 5'er gözlem noktaları kurulacak. Menbiç'ten Derik'e kadar olan bölgede de gözlem noktaları olacak ve gözlem noktalarında YPG militanları da ABD askerleriyle birlikte hareket edecekler. Zaten şimdi YPG militanlarıyla ABD askerleri sınırda ortak devriye görevi yapıyorlar. ABD askerleriyle birçok kez görüştük. Bizi koruyacakları sözünü veriyorlar."

'KİMSE ABD'DEN HABERSİZ UÇUŞ GERÇEKLEŞTİREMEZ'

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Gelo İsa ayrıca, ABD'nin sınırda gözlem noktası kuracak olmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "ABD bu hamlesiyle Kuzey Suriye'yi korumak istiyor. Türkiye bunu istemiyordu ama mecburen buna uyacak. Türkiye daha önce kendisi saldırıya uğradığını söylüyordu ancak bu gözlem noktaları saldırının kim tarafından yapıldığını ortaya çıkaraacak. ABD ve koalisyon güçleri, saldırıların ve çatışmaların olmaması için elinden gelenini yapacaktır ve sadece karadan değil, havadan da Kuzey Suriye'yi koruyacaklardır. Bu konuda bir anlaşma vardır. Türkiye ve hiçbir ülkenin uçağı, ABD'den habersiz Kuzey Suriye üzerinde uçuş gerçekleştiremez."

Erbil merkezli K24 kanalına konuşan YPG Sözcüsü Nuri Mahmud, da "Bizim IŞİD'e karşı düzenlediğimiz operasyonlar kesintiye uğramasın diye ABD'de bu gözlem noktalarını kuruyor" ifadelerini kullandı. Mahmud, ABD'nin kuracağı gözlem noktalarında ABD askeriyle birlikte YPG'nin de görev alacağını söyledi.