Bakan Ersoy'dan 'Sinema Yasası sansür getirecek' iddiasına yanıt: Endişeler yersiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinemayla ilgili yeni yasal düzenlemenin ‘sansürün önünü açacağı' iddialarına yanıt verdi. Ersoy, "Mevcut şu anda geçerli olan yasaya ilave bir şey getirmedik. Endişeleri çok yersiz buluyorum" dedi. Son beş yılda üç tane filme yasak getirildiğini vurgulayan Ersoy, onların da pornografik içerikli filmler olduğunu söyledi.
‘SİNEMA SEZONU GEÇMEDEN YASALAŞMALI'
Sputnik'e konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da teklifin bir an önce yasalaşmasının önemine dikkat çekti. Ersoy, "Bizim için en önemli şey hızlı bir şekilde geçmesi. Sineme sezonu geçmeden bu yasa geçerse en azından herkese faydası olur, o açıdan hızlı geçmesi önemli. Kış sezonu film sektörünün en büyük ciro yaptığı dönem. İnşallah hızlı bir şekilde yasa da geçer, herkesin de beklentilerini maksimum ölçüde karşılamış oluruz diye düşünüyorum" diye konuştu.
‘ORADAKİ ENDİŞELERİ DE ÇOK YERSİZ BULUYORUM'
"Oradaki endişelerini de çok yersiz buluyorum. Geriye dönük beş yılda binlerce film yayınlanmış sadece üç tanesine yasaklama getirilmiş, pornografik içerikli filmler onlar da. Gidin bakın o filmlere siz de hak verirsiniz. Uygulamada da bir sıkıntı yok, artı bir değişiklik de pek olmadı, yasada bir ilave değişiklik biz getirmedik. Mevcut neyse o devam ediyor. Uygulamada bir aksaklık var
‘SEYİRCİNDEN ÇOK TEPKİ VAR'
Sinema filmi öncesinde ve film gösterim arasındaki reklamlara gelen sınırlamanın bilet fiyatlarını artıracağı yönündeki endişelerin anımsatılması üzerine de Bakan Ersoy, "Ben çok etkileneceğini sanmıyorum" dedi. Ersoy, reklamların çok uzun olması nedeniyle seyirciden de çok tepki olduğunu söyledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)