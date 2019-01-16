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16:32 16 Ocak 2019
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    İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı

    İYİ Parti'den tampon bölge açıklaması: Son derece tehlikeli ve kabul edilemez buluyoruz

    © AA / Erçin Top
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    Gözde Ocak
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    İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinde ele aldığı 'tampon bölge' konusunun Irak'ta yaşanan sürecin aynısının Suriye'de de yaşanması anlamını taşıdığını belirterek, "İYİ Parti olarak bu sözleri son derece tehlikeli ve kabul edilemez buluyoruz" dedi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Cem Oksu
    Rus Dışişleri'nden Suriye'de tampon bölge açıklaması: Türkiye dahil tüm tarafların çıkarları gözetilmeli
    İYİ Parti Genel Sekreteri Paçacı, haftalık Başkanlık Divanı toplantısının ardından yaptığı açıklamada gündemi değerlendirdi.

    'SURİYE'DEKİ GELİŞMELER, TÜRKİYE'NİN HAKİM OLAMADIĞI BİR SAFHAYA EVRİLDİ'

    Son günlerde, Türkiye'nin güney sınırlarında yaşanan olayların, "Suriye meselesinin tamamen kontrolden çıktığını, çözülmez bir kördüğüme dönüşerek, kaotik ve riskli bir hal aldığını" gösterdiğini kaydeden Paçacı, "Suriye'deki gelişmeler, maalesef Türkiye'nin hakim olamadığı bir safhaya evrilmiştir" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hükümetlerinin her zaman temkin ve tedbiri önde tutan, asırlık birikim ve deneyimlerle inşaa edilmiş geleneksel Türk dış politikasını, "Ortadoğu'da oyun kuruyoruz", "Dış politikada kabuğumuzu kırıp, ezber bozuyoruz" söylemleriyle küçümsediklerini ifade eden Paçacı, "Türkiye, hiçbir zaman dış politikanın, iç siyasete bu denli malzeme yapıldığı, atılacak adımlar ve yapılacak hamlelerin milli dış politikamızın gereklerine göre değil de içerideki siyasi tansiyon ve nabza göre şekillendiği bir başka döneme tanıklık etmemiştir" eleştirisinde bulundu.

    'TSK, GÖZLEM NOKTALARINDA ADETA EV HAPSİNDE'

    Suriye Bayrağı
    © Sputnik /
    Suriye'den 'tampon bölge' açıklaması: Türkiye'nin saldırganlığına karşı ülkeyi tüm olanaklarla savunacağız
    Paçacı, Türkiye'nin bugün hükümetin yanlış hesap ve öngörüleri ile ne yazık ki sıcak savaş ve çatışmaların eşiğine kadar geldiğini belirtirken, Türkiye'nin bölgede, her yönden gelebilecek saldırılara açık bir hedef konumunda olduğunu savundu.

    İdlib'teki aşırı dinci unsurların ve terörist olarak tanımlanmış silahlı grupların bölgeden temizlenmesi görevini üstlenmiş bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ise gözlem noktalarında adeta "ev hapsine" alındığını kaydeden Paçacı, Menbiç'te bu saatten sonra yapılması gereken tek şeyin Fırat'ın doğusuna geçmek olduğunu belirtti.

    'TÜRK MİLLETİ, ABD'YE VE ONUN ŞIMARIK BAŞKANINA ÖFKELİ'

    Ancak bu konunun da ABD Başkanı Trump'ın yaptığı açıklamalarla başka bir mevsime kaldığını ifade eden Paçacı, Trump'ın "Türkiye, Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak mahvederiz" şeklindeki tweetini anımsatarak, şunları kaydetti:

    Eksen
    'Tampon bölge Türkiye'yi, Rusya ve Suriye ile karşı karşıya getirir'
    "ABD Başkanı, haddini, hududunu aşarak ‘Seni en zayıf yerinden, ekonominden vururum' deme cüretini ve saygısızlığını göstermiştir. Türk milleti, bu sözlerinden dolayı ABD ye ve onun şımarık başkanına öfkelidir. Herkes çok iyi bilmelidir ki güvenliğini tehdit eden terörizme karşı mücadele etmek için Türkiye hiç kimseden müsaade isteyecek değildir. Ancak, Trump ve benzerlerine bu cüreti veren de, Cumhurbaşkanı'nın uluslararası hassasiyetleri ve üslubu yok sayarak sırf iç siyaset malzemesi olarak kurduğu cümlelerdir."

    'TAMPON BÖLGE PROJESİ, PKK/YPG'NİN KORUMA ALTINA ALINMASIDIR'

    Paçacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde ele alınan "tampon bölge" konusunda ise "Bu yeni krizin varacağı yer Irak'takine benzer bir süreçtir" ifadelerini kullanıdı.
    ABD'nin sözünü ettiği tampon bölgeyi, yine bir uçuşa yasak bölgenin takip etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu da belirten Paçacı, şöyle devam etti:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
    Erdoğan: Türkiye-Rusya işbirliği, Suriye krizinin çözümü için kritik önemde
    "Sayın Erdoğan'ın, Trump ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası basınla paylaştığı, ‘ülkenin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikrini ele aldık' sözleri, Irak'ta yaşanan sürecin aynısı ile Suriye'de de yaşanmasının önünü açtığı anlamını taşımaktadır ki biz İYİ Parti olarak bu sözleri son derece tehlikeli ve kabul edilemez buluyoruz.

    Hükümete hatırlatmak isteriz ki ABD'nin dillendirdiği tampon bölge projesi, PKK/YPG'nin koruma altına alınması ve meşrulaştırılmasıdır. Asıl şaşırtıcı olan Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'nun ‘Tampon bölge zaten bizim fikrimizdi' diye beyanda bulunmasıdır. Görülmektedir ki Sayın Çavuşoğlu, ABD'nin kastettiği tampon bölgenin ne anlama geldiğini ve bu uygulamanın Irak'ın kuzeyinde federe bir yapılanmayı ortaya çıkardığını unutmuş gözükmektedir. Dış politikamız açısından asıl zaafiyet ve tehdit bu olsa gerektir.

    'UYDU DEVLET İÇİN ŞARTLAR HAZIRLANIYOR'

    DSG
    © AFP 2018 / Bülent Kılıç
    Suriye Dışişleri: Türkiye'nin olası harekatına karşı Kürtlerle görüşmelerimiz yoğunlaştı
    Bilindiği üzere, 1991 yılında ABD tarafından uygulamaya konan ‘Büyük Ortadoğu Projesi' 22 ülkeyi kapsayan ve sınır değişikliklerini öngören emperyal bir projedir. Projenin iki temel amacından biri İsrail'in güvenliğini temin etmek, diğeri ise ABD nin Ortadoğu'daki etkinliğini artırmak ve enerji kaynaklarını kontrol etmektir. Bu çerçevede yapılacaklardan biri de Irak, İran Suriye ve Türkiye'den parçalar kopartarak sözde büyük Kürdistan devletini oluşturmaktır.
    Uygulanan strateji önce bu devletlerde terör örgütleri kullanılarak bir iç kargaşa yaratmak, sonra bu kargaşayı bitirip ülkeye barış ve huzur getirme bahanesi ile o ülkeye müdahale etmek, bir tampon bölge oluşturarak kurulacak uydu devlet için şartları hazırlamaktır. Bu strateji Irak'ta gerçekleştirilmiş, federe bir yapı ortaya çıkarılmıştır. An itibariyle Suriye'de de aynı strateji uygulanmaktadır. Bugün itibariyle, maalesef, Trump'ın isteyip de Erdoğan'a yaptıramayacağı bir şey kalmamıştır."

    Etiketler:
    tampon bölge, açıklama, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Cihan Paçacı, İdlib, ABD, Suriye, Türkiye
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