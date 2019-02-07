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16:16 07 Şubat 2019
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    AK Parti

    AK Parti'den Macron'a 24 Nisan tepkisi: Anlamsız bir atraksiyon

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    Gözde Ocak
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    Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, 24 Nisan'ı ‘Ermeni soykırımını anma günü' ilan etmesine AK Parti'den tepki geldi. Türkiye-Fransa Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Gülpınar'a göre bu tamamen iç siyasete yönelik, ‘anlamsız' bir atraksiyon. AK Partili Şahin'e göre de "herkes önce kendi tarihiyle yüzleşmeli."

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
    © AA / Gökhan Balcı
    Kalın'dan 24 Nisan'ı 'Ermeni soykırımını anma günü' ilan eden Macron'a tepki: Türkiye açısından hiçbir hükmü yok
    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın, 1915 olaylarının yıl dönümü olan 24 Nisan'ı "Ermeni soykırımını anma günü" ilan etmesi Ankara'nın tepkisine neden oldu.

    Sputnik'e konuşan TBMM AB Uyum Komisyonu ve Türkiye-Fransa Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Fransa'dan zaman zaman iki ülke ilişkilerine olmusuz etki yapabilecek nitelikte hareketler geldiğini, Macron'un bu kararının da buna bir yenisini eklediğini ifade etti. Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı dönemindeki soykırım iddialarını inkar edenlerin cezalandırılmasını öngören yasa tasarısını anımsatan Gülpınar, "Bu tür eylemlerin hiçbir şekilde iki ülke ilişkilerine bir faydası yok, bilakis tamamen olumsuz seyirde gitmesine vesile olacak davranışlar bunlar" dedi.

    'BİZ DE DİYORUZ Kİ KESİNLİKLE ERMENİ SOYKIRIMI DİYE BİR ŞEY YOK'

    Bir komisyon kurularak, bu konuda tarihçilerin karar vermesi gerektiğini belirten Gülpınar, "Ama maalesef sürekli iç siyasete malzeme bu konu. Ne zaman ki iç siyasette devlet başkanları kendilerine bir çıkar yol bulmaya çalışsalar ellerinde koz olarak Ermeni meselesini öne sürüyorlar ve Türkiye'yi bu konu üzerinden bir iç siyaset malzemesi yapmaya gayret ediyorlar. Bu atraksiyonun hiçbir şekilde bir faydası olmayacak" diye konuştu.

    AK Partili Gülpınar, Macron'un 24 Nisan'ı "Ermeni soykırımını anma günü' ilan etmesinin, bunun bu şekilde kabul edileceği anlamına gelmeyeceğini de vurgulayarak, "Madem onlar siyasetçi olarak tarihçilerin işine karışıyorlar, biz de o zaman siyasetçi olarak bu konuda yorum yapma hakkına sahip oluruz, biz de diyoruz ki kesinlikle Ermeni soykırımı diye bir şey yok" dedi.

    'BEYHUDE BİR ÇABA'

    Emmanuel Macron
    © AFP 2018 / LUDOVIC MARIN
    Macron 24 Nisan'ı 'Ermeni soykırımını anma günü' ilan etti
    Urfa Milletvekili olduğuna dikkat çekerek, Ermeni meselesinin ağırlı olarak Doğu-Güneydoğu Anadolu bölgesinde cereyan ettiğini ifade eden Gülpınar, şöyle devam etti:

    "Tarihçilerin alanına müdahale edeceksek, bizim de bu konuda bilgilerimiz var. Olayları bilen insanlarla oturmuş, kalkmışlığımız oldu, irtibatımız oldu ve onların bize ifadeleri hiçbir zaman burada Ermenilere yönelik ‘soykırım' denilebilecek bir şey yaşanmadığına dair. Olayı kimlerin, nasıl başlattığı bölge insanının çok yakından şahit olduğu şeyler. Esas geçmişinde hep soykırım olan ülkeler maalesef bunları hep öteleyip kendilerini görmezden gelip Türkiye üzerinden bu siyaseti yürütmeye gayret ediyorlar, sadece Fransa için de geçerli değil. Bu yapılan iş kesinlikle anlamsız, zamansız hiçbir şekilde faydası yok, boşa, beyhude bir çaba. Tamamen iç siyasete yönelik bir atraksiyon"

    'BÖYLE BİR ŞEYİN TELAFFUZ EDİLMESİ ÇOK ANLAMSIZ'

    Fransa'da "sarı yelekliler" eylemine işaret eden Gülpınar, "Bir türlü dindirelemedi, çözüm bulunamadı, bir bakıyorsunuz sanki gündem değiştirme amaçlı; durduk yerde, hiçbir şekilde gereği, amacı yokken bir anda 24 Nisan'la ilgili böyle bir karar alınması, böyle bir şeyin telaffuz edilmesi gerçekten çok anlamsız bizim için" diye konuştu.

    AK PARTİLİ ŞAHİN: FRANSA ÖNCE KENDİ TARİHİYLE YÜZLEŞMELİ

    Ermenistan bayrağı.
    © Flickr /
    Ermeni diplomat Türk-Ermeni ilişkilerin normalleşmesi ile ilgili konuştu: Tek başımıza tango yapıyoruz
    TBMM Dışişleri Komisyonu ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin de, "üçüncü bir ülkenin iki toplum arasında yıllar önce bir takım kışkırtmalar sonucunda vuku bulmuş tam olarak ne olup ne olmadığı ortaya konulamamış bir konuda, böyle bir karar almasının son derece mantıksız" olduğunu ifade etti.

    Her ülkenin kendi tarihiyle yüzleşmesi, kendi tarihini sorgulaması durumunda çok daha anlamlı bir arınma ile karşı karşıya kalınabileceğini söyleyen Şahin, "Fransa Afrika'daki sömürge yıllarını şöyle bir göz önüne alsa, masaya yatırsa Fransa'nın Afrika'ya yaşatmamış bir olduğu bir dram kalmamıştır. Afrika'nın bir çok ülkesini Fransa asırlar boyu sömürdü, halen bu sömürgenin kalıntıları ve devamı söz konusu, bu anlamada bir başka ülkeyi tenkit etmektense gerçekten ciddi ve samimi bir yüzleşme amacı varsa önce herkes kendi tarihiyle yüzleşmeli" diye konuştu.

    'İYİ NİYETLİ BİR YAKLAŞIM DEĞİL'

    AK Partili Şahin, Fransa'nın Ermeni meselesine bu kadar yakın olmasının kendi iç siyasi menfaatinin bir sonucu olarak gördüklerinin de altını çizerek, "Bir başka ülke Afrika'daki katliamları Fransa'nın önüne koymuyorsa, Fransa'nın da kalkıp yaşanıp yaşanmadığı belli değil, tarihçiler tarafından da net bir şekilde ortaya konulamamış bir meseleyi ve siyasetçilerden öte daha çok da tarihçilerin ele alması gerek bir meseleyi, kalkıp Türkiye'ye karşı, Türkiye'yi hedef alan bir argüman olarak ortaya koyması hiç de iyi niyetli bir yaklaşım değil" dedi.

    GAZİANTEP İŞGALİ HATIRLATMASI

    Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Soykırım Anıtı
    © AFP 2018 / Sergey Gapon
    İsrail parlamentosundaki 'Ermeni Soykırımı' tasarısı rafa kaldırıldı
    Milletvekili olduğu Gaziantep'in Fransız işgaline uğramış bir şehir olduğunu da hatırlatan Şahin, şöyle devam etti:

    "Gaziantep, 6 bin 317 şehit vermiş bir şehir. Eğer Fransa tarihle yüzleşmek istiyorsa her şeyden önce Gaziantep'ten, Gazianteplilerden, Franszı işgaline karşı direnmiş şehitlerin ailelerinden özür dilemek zorunda. Eğer Gaziantep'ten ve 6 bin 317 şehitten özür dilerse, buradaki işgalin sonucundaki ölümlerle yüzleşebilirse Fransa, daha sonra Ermeni meselesini konuşabiliriz kendileriyle."

    'SONUÇLARI OLACAKTIR'

    Şahin, Macron'un bu kararının "mutlaka sonuçlarının" da olacağını belirterek, "Ticari ilişkilerden, siyasi ilişkilere, farklı coğrafyalardaki siyasi konulara kadar bir çok alanda Fransa ile olan ilişkilerimizi bu anlamsız karar mutlaka etkileyecektir. Fransa, Türkiye'nin önüne böyle bir meseleyi koyuyor ise ben Sayın Macron'a öncelikle Fransa'nın Afrika tarihiyle, Asya, Ortadoğu tarihiyle, Fransa'nın Gaziantep tarihiyle yüzleşmesini öneririm" dedi.

    Etiketler:
    açıklama, tepki, Ermeni soykırımını anma günü, 24 Nisan, Ermeni Soykırımı, Türkiye-Fransa Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, TBMM AB Uyum Komisyonu, TBMM Dışişleri Komisyonu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Mehmet Kasım Gülpınar, Emmanuel Macron, Ali Şahin, Fransa
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