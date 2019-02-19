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21:27 19 Şubat 2019
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    Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon

    'ABD'de, Türkiye'ye zarar verse bile, Kürdistan seçeneği üzerinde durması gerektiğine dair bir kanaat var'

    © Fotoğraf : DHA/Hasan Kırmızıtaş
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    Tatiana Şuvalova
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    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un ‘ABD'nin Suriye'yi bölerek Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurmayı amaçladığı' şeklindeki açıklamasını yorumlayan Rus uzman Fenenko, Washington'un asıl hedefinin hem Suriye'yi, hem de bölgedeki diğer ülkeleri bölmek olduğunu, Washinton'da Türkiye'ye rağmen Kürdistan seçeneği üzerinde durulması gerektiğini vurguladı.

    Moskova Devlet Üniversitesi Küresel Politika Fakültesi Uluslararası Güvenlik Bölümü'nden Doç. Dr. Aleksey Fenenko, Sputnik'e verdiği demeçte Suriye'nin kuzeydoğusundaki istikrarsız durumun ABD'nin oradaki yasadışı varlığından kaynaklandığını söyledi.

    Aldar Xelil
    © AFP 2018 /
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    'ABD, 2003'TEN BERİ BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR'

    ABD'nin Suriye'nin yanı sıra diğer bölge ülkelerini de bölme amacı güttüğünü kaydeden Rus uzman, "ABD'de 2003 yılından bu yana Büyük Ortadoğu'yu yeniden yapılandırma konsepti tartışılıyor. 2000'li yılların başında ABD'de Ortadoğu'nun sınırlarının kendi lehine olacak şekilde yeniden çizilmesi konusunda bir dizi çalışma yapıldı. Türkiye, Irak, Suriye gibi ülkelerin sınırlarının değiştirilmesi gerektiği ifade edildi. ABD'nin Suriye'nin doğusunun, gelecekteki Suriye devletine entegre olmasını istememesi bunun büyük bir örneği" dedi.

    Irak- ABD askeri
    © AP Photo / Susannah George
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    'ABD, IRAK'I İKİYE BÖLMEYİ PLANLIYOR'

    ABD'nin bu amaçlara ulaşmak için son birkaç yıl içinde önemli adımlar attığını söyleyen Femenko sözlerini şöyle sürdürdü:

    "İlk olarak, ABD, Irak ve Suriye'de iki Kürt özerk bölgesi kurdu ve bu, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde gerilime yol açtı. İkinci olarak, Irak'ın tek devlet olarak varlığını sürdürüp sürdürmeyeceği belirsizliğini koruyor. ABD, Irak'ı Sünni ve Şii devletler olmak üzere ikiye bölme seçeneği üzerinde duruyor. Tüm bunlar, Ortadoğu'yu yeniden yapılandırma planının büyük bir parçası."

    Türkiye-Suriye sınrında Türk tankları
    © REUTERS / Osman Orsal
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    'TÜRKİYE KONUSUNDA İKİ FARKLI CEPHE VAR'

    Femenko'ya göre Büyük Ortadoğu Projesi'nin Türkiye ayağı ise şöyle görünüyor: "ABD'de Türkiye'yle ilişkiler konusunda iki farklı cephe bulunuyor. İlki, Türkiye'yi Soğuk Savaş döneminden beri müttefik olarak görüyor. İkinci cephe ise, Türkiye ve ABD'nin çıkarlarının tamamen farklılaştığını, artık ABD'nin Türkiye'ye zarar verse bile Kürdistan ve Bulgaristan'a güvenmesi gerektiğini düşünüyor."

    Çeviren: Fatih Kuduğ

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    Etiketler:
    Moskova Devlet Üniversitesi, Aleksey Fenenko, Kürdistan, Ortadoğu, Irak, Türkiye, ABD, Rusya
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