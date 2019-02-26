Rostech, Türkiye’ye Mi-8 ve Ansat ambulans helikopterleri tedarik etmeye hazır

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostech, Rusya Ulusal Havada Sağlık Servisi’ne (NSSA) ilk 8 ambulans helikopterini teslim etti. Rostech Başkanı Sergey Çemezov, ambulans helikopterlerini Türkiye’ye ve diğer ülkelere de tedarik etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Rostech, Rusya Ulusal Havada Sağlık Servisi'ne 4 adet Ansat ve 4 adet Mi-8 olmak üzere ilk 8 ambulans helikopterini Mil Moskova Helikopter Fabrikası'nın test uçuş sahasında törenle teslim etti.

Teslim törenine katılan Rostech Başkanı Sergey Çemezov, özellikle bu model helikopterlerin teknik niteliklerinin hava sağlık hizmetleri için uygun olduklarını vurguladı.

Çemezov, "Hava sağlık hizmetleri için özellikle bu modelleri seçtik, zira onlar bizim iklim şartlarına en uygunlar. Mi-8 helikopterleri —45'ten +50 dereceye kadar her ısıda çalışıyor, Ansat'lar da aynı şekilde. Ansat helikopteri örneğin yolcuları ve yükleri 3 bin 500 metre yüksekliğe çıkarabiliyor. Dağlık bölgelerin bulunduğu ülkemiz için bu çok önemli. Bu nedenle hava sağlık hizmetleri alanında kullanılmak üzere özellikle bu evrensel helikopter modellerini seçtik" diye konuştu.

Sputnik muhabirinin bu helikopterlerden Türkiye'ye ve diğer Ortadoğu ülkelerine teslim etme planlarının olup olmadığı sorusuna Çemezov, "Elbette ki bu helikopterleri yabancı ortaklarımıza da tedarik etmeye hazırız. Yabancı ortaklarımıza, elimizde nelerin olduğunu ve onlara neleri tedarik edebileceğimizi göstermek için bu helikopterleri fuarlar ve sahalarımızda sergileyeceğiz" yanıtını verdi.