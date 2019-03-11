Rus amiral: Türkiye ve Rusya’nın tatbikatı Karadeniz’deki karşılıklı anlayışa katkı sunuyor

Türkiye ve Rusya’nın gerçekleştirdiği ortak deniz tatbikatını yorumlayan Rus Amiral Feliks Gromov, iki ülke arasındaki işbirliğinin Karadeniz de dâhil olmak üzere Rus-Türk işbirliğinin devamı için gerekli altyapıyı güçlendirdiğini vurguladı.

Rusya Karadeniz Filosu Basın Dairesi Başkanı Aleksey Rulev, Rusya'nın Karadeniz Filosu'nda yer alan gemilerin Türk Deniz Kuvvetleri ile birlikte ortak tatbikat düzenlediklerini bildirdi.

Rulev, "Novorossiysk Askeri Deniz Üssü'nden devriye gemisi Vasiliy Bıkov ve mayın tarama gemisi Valentin Pikul, Burgazada korveti ve Akçay mayın tarama gemisi ile birlikte ortak PASSEX Rus-Türk tatbikatını gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Türk denizciler ‘Mavi Vatan 2019 Tatbikatı' kapsamında 6-8 Mart'ta Novorossiysk limanında bulunmuştu. Yabancı ülke limanına girmek, tatbikatın unsurlarından biri olarak gösteriliyor.

Sovyet ve Rus komutanı, donanma amirali, eski Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Feliks Gromov, Sputnik'e verdiği demeçte Rusya ve Türkiye arasındaki böyle bir işbirliğinin Karadeniz de dâhil olmak üzere Rus-Türk işbirliğinin devamı için gerekli altyapıyı güçlendirdiğini vurguladı:

"Bu tür ortak eylemler, her türlü buluşmalar, her türlü temas karşılıklı anlayışa katkı sunuyor. Türk gemilerinin Novorossiysk'e girmiş ve uzun yıllardır hiç yapılmayan ortak tatbikat düzenlemeyi kabul etmiş olmalarının olumlu bir anlamı var. Bu çalışma, bir takım müşterek eylemler için altyapıyı güçlendirmeye yönelik iyi bir iş. Bu çalışma, Karadeniz suları da dâhil olmak üzere karşılıklı anlayışa katkı sunacak."

Rus ve Türk mürettebatların tatbikat kapsamında olası mayın tehlikesinin bulunduğu bölgeden geçerken bir gemi grubuna rehberlik ettiğini, bunun güncel bir konu olduğunu ifade etti.

Türk gemilerinin Novorossiysk limanında kaldığı müddetçe Türk denizcilerin birçok etkinliğe katıldığını belirten Rus amiral, bu tür buluşmaların kültürel etkileşim açısından da büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Çeviren: Erkan Kurtuluş