Suriye muhalefetinde yine kriz çıktı: Başkan ve yardımcıları seçilemedi

Sputnik'e konuşan SMDK yöneticisi Abdullah Gedo, genel kurulda muhalefetin kendi içinde anlaşmadığını belirterek, şöyle konuştu:
" SMDK Başkanı ve yardımcıları ile Suriye geçici hükümetinin temsilcileri seçilemedi. Çünkü muhalefet kendi içinde anlaşamadı. SMDK Başkan ve yardımcıları ile geçici hükümet temsilcileri muhalefetin kendi içinde anlaşması ile seçiliyordu. Her kongrede böyle oluyordu. Ancak muhalefet bu kez kendi içinde anlaşamadı. Muhalefet bir bütünlük sağlayamadı. Siyasi sebeplerden dolayı seçim olmadı. İdlib ve diğer bölgelerde yaşanan gerilimler de seçimlerin yapılmamasından etkili oldu. Şimdi Suriye'de çok gergin bir hava var. Seçimler iki ay sonra yapılacak. İki aya kadar muhalefetin kendi içinde anlaşması bekleniliyor. Öyle ümit ediyoruz."
Merkezi İstanbul'da bulunan SMDK, Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye tarafından finanse ediliyor.
Suriye'de siyasi muhalefetin çatı örgütü olarak görülen SMDK, 2012'de Katar'ın başkenti Doha'da kurulmuştu.
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