Suriye muhalefetinde yine kriz çıktı: Başkan ve yardımcıları seçilemedi

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK), 45. Olağan Genel Kurulu'nda kriz çıktı. Muhalefet kendi içinde anlaşamayınca başkan ve yardımcıları ile konsey ve ‘Suriye Geçici Hükümet’ seçimleri 2 ay sonrasına ertelendi.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis Suriye muhalefetinin geçici başbakanı istifa etti

Suriye muhalefeti kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türkiye destekli Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu’nun (SMDK) 45. Olağan Kongresi’nde başkanlık konseyi seçimlerinin yanı sıra siyasi konsey ve kimsenin tanımadığı Suriye geçici hükümet seçimleri anlaşmazlıklardan ötürü 2 ay sonrasına ertelendi. İstanbul'da gerçekleştirilen ve gergin geçen kongrede zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Sputnik'e konuşan SMDK yöneticisi Abdullah Gedo, genel kurulda muhalefetin kendi içinde anlaşmadığını belirterek, şöyle konuştu:

" SMDK Başkanı ve yardımcıları ile Suriye geçici hükümetinin temsilcileri seçilemedi. Çünkü muhalefet kendi içinde anlaşamadı. SMDK Başkan ve yardımcıları ile geçici hükümet temsilcileri muhalefetin kendi içinde anlaşması ile seçiliyordu. Her kongrede böyle oluyordu. Ancak muhalefet bu kez kendi içinde anlaşamadı. Muhalefet bir bütünlük sağlayamadı. Siyasi sebeplerden dolayı seçim olmadı. İdlib ve diğer bölgelerde yaşanan gerilimler de seçimlerin yapılmamasından etkili oldu. Şimdi Suriye'de çok gergin bir hava var. Seçimler iki ay sonra yapılacak. İki aya kadar muhalefetin kendi içinde anlaşması bekleniliyor. Öyle ümit ediyoruz."

SMDK'da daha önce de krizler çıkmıştı ve SMDK Eski Başkanı Halid Hoca ile birçok yönetici görevlerinden istifa etmişti. İstifa eden bazı SMDK üyeleri ise Şam'a giderek muhalefetten Suriye ordusuna tekrar dönüş yapmışlardı.

Merkezi İstanbul'da bulunan SMDK, Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye tarafından finanse ediliyor.

Suriye'de siyasi muhalefetin çatı örgütü olarak görülen SMDK, 2012'de Katar'ın başkenti Doha'da kurulmuştu.