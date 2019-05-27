Kayıt
14:35 27 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    'WikiLeaks gibi organizasyonlara bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç var'

    © REUTERS / Henry Nicholls
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Erkin Öncan
    0 0 0

    Kurucusu olduğu WikiLeaks üzerinden ABD'nin savaş suçlarını ifşa eden ve 7 yıldır sığındığı Ekvador'un Londra büyükelçiliğinde hukuksuz bir biçimde gözaltına alınarak hapse atılan Julian Assange ile ilgili olarak gazeteci/yazar Andre Vltchek ve WikiLeaks aktivisti Gail Malone ile konuştuk.

    WikiLeaks kurucusu Assange'ın 11 Nisan tarihinde 7 yıldır yaşadığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden İngiliz polisince gözaltına alınıp tutuklanmasının üzerinden yaklaşık iki ay geçti. 

    O günden bu zamana kadar geçen süreçte, 2006 yılından yılından bu yana faaliyet yürüten ve içlerinde ABD'nin savaş suçları başta olmak üzere çok sayıda ifşa faliyetinde bulunan WikiLeaks'le ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. 

    'İNGİLTERE'NİN GUANTANAMO'SUNDA' TUTULUYOR

    © AFP 2019 / ERIC BARADAT
    WikiLeaks soruşturması: İfade vermeyi reddeden Manning bir hafta sonra tekrar cezaevinde
    Wikileaks kurucusu Assange, 'İngiltere'nin Guantanamo'su olarak bilinen Belmarsh yüksek güvenlikli cezaevinde tutulurken, akıbetinin ne olacağıyla ilgili tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. 

    İngiltere tarafından kefalet şartlarını ihlal etmek suçlamasıyla 50 hafta hapis cezası alan Assange'ı aynı zamanda İsveç'te kendisi aleyhinde kurgulanmış ve kapatıldığı halde yeniden açılan 'tecavüz' komplosu ve sürecin sonucunda ABD'ye iade edilme tehlikesi bekliyor. 

    Assange'ın iadesi için 'kolları sıvayan' ABD hükümeti, WikiLeaks kurucusuna yönelik 'ABD tarihindeki en büyük gizli bilgi sızdırmalarından birinde rol almak' suçlaması başta olmak üzere çok sayıda suçlama yöneltiyor. Son olarak ABD, 'Casusluk Kanunu' kapsamında milli savunma bilgilerini yasa dışı yollardan edindiği gerekçesiyle 17 yeni suçlama yöneltildi.

    'YA HAPSE GİRECEĞİM YA DA İLKELERİME İHANET EDECEĞİM'

    Assange'a 'yardım etmekle' suçlanan eski ABD istihbarat analisti Chelsea Manning ise ABD'de hapiste. Manning, Assange aleyhinde ifade vermeyi reddediyor. Manning, ABD'nin Virginia eyaletinin Alexandria şehrinde devam eden soruşturmasındada, Bölge Savcısı Claude Hilton, anayasada yer alan sessiz kalma hakkına dayanarak ifade vermeyen Manning'in mahkemenin kararına uymadığına dolayısıyla cezaevine gönderilmesine hükmetmişti. 

    Manning ise daha önce yaptığı açıklamalarından birinde, "Hücremin anahtarlarının bende olduğu düşüncesi, bu gereksiz ve cezalandırıcı mahkeme çağrısı nedeniyle her halükarda acı çekme olasılığı ile karşı karşıya olduğum için, saçma bir düşüncedir: Ya hapse gireceğim ya da ilkelerime ihanet edeceğim. İlkelerime ihanet etmek, hükümetin yapabileceklerinden çok daha kötü bir hapishanedir" demişti.

    © AP Photo / Patrick Semansky
    ABD'nin askeri ve diplomatik sırlarını WikiLeaks ile paylaşan eski ordu istihbarat analisti Chelsea Manning

    Assange'ın ve WikiLeaks'in geleceğiyle ilgili olarak gazeteci/yazar Andre Vltchek ve WikiLeaks aktivistlerinden, Avustralya'da WikiLeaks partisi kurucularından, Assange'ın yakın çalışma arkadaşı ve aile dostu Gail Malone ile konuştuk. 

    'BATI ELİNDEN GELENİ YAPACAK'

    © REUTERS / HANNAH MCKAY
    WikiLeaks kurucusu Assange, mahkemede ABD'ye iade edilmek istemediğini söyledi
    "Assange'ı destekleyin veya desteklemeyin, Batı, onun direncini kırmak ve hayatını mahvetmek için elinden geleni yapacak" diyen Andre Vltchek, Assange için Avrupa çapında geniş çaplı bir protestonun hala gerçekleşmemiş olmasına dikkat çekiyor. 

    SSCB (Leningrad) doğumlu bir Amerikan siyaset analisti, gazeteci ve yapımcı olan Vltchek, ABD emperyalizmi karşıtı görüş ve çalışmalarıyla tanınıyor. Vltchek, Assange olayında da kamuoyunun emperyalizm tarafından sindirildiği görüşünde:

    "Corbyn, Livingston ve diğer bazı isimler sert ifadelerle tepki gösterseler de, Assange için büyük çaplı bir protesto henüz düzenlenmedi. Batı kamuoyu sinik ve pasifize edilmiş bir durumda. Yalnızca kendi çıkarları için savaşıyorlar, özgürlük veya bilgiye erişme hakkı için değil. 'İmparatorluk da bunun farkında ve bu duruma uygun olanı yapıyor."

    'ASSANGE'I KURTARMANIN TEK YOLU KİTLESEL GÖSTERİLER'

    İngiliz kamuoyu başta olmak üzere Avrupa'nın Assange olayındaki tepkisizliğine dikkat çeken Vltchek, Assange'ı kurtarmanın tek yolunun İngiltere veya ABD'de düzenlenecek kitlesel protestolar veya grevler olduğu görüşünde.

    Twitter
    Andre Vltchek

    'JULIAN'I NELER BEKLEDİĞİNİ ANLAMAK İÇİN STRATFOR YAZIŞMALARINA BAKMAK YETERLİ'

    Avustralya'da 2013 yılında kurulan ve ulusal çapta yüzde 0.66 oy alan WikiLeaks Partisi kurucularından Gail Malone ise, Assange'ın Londra'daki Ekvador büyükelçiliğinde kendisini ziyaret eden isimler arasında. Malone, Sputnik'e yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: 

    © AP Photo / Matt Dunham
    WikiLeaks kurucusu Assange'a 50 hafta hapis cezası verildi
    "Şu anda İsveç, Assange ile ilgili tecavüz dosyasını yeniden açtı. ABD’nin, iade planlarını uygulamak için Julian’ın gözaltına alınmasının sağlanması gerektiğini anlamak önemlidir. İsveç ise ABD'ye insan iade etmek konusunda halihazırda bir üne sahip. ABD'ye iade edilirse Julian'ı neler beklediğini anlamak için, Stratfor yazışmaları sızıntısına bakmak yeterli olacaktır. Julian'ın, ailesinin ve çalışma arkadaşlarının hayatlarını oldukça zor bir hale sokmayı planlıyorlar."

    Malone ayrıca, ABD'nin Assange ve yakın çevresine yönelik planlarını içeren e-postaları listelemiş. Yayınlanan Stratfor yazışmalarında, Assange, ailesi ve yakın çevresinin hedef alınmasına dair çok sayıda iç yazışma belgeleri yer alıyor. (https://gailmalone.wordpress. com/2018/06/19/extracts-from- stratfor-emails-released- prior-to-4th-march-2011- relating-to-australia-julian- assange-his-family-and- wikileaks/)

    Assange'ın 'Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu' (UNWGAD) tarafından desteklendiğini ve Birleşmiş Milletler (BM) İşkence Raportörü Nils Melzer de Assange'ın kefalet ihlali gerekçesiyle aldığı orantısız ceza ile ilgili derinden endişe duyduğunu hatırlatan Malone, yine de kendisi hakkında 10 yıldan fazla bir süredir ortaya atılan sahte iddiaların 'mavi tikli gazetecilerce' teyit edilmeden tekrar ediliyor olmasına dikkat çekiyor. 

    Twitter
    Gail Malone

    'SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI, YANLIŞ İDDİALARIN YERLEŞMESİNİ SAĞLIYOR'

    Bu durumun ise insanların Assange ile ilgili hala çok az bilgiye sahip olmasıyla sonuçlandığına dikkat çeken Malone, bu durumu şu ifadelerle açıkladı:

    "Assange ile ilgili tartışma yaratacak her fırsatı değerlendiriyorum ve insanların Julian ve WikiLeaks hakkında çok az bilgiye sahip olduğunu görmek beni artık çok da şaşırtmıyor. Ben onun da memleketi olan Avustralya'dayım ve çok sayıda insanın konuyla ilgili hiçbir fikri olmadığını görebiliyorum. Çünkü sosyal medya platformları, bu konuda 'yankı odaları' gibi hareket ederek konuyla ilgili yanlış iddiaların tekrarlanarak yerleşmesini sağlıyor."

    'ASSANGE KARŞITI PROPAGANDA YİNE EN ÇOK GAZETECİLER TARAFINDAN YAPILIYOR'

    ABD'li basın kuruluşları başta olmak üzere ABD ve Avrupa'da Assange ile ilgili yürütülen kara propagandaya da değinen Malone, "Assange'ın bir gazeteci olduğu vurgulanmalı. Onun çalışmalarının gazetecilik olmadığı yönünde büyük bir propaganda çalışması yapılıyor. Gazetecilik alanında çok sayıda ödül aldı ve bu kara propaganda yine en çok gazeteciler tarafından yapılıyor" ifadelerini kullandı. 

    Assange'ın avukatı: Kedi James kurtarıldı ve iyi
    © AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas
    Assange'dan sonra bu kez kedi James 'casuslukla' suçlandı, WikiLeaks tepki gösterdi
    Öte yandan Malone, Assange ile WikiLeaks'e karşı yürütülen kara propaganda yüzünden yaşanan zorluklara karşı başlattıkları fon çalışmasının altını çizerek Assange destekçilerini WikiLeaks çalışmalarına destek olmaya çağırıyor.

    'DÜNYA VATANDAŞLARININ TOPTAN KATILIMIYLA SİYASİ ÇÖZÜM'

    Avustralya hükümetinin kendisi de Avustralyalı olan Assange'a destek olmadığının da altını çizen Malone, "Julian, dünya vatandaşlarının toptan katılımıyla yürütülecek bir siyasi çözüm olmadan çok az şansa sahip" dedi.

    'ABD, ASSANGE ÜZERİNDEN BAŞLATTIĞI CADI AVINI DEVAM ETTİRMEYE İSTEKLİ'

    WikiLeaks'in şu anda Assange olmadan yoluna devam ettiğini söyleyen Malone, Assange dışındaki diğer çalışanlara yönelik tehditlerin ise devam ettiğini söyledi ve şunları ekledi: 

    "Kristinn Hrafnsson'un Genel Yayın Yönetmenliğinde WikiLeaks güvenilir ellerde. Ancak diğer çalışanlara yönelik tehditler de -Stratfor yazışmalarında görüleceği üzere- devam ediyor. ABD'nin Julian üzerinden başlattığı cadı avını kapsamlı bir şekilde devam ettirmeye istekli olduğu ortada. Biz şimdi yeni bir zeminde ilerliyoruz ve anlıyoruz ki uluslararası hukuk, sözleşmeler veya normlar artık güvenilir olmaktan çok uzak. Suudi Arabistan konsolosluğunda Kaşıkçı'nın başına gelenler, ABD'deki Venezüella büyükelçiliğine yapılan baskın ve Julian'ın büyükelçilik binasından zorla çıkarılması gibi örnekler insanları harekete geçirmeli. Assange veya Assange olmadan, WikiLeaks gibi organizasyonlara bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Bu, Assange'ın hayatına ve çalışmalarına özgür bir insan olarak devam edebilmesinin de tek yolu."

    © REUTERS / Henry Nicholls
    Kristinn Hrafnsson

    'ÜLKENİZ İÇİN EN İYİ YÖNTEMİN HANGİSİ OLDUĞUNU ÖĞRENİN'

    Öte yandan Malone, Assange ile ilgili dünya çapında devam eden destek kampanyalarına da değinerek, dünya çapındaki Assange destekçilerine de "Her alanı tutmak gerekiyor. Farklı ülkeler farklı yöntemlere ihtiyaç duyabilir, ülkeniz için en iyi yöntemin hangisi olduğunu öğrenin" mesajını verdi.

    Etiketler:
    İsveç, Birleşmiş Milletler (BM), Chelsea Manning, Andre Vltchek, Gail Malone, Kristinn Hrafnsson, WikiLeaks, Julian Assange, Ekvador, İngiltere, Avustralya, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Nusret Gökçe'ye Cannes'dan ödül
    Karikatür
    İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da görevi bırakıyor
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet