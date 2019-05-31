Bayramda ülkelerine giden Suriyelilerden bazıları dönmeyi düşünmüyor: Türkiye bize bakıyor ama sonuçta vatanımız değil

Karkamış Cerablus sınır kapısı önündeki 'yaşam koşulları ve iş konusunda sorun yoksa' Suriye'de kalabileceklerini söylediler.
'TÜRKİYE BİZE İYİ BAKIYOR AMA SONUÇTA VATANIMIZ DEĞİL'
Sputnik'e konuşan Suriyelilerden 28 yaşındaki Muhamed İsmail, 6 yılın ardından Suriye'ye ilk kez döneceği için mutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Ülkeme dönmenin sevincini yaşıyorum. Cerablus kentindeki evime döneceğim. Daha önce de ülkeme dönmek istiyordum ama o zaman IŞİD vardı ve sürekli patlamalar yaşanıyordu, ondan dolayı gitmiyordum. Cerablus'ta durumun normale döndüğünü duyunca ben de dönmeye karar verdim. Şimdi bakacağım eğer Suriye'de yaşam normale dönmüşse ve iş konusunda sorun yoksa ülkemde kalıp Türkiye'ye dönmeyeceğim. Benim gibi böyle düşünen çok kişi var. Türkiye bize bu imkanı tanıdığı için kendilerine teşekkür ederiz. Suriye'de 3 ay kalma hakkım var. Bu 3 ay içerisinde birçok bölgeye gideceğim. Eğer yaşamımı idame ettirme konusunda bir iş bulursam Suriye'de kalırım. Benim birçok arkadaşım da benle Suriye'de dönecek. Onlar da benim gibi düşünüyorlar. Türkiye bize iyi bakıyor ama sonuçta bizim vatanımız değil. Biz kendi vatanımızda yaşamak istiyoruz."
'ZORLA ASKERE ALMAZLARSA TÜRKİYE'YE DÖNMEYECEĞİM'
27 yaşındaki Hesen Eli ise şunları söyledi:
'GEÇİM KONUSUNDA CİDDİ BİR SORUN YOKSA DÖNECEĞİM'
Sputnik'e konuşan ve güvenlik gerekçesiyle resminin çekilmemesini isteyen 45 yaşındaki Leyla Heneş ise küçük iki çocuğuyla ülkeye döneceğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Suriye'nin Kobani kentine döneceğim. Kobani'ye 8 ve 5 yaşındaki çocuğumla gideceğim. Büyük çocuklarımı götürmeyeceğim. Çünkü onlar ÖSO bölgesinde gözaltına alınabilirler. PYD bölgesinde ise zorla askere alınabilinirler. Çoğu kişi benim gibi yetişkin çocuklarını Suriye'ye götürmedi. Kobani'de 2 ay kalacağım, eğer yaşam normale dönmüşse ve geçim konusunda ciddi bir sorun yoksa Türkiye'ye dönüp çocuklarımı da alıp Suriye'ye döneceğim. Yalnız yetişkin çocuklarım konusunda biraz korkuyorum. Yetişkin çocuklarımın zorla askere alınmasını ve herhangi bir örgüte katılmasından korkuyorum. Çoğu insan benim gibi korktuğu için ülkesine dönemiyor."
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