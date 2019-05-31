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12:42 31 Mayıs 2019
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    Bayramda ülkelerine giden Suriyelilerden bazıları dönmeyi düşünmüyor: Türkiye bize bakıyor ama sonuçta vatanımız değil

    © Sputnik / Hikmet Durgun
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    Hikmet Durgun
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    Ramazan ve Kurban bayramı için ülkelerinde giden Suriyelilerden bazıları iş bulurlarsa ve ülkelerince ciddi bir savaş yaşanmazsa ülkelerinde kalıp Türkiye'ye dönmeyecekler. Sputnik'e konuşan Suriyeliler, "Türkiye bize iyi bakıyor ama sonuçta bizim vatanımız değil. Biz kendi vatanımızda yaşamak istiyoruz" dedi.

    © DHA /
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    Türkiye'de yaşayan ve bayram için ülkelerine dönen 4 milyonu aşkın Suriyeli arasında çok sayıda kişinin Türkiye'ye dönmeme planı olduğu öğrenildi. 

    Karkamış Cerablus sınır kapısı önündeki 'yaşam koşulları ve iş konusunda sorun yoksa' Suriye'de kalabileceklerini söylediler.

    'TÜRKİYE BİZE İYİ BAKIYOR AMA SONUÇTA VATANIMIZ DEĞİL'

    Sputnik'e konuşan Suriyelilerden 28 yaşındaki Muhamed İsmail, 6 yılın ardından Suriye'ye ilk kez döneceği için mutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

    "Ülkeme dönmenin sevincini yaşıyorum. Cerablus kentindeki evime döneceğim. Daha önce de ülkeme dönmek istiyordum ama o zaman IŞİD vardı ve sürekli patlamalar yaşanıyordu, ondan dolayı gitmiyordum. Cerablus'ta durumun normale döndüğünü duyunca ben de dönmeye karar verdim. Şimdi bakacağım eğer Suriye'de yaşam normale dönmüşse ve iş konusunda sorun yoksa ülkemde kalıp Türkiye'ye dönmeyeceğim. Benim gibi böyle düşünen çok kişi var. Türkiye bize bu imkanı tanıdığı için kendilerine teşekkür ederiz. Suriye'de 3 ay kalma hakkım var. Bu 3 ay içerisinde birçok bölgeye gideceğim. Eğer yaşamımı idame ettirme konusunda bir iş bulursam Suriye'de kalırım. Benim birçok arkadaşım da benle Suriye'de dönecek. Onlar da benim gibi düşünüyorlar. Türkiye bize iyi bakıyor ama sonuçta bizim vatanımız değil. Biz kendi vatanımızda yaşamak istiyoruz." 

    'ZORLA ASKERE ALMAZLARSA TÜRKİYE'YE DÖNMEYECEĞİM'

    27 yaşındaki Hesen Eli ise şunları söyledi:

    © Sputnik / Hikmet Durgun
    Suriyelilerin bayram için ülkelerine dönüşü sürüyor
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    "Suriye'ye anne ve babamın yanına gideceğim. Onları 4 yıldır görmemiştim. Çobanbey'de kalıyorlar. Daha önce de ailemi gidip ziyaret etmek istiyordum ama bölge çok karışık olduğu için gidemiyordum. Gaziantep'te çalışıyorum. Ama ülkemde iş bulursam ve zorla askere uygulaması olmazsa kendi ülkemde kalıp Türkiye'ye dönmeyeceğim. PYD ve Suriye Ordusu bölgelerinde zorunlu askerlik var. Oraya giden gençleri zorla askere alıyorlar. Fırat Kalkanı bölgesinde böyle bir uygulama henüz yok. İsteyen paralı asker oluyor. Çoğu kişi zorunlu askerlik nedeniyle Suriye'ye dönemiyor. Amca çocuklarım da benimle Suriye'ye dönüyorlar. Onlardan bazıları da Suriye'de bir iş yeri açmak istiyorlar. Eğer işleri iyiye giderse ve bölgede istikrar olursa Türkiye'ye dönmeyecekler. Biz sadece bayram izni için Suriye'ye dönmüyoruz. Ülkemizin hangi duruma geldiğini görmek ve ülkede kalmanın koşullarının olup olmadığını görmek için dönüyoruz."

    'GEÇİM KONUSUNDA CİDDİ BİR SORUN YOKSA DÖNECEĞİM'

    Sputnik'e konuşan ve  güvenlik gerekçesiyle resminin çekilmemesini isteyen 45 yaşındaki Leyla Heneş ise küçük iki çocuğuyla ülkeye döneceğini ifade ederek, şunları söyledi:

    "Suriye'nin Kobani kentine döneceğim. Kobani'ye 8 ve 5 yaşındaki çocuğumla gideceğim. Büyük çocuklarımı götürmeyeceğim. Çünkü onlar ÖSO bölgesinde gözaltına alınabilirler. PYD bölgesinde ise zorla askere alınabilinirler. Çoğu kişi benim gibi yetişkin çocuklarını Suriye'ye götürmedi. Kobani'de 2 ay kalacağım, eğer yaşam normale dönmüşse ve geçim konusunda ciddi bir sorun yoksa Türkiye'ye dönüp çocuklarımı da alıp Suriye'ye döneceğim. Yalnız yetişkin çocuklarım konusunda biraz korkuyorum. Yetişkin çocuklarımın zorla askere alınmasını ve herhangi bir örgüte katılmasından korkuyorum. Çoğu insan benim gibi korktuğu için ülkesine dönemiyor."

    Etiketler:
    açıklama, Ziyaret, bayram, Suriye, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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