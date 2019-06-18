Moskova'ya giden 'yeniçeriler': Bizi görenler hayran kaldı

Moskovalılar, Krasnaya Presnya Parkı’nda 14-16 Haziran’da düzenlenen ve birbirinden renkli etkinlikleriyle binlerce kişi tarafından merakla izlenen Türkiye Festivali’nin yanı sıra 7 Haziran’da başlayan ve geçen hafta sonu sona eren ‘Zamanlar ve Devirler’ adlı Uluslararası Tarih Canlandırma Festivali kapsamında ilk kez Osmanlı İmparatorluğu’nun geleneklerini de yakından tanıdı.

‘Zamanlar ve Devirler’ festivali kapsamında Moskova’nın 40 farklı yerinde 30 farklı tarihi çağın günlük yaşamından sahneler canlandırıldı. İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard’ın sarayı, (1618 ile 1648 yılları arasında Orta Avrupa'da yapılan) Otuz Yıl Savaşı, Paris’teki salonlar, Ortaçağ Rusya’sı gibi tarihi olayların canlandırılmış haline yakından tanık olan Moskovalılar, Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait oluşturulan alanda ‘Yeniçeri Ordugâhı’ ve Osmanlı sultanının harem ve sarayını da yakından görmüş oldu.

Festivalin bu yılki sürpriz konukları ise (Хipetotek projesi ile) Meksika ekibi, ayrıca konuklara Türk kahvesi ve simit ikram edilen Osmanlı İmparatorluğu alanındaki Yeniçerileriler oldu.

'Zamanlar ve Devirler' festivaline katılan Türkiye takımının temsilcisi Bilal Demir © Sputnik / Tatiana Şuvalova

‘Zamanlar ve Devirler’ festivalindeki Osmanlı İmparatorluğu alanından bir kare © Sputnik / Ramil Sitdikov

‘Zamanlar ve Devirler’ festivali kapsamında düzenlenen şövalye turnuvası © Sputnik / Vladimir Astapkoviç

‘Zamanlar ve Devirler’ festivalindeki Büyük Petro dönemi alanından bir kare © Sputnik / Ramil Sitdikov 1 / 4 © Sputnik / Tatiana Şuvalova 'Zamanlar ve Devirler' festivaline katılan Türkiye takımının temsilcisi Bilal Demir

Sputnik’e konuşan Türkiye takımının temsilcisi Bilal Demir, Moskovalılar tarafından oldukça yoğun bir ilgi ile karşılaştıklarını belirterek, grubun ileriye dönük planlarını anlattı:

Moskovalılar tarafından büyük ilgi gördük. Görenler hayran kaldı, hepsi bizimle fotoğraf çekmek istiyor biz de karşı çıkmıyoruz tabii. Kostümler, duruşlarımız farklı o yüzden Ruslar bizimle çok ilgilendi ve sevdi doğrusu. Biz 27 kişiyiz, 16. -18. yüzyıllarına ait olan Ordugâh olarak Moskova’ya ilk kez geldik ama diğer ülkelerin festivallerine çok gidiyoruz. Ayrıca İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer büyük şehirlerde takımımızın temsilcileri var. Festivallerin organizatörleri bizi bu kez sosyal medya sayesinde buldular ve biz uygun ve enteresan bulup Moskova’ya geldik, 10 gündür buradayız ve epeyce memnunuz. Organizatörler de bizden memnun kaldılar ve seneye tekrar bizi görmek istiyorlar bu festivalde. Biz de memnuniyetle geleceğiz.