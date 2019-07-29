'Türkiye ve Rusya, Hayat Tahrir eş-Şam'ın İdlib'deki eylemlerine ortak yanıt verdi'

Sputnik’e konuşan Rusya Yenilikçi Kalkınma Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Kirill Semenov, "Bu tür operasyonların mevcut gündemle ilgili olduğunu düşünüyorum, zira 1-2 Ağustos günleri Nur-Sultan’da yeni uluslararası üst düzey Astana görüşmeleri yapılacak. Görüşmede, başta İdlib olmak üzere Suriye’deki mevcut durum üzerinde durulması planlanıyor. Dolayısıyla bunun, bu tarihe kadar bölgedeki durumu iyileştirmek ve çatışmalara son vermek veya önemli ölçüde azaltmak" yorumunda bulundu.

Elbette, bölgedeki durumu normalleştirme çalışmalarının sadece önemli görüşmeler öncesinde yapılmadığını, ama bu görüşmelerin, tarafların önem verdiği bir nevi ‘dead-line’ işlevi gördüğünü kaydeden Semenov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ara görüşmelerde İdlib’le ilgili bazı kararlar alındı ama tümü, Türkiye’nin isyancılara etki yapması gerektiğinden ibaretti. O anlamda ki, militanlar Tel-Malah ve Cibeyn’i hükümet güçlerine teslim etti, hükümet güçleri de bu bölgedeki etkinliğine ara verdi. Burada ise Türkiye ve Rusya, siviller arasında ölümleri önlemek için çabaları etkinleştirdi, bu yüzden militanların mühimmat, teçhizat ve silah depoları ortaya çıkarılarak nokta atışlarla vuruldu. Elbette Türkiye’nin de bu konuda açıklamasını ve yorumunu beklemek lazım, muhtemelen önümüzdeki perşembe günü Nur-Sultan’da yapılacak, ama şimdilik her şey böyle görünüyor."

Rusya Ekonomi Yüksek Okulu Şarkiyat Merkezi'nden siyaset uzmanı ve Arabist Andrey Çuprıgin de Sputnik’e açıklamasında, Türkiye ve Rusya’nın Astana süreci kapsamında İdlib’e yönelik üzerine aldıkları taahhütlerle birbirine bağlı olduğunu belirterek, "Hatta şunu kaydetmek gerekir ki, İdlib, bir nevi Türkiye ve Rusya’nın sorumluluğunda olan bölgedir. Bu yüzden Türkiye, bu tür operasyonlara katılımıyla iki ülkenin kapsamlı partnerler olduğunu gösteriyor" dedi.

Türkiye ve Rusya’nın Suriye’deki ortak operasyonlarının önemine dikkat çeken Çuprıgin, "Arka plandaki olayları da dikkate almak lazım, zira halihazırda Gürcistan’da NATO’nun Agile Spirit tatbikatı yapılıyor. NATO yönetimi, Türkiye’nin dikkatini dağıtarak kendi etki alanında tutmak için her şey yapıyor. Elbette militanların mühimmat depolarına yönelik nokta atışlar, Türkiye ve Rusya’nın, Hayat Tahrir eş-Şam’ın birkaç aktif eylemine ortak yanıtıdır" ifadelerini kullandı.