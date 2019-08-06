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15:40 06 Ağustos 2019
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    Esenyurt Belediyesi 115 Suriyeliyi daha ülkelerine yolcu etti.

    Esenyurt'tan 117 Suriyeli daha ülkelerine gönderildi

    © Sputnik / Elif Sudagezer
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    Elif Sudagezer
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    Esenyurt Belediyesi, onlarca Suriyeliyi daha ülkelerine yolcu etti. 36’sı çocuk 117 Suriyeli sığınmacı, Suriye’nin başkenti Şam’ın yanı sıra Halep, Afrin, Cerablus ve İdlib’e yerleştirilecek.

    On binlerce Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Esenyurt Belediyesi, 117 Suriyeliyi daha ülkelerine yolcu etti. Ülkelerine kesin dönüş yapan Suriyeli sığınmacılar Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un katılımıyla Salı günü Esenyurt Belediyesi’nin eski binası önünden uğurlandı. 

     

    ŞAM, HALEP VE CERABLUS DAHİL 5 ŞEHRE YOLCULUK

    Söz konusu sığınmacılar, Suriye’nin başkenti Şam’ın yanı sıra Halep, Afrin, Cerablus ve İdlib’e yerleştirilecek. Kafile, Suriye’ye geçişin ardından Kızılay’ın araçlarıyla ve Türk Silahlı Kuvvetleri koruması altında evlerine yerleştirilecek. Giden kafile arasında 36 çocuk bulunuyor.

    Esenyurt Belediyesi, onlarca Suriyeliyi daha ülkelerine yolcu etti. 36’sı çocuk 115 Suriyeli sığınmacı, Suriye’nin başkenti Şam’ın yanı sıra Halep, Afrin, Cerablus ve İdlib’e yerleştirilecek.
    © Sputnik / Elif Sudagezer
    Esenyurt Belediyesi, onlarca Suriyeliyi daha ülkelerine yolcu etti. 36’sı çocuk 115 Suriyeli sığınmacı, Suriye’nin başkenti Şam’ın yanı sıra Halep, Afrin, Cerablus ve İdlib’e yerleştirilecek.

    SURİYELİ SIĞINMACILAR: NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ

    Suriye'ye dönecek kafile içinde bulunan 33 yaşındaki Muhammed, 7 yıldır Türkiye’de olduğunu ifade ederek “Şimdi Halep’e dönüyorum. Buradayken ayakkabı işi yapıyordum. Ancak dönünce yeni bir hayata başlayacağız. Ne yapacağımı henüz bilmiyorum” dedi.

    Ailesiyle birlikte 5 yıldır İstanbul’da olduğunu söyleyen 8 yaşındaki Enver da Afrin’e döneceklerini söylüyor. Enver’in babası “Suriye’ye dönünce ne yapacağımızı bilmiyoruz, bakacağız” diyor.

    Esenyurt Belediyesi, onlarca Suriyeliyi daha ülkelerine yolcu etti.
    © Sputnik / Elif Sudagezer
    Esenyurt Belediyesi, onlarca Suriyeliyi daha ülkelerine yolcu etti.

    ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI BOZKURT: YOLCU ETTİĞİMİZ SURİYELİLER 5 YIL TÜRKİYE’YE GİRMEYECEK, GİDİŞLERİ KALICI

    Uğurlama töreninde konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt “Bugün 117 Suriyeliyi memleketlerine geri gönderiyoruz. Türkiye zor günlerinde onlara konukseverliğini gösterdi. Onlara ülkemizi açtık. Esenyurt’ta, biz de elimizden geldiğince onların huzurlu ve mutlu olması, çocuklarının iyi eğitim alması için burada bulundukları sürede mutlu olsunlar diye elimizden geleni yapmıştık. Tabii artık onların kendi memleketlerine dönmesi, onlar için de bizim için de en doğrusuydu. Bize başvurdular, memleketlerine gidecekler. Bu, tatil için gidiş değil. Gittikten sonra 5 sene tekrar buraya dönemeyecekler. Dolayısıyla kalıcı bir gidiş olacak. Umarım bundan sonraki yaşamlarında mutlu, huzurlu olurlar” diye konuştu. 

    Ülkelerine kesin dönüş yapan Suriyeli sığınmacılar Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un katılımıyla Salı günü Esenyurt Belediyesi’nin eski binası önünden uğurlandı.
    © Sputnik / Elif Sudagezer
    Ülkelerine kesin dönüş yapan Suriyeli sığınmacılar Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un katılımıyla Salı günü Esenyurt Belediyesi’nin eski binası önünden uğurlandı.

    ‘MİSAFİRLERİMİZİ GÖNDERMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

    Bayrama giden Suriyelilerin sayısı 30 bin oldu
    © İHA /
    Bayrama giden Suriyelilerin sayısı 30 bin oldu
    Bozkurt “Bulunduğumuz coğrafyada da huzur sağlanır. Kardeşçe, dostça bir arada yaşarız. Belki biz de onlara birkaç günlüğüne misafirliğe gidip, çaylarını içeriz. Böylece kötü günleri de geride bırakarak iade etmiş oluruz. Bundan sonraki süreçte de bu tür uygulamalarımız devam edecek. Misafirlerimizi tekrar geldikleri yere geri göndermeye devam ediyoruz. Ücretsiz olarak lojistik hizmet ve yoldaki iaşelerini veriyoruz. Otobüsleri ücretsiz olarak Esenyurt Belediyesi tahsis ediyor. Sınıra kadar onları yolcu ediyoruz. Sınırdan sonra da Kızılay uygun yollardan memleketlerine, evlerine geri göndermek için destek verecek. Bundan sonraki süreçte de bu uygulama devam edecek. Onları evlerine göndermek için teşvik edeceğiz. Böylece onlar da biz de daha çok mutlu, huzurlu olacağız. Zira, bir uyumsuzluk sorunu başladı. Bu da bir zorunluluk haline geldi” dedi.

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    Etiketler:
    Kemal Deniz Bozkurt, Halep, sığınmacılar, İdlib, Şam, Cerablus, Afrin, geri dönüş, Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Suriyeliler, Suriye, Türkiye
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