Kayıt
10:05 17 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara'da gerçekleşen Suriye zirvesinde aile fotoğrafı çektirdi.

    ‘Yeni anayasayla Suriye’nin milli üniter yapısının korunması şart’

    © AA / Volkan Furuncu
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    Konu:
    Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye mutabakatı (45)
    0 10
    Abone ol

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Ankara’da gerçekleştirdiği üçlü zirveyi Sputnik'e değerlendiren Prof. Hasan Ünal, “Yeni anayasa sürecindeki uzlaşmayla Suriye’nin milli üniter yapısının korunması şart” dedi.

    © AA /
    Ankara’daki üçlü zirveden ortak vurgu: Anayasa Komitesi'yle ilgili mutabakat sağlandı
    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Astana üçlü zirvesi için Ankara’da bir araya geldi. Toplantıdan sonra yaptığı açıklamasında Erdoğan, Fırat'ın doğusunda ABD ile varılmaya çalışılan ancak sonuca varılamayan ‘güvenli bölge’ hususunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fırat’ın doğusundaki durumun hem Suriye'nin bütünlüğü hem Türkiye'nin güvenliği açısından önem arz ettiğinin altını çizen Erdoğan “Terör örgütü maalesef halen o bölgenin 4'te 3'ünü kontrol ediyor.  PKK ve PYD orada varlık gösterdikçe güvenlik sağlanamaz. Terör oluşuma izin vermeyiz. Eğer 2 hafta içerisinde ABD'yle istenilen noktaya ulaşamazsak kendi hareket planımızı uygulayacağımızı dostlarımıza anlattım” diye konuştu. 

    RUHANİ: ADANA MUTABAKATI ENDİŞELERİ GİDERİR 

    Recep Tayyip Erdoğan - Hasan Ruhani - Vladimir Putin - Soçi Üçlü Zirve
    © REUTERS / Sergei Chirikov
    Rus vekil: Üçlü zirve, bölgede güvenliğin güçlendirilmesi bakımından önemli bir adım
    İran Cumhurbaşkanı Ruhani de, zirve öncesi ve sonrası yaptığı açıklamalarında ‘davetsiz’ ve ‘istenmeyen’ diye nitelediği ABD’nin Suriye’den derhal çıkması gerektiğini “Suriye'ye yabancı ülkelerin müdahale etmesine, özellikle de orada devletin talebi dışında bulunanlara karşıyız” sözleriyle ifade etti. Ruhani ayrıca Türkiye ve Suriye'nin 1998 yılında imzaladığı Adana Mutabakatı ve 2010 yılında, bu anlaşmayı geliştirmeyi hedefleyen 'Terör ve Terör Örgütlerine Karşı Ortak İşbirliği Anlaşması'nın, bölgesel güvenlik için önemini "Adana mutabakatının hayata geçmesi endişeleri giderir" şeklinde ortaya koydu. 

    PUTİN: SURİYE’NİN KISITLI OPERASYONUNA DESTEK VERECEĞİZ 

    Hasan Ruhani
    © AA / Sefa Karacan
    Ruhani: Suriye'nin geleceği Suriye halkına bağlıdır ve kararı onlar vermelidir
    Rusya Lideri Putin de, Suriye krizine dair beşinci zirvenin başarılı bir şekilde geçtiğine işaret ederek “Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekleyen üç ülkeyiz. Suriye'de kalıcı barış tesis edilmeli” dedi. Konuşmasında İdlib’e yönelik kısıtlı bir operasyona destek vereceklerini ancak sivil zayiata karşı tüm tedbirlerin alınacağına işaret ederek “İdlib, neredeyse tamamen El Kaide bağlantılı grupların elinde. Buna sessiz kalamayız. Biz Suriye'nin kısıtlı operasyon yapmasına destek vereceğiz. Mutabakat teröristleri kapsamıyor. Sivil halkın zarar görmemesi için her türlü adımı atmaya hazırız” diye konuştu. 

    ‘ANAYASA KOMİSYONU MESELESİ ÇÖZÜLDÜ’

    © AA /
    Ankara'da üçlü Suriye görüşmesi: Liderlerin gündeminde İdlib vardı
    Zirveden çıkan önemli bir diğer gelişme ise Suriye’de Anayasa Komisyonu’yla ilgili oldu. Liderler, Suriye Anayasa Komitesi'nin üyeleri üzerinde nihai mutabakat sağlandığına da vurgu yaptı. Rusya Lideri Putin de konuya ilişkin “Bir zaman sınırlaması ortaya koymak istemiyorum ama bu süreci hızlandırmak lazım. Savaştan para kazanan aşırı gruplar, bu süreci bombalamak isteyebilirler. Ancak Suriyelilerin kendi sorunlarını çözmesi için doğru koşulları sağlamak, bizlere düşüyor” yorumunda bulundu. Üç liderin öne çıkan söz konusu açıklamaları ışığında, Astana ülkelerinin üçlü liderler zirvesini, Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, Sputnik’e değerlendirdi. 

    ‘SURİYE’NİN DSG’Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ KABUL ETTİĞİ DÖNEMDE TÜRKİYE, ABD’YE KARŞI ASTANA ORTAKLARINI YANINA ALDI’

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve beraberindekilerle heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
    © AA / Murat Kula
    Rus uzman: ABD Suriye'de güç eylemleriyle Astana sürecini sekteye uğratmaya çalışacak
    Prof. Hasan Ünal’a göre, Suriye yönetiminin Türkiye’nin “terör örgütü” kabul ettiği PKK'nın uzantısı PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni (DSG) “terörist grup” olarak kabul ettiği bir dönemde Türkiye, ABD’ye karşı yanına Astana ülkeleri ve dolaylı olarak Suriye’yi almış durumda. Prof. Ünal “Tablodan anladığım kadarıyla, Türkiye bu zirveyi, ABD ile yapılan Fırat'ın doğusuna yönelik güvenli bölge mutakabatına yönelik baskı aracı olarak da kullanmış oldu, bence bu başarılı diplomasi yöntemidir. Türkiye’nin bu noktada ABD’ye mesajı ‘Sen benle Ağustos ayında bir mutabakat imzalamana rağmen, YPG’yi silahlandırmaya, onları eğitmeye devam ediyorsun. Hatta onların sözde flamasının olduğu araçlarla kara devriyesi yapıyorsun. Bunlar benim canımı sıkıyor, ben bunları kabul etmem’ mesajı veriyor. Üstelik Türkiye, ABD’ye bu mesajı verirken Rusya ve İran’ı dolayısıyla da Suriye’yi yanına almış oluyor. Türkiye’nin bu duruşunu, Suriye’nin bu önemli hamlesiyle birlikte düşünmek gerekir. Bu gelişmeler, gidişatı değiştirecek gelişmeler olarak düşünülebilir” değerlendirmesinde bulundu. 

    ‘İDLİB’DE ÇÖZÜME GİDİLİRSE, ABD FIRAT’IN DOĞUSUNDA KALMAYA VE TERÖR GRUPLARINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDEMEZ’

    Recep Tayyip Erdoğan - Hasan Ruhani - Vladimir Putin - Soçi Üçlü Zirve
    © REUTERS /
    Kremlin: Ankara'da yapılacak üçlü Suriye zirvesinin gündeminde İdlib ve Fırat'ın doğusu olacak
    Rusya Lideri Putin’in Suriye’ye kısıtlı operasyona yeşil ışık yakan açıklamasını da değerlendiren Ünal “Putin, eğer bu açıklamayı 3 ülke adına yaptıysa o zaman bu Türkiye’nin İdlib politikasında da önemli değişiklik olduğuna da işaret ediyor. Sınırlı bir operasyon ihtimali gerçekleşirse o zaman bu, operasyonun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin desteğiyle, parça parça ve oradaki sığınmacıların provoke edilerek Türk sınırına gönderilmesinin önüne geçilecek şekilde yapılacağı anlamına gelir. Böyle bir senaryo son derece olumlu karşılanır. O bölgede Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyan bir çözüm bulunursa, İdlib bölgesine yığılı Suriye güçleri de bir sonraki aşamada Fırat’ın doğusuna yönelir ve YPG üzerindeki baskı artar. ABD ile çatışmaya gerek yok. ABD’ye ‘senin oyunlarının sonuna geldik, Türkiye ve Suriye dolaylı olsa da uzlaştı’ mesajı verilirse bu yeterli olur. Böylece Batılıların artık Türk-Rus ilişkilerini bozmak için kullanmasının da önüne geçilir. Zira, Batılılar sözde kimyasal saldırılar dahil her yola başvurmakta” diye konuştu. 

    ‘TÜRKİYE-SURİYE MUTABAKATI, ÇATIŞMAYA BAŞVURMADAN PYD’NİN SONUNU GETİRİR’

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
    © REUTERS / Marko Djurica
    Suriye lideri Esad, Rus heyetiyle Ankara’daki üçlü zirve ile ilgili hazırlıkları görüştü
    Prof. Ünal “Fırat’ın doğusuna gelince, burada Türkiye, Suriye, Rusya ve İran’ın ortak bir politika yürüterek Suriye’nin Deyr ez Zor üzerinden, Türkiye’nin ise kuzeyden baskı yapmasını sağlayacak gibi gözüküyor. Böyle olursa, çatışmaya belki gerek kalmayabilir. Zaten Türkiye’yle Suriye’nin uzlaşması demek, Fırat’ın doğusundaki PYD’den bıkmış olan Arap ve Kürt aşiretlerinin Suriye’ye doğru yönelmesi anlamına gelir. Oradaki PYD altyapısı yıkılır, zaten bir takım raporlarda PYD adına Amerika’nın orada yaptığı girişimlerin, devlet kurma çabalarının çökmek üzere olduğu, dikiş tutmadığı işaret ediliyor. Dolayısıyla, Putin İdlib’de uzlaşmaya işaret ederken 3 devlet adına konuşuyorsa bu çok önemli bir başlangıçtır” dedi. 

    ‘YENİ ANAYASAYLA SURİYE’NİN MİLLİ ÜNİTER YAPISININ KORUNMASI ŞART’

    United Nations special envoy Geir Pedersen
    © AFP 2019 / Louai Beshara
    BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, İdlib ve Anayasa Komitesi'ni görüştü
    Anayasa komisyonu sürecindeki uzlaşmanın Suriye’nin milli üniter yapısını koruyacak şekilde olmasının önemine işaret eden Ünal “Kötümser senaryoya göre, Türkiye eğer Suriye’de kontrol ettiği ve etmek İstediği toprakların, ÖSO otonom bölgesi olmasını istiyorsa bu Suriye’yi federasyona sürükleyebilir. ABD’nin PYD devleti kurmaya çalıştığı bu dönemde bu ihtimal pek parlak olmaz. Ancak olumlu ihtimale bakarsak, yeni anayasa Türkiye’nin geri adım atmadığını gösterecek şekilde kozmetik düzenlemeler içerir. Böylece Suriye’nin milli üniter yapısından da vazgeçilmez. Ruhani’nin bahsettiği Adana Mutabakatı da tam bu noktada önem kazanıyor. Çünkü olumlu tablo gerçek olursa, Adana Mutabakatı günlerine geri dönülmüş olur” diye konuştu. 

    ‘İRAN VE LÜBNAN’IN GÖZLEMCİLİĞİ BÖLGE ÜLKELERİNİN İŞBİRLİĞİNE EVRİLEBİLİR’

    Hasan Ruhani
    © AA / Sefa Karacan
    Ruhani: Suriye'nin geleceği Suriye halkına bağlıdır ve kararı onlar vermelidir
    Zirvenin ardından yayımlanan ortak açıklamadaki “Irak ve Lübnan’ın yeni gözlemciler olarak Astana formatına katılımı memnuniyetle karşılanmıştır” maddesini de değerlendiren Prof. Ünal “Irak merkezi hükümetinin Astana sürecine davet edilmesi, Suriye’nin toprak bütünlüğüne destek verici bir gelişme şeklinde düşünülmelidir. Lübnan’ın katılması da aynı şekilde olumlu sonuçlar verir. Zaten Lübnan’da da çok sayıda Suriyeli sığınmacı var. Bu, bir sonraki aşamada bölge ülkelerinin birlikteliğine gidebilir. Bölgedeki bütün ülkelerin toprak bütünlüğünün korunması ve birbirlerine güvenlik garantisi vermesiyle sonuçlanacak yeni bir dönemin başlangıcı olabilir” dedi.

    ‘GENEL AF ÇOK ÖNEMLİ, TÜRKİYE KONTROLÜNDEKİ SİLAHLI GRUPLAR SURİYE ORDUSUNA DESTEK VEREBİLİR’

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
    © AFP 2019 / Louai Beshara
    Esad af çıkardı: Asker kaçakları bağışlandı, bazı suçların cezası hafifletildi
    Ünal, Astana ülkelerinin Suriye’ye yönelik insani yardıma ve Suriyeli mültecilerin geri dönüşlerine dair uluslararası konferanslar düzenleme girişimlerinde eşgüdüm yapmada mutabık kaldıklarını açıklamaları üzerine ise “Bu harika bir şey. Türkiye, Suriye’nin toprak ve siyasi bütünlüğüne tam destek vermenin karşılığında da, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesini isteyecektir. Karşılıklı olarak iki hükümetin Suriyeli sığınmacılarla ilgili isim listeleri değişimini beraberinde getirecektir. Suriye’nin tam bu dönemde genel af ilan etmesi de isabetli oldu. Genel af çerçevesinde Suriyeli sığınmacıların Türkiye tarafından isim listeleriyle Suriye devletine ve dolayısıyla eski evlerine, yurtlarına dönüşlerini temini yolunda önemli bir gelişme olabilir. Genel af öyle şekilde sonuçlar verebilir ki, örneğin İdlib'deki Türkiye’nin kontrolündeki silahlı gruplar, Suriye’nin yapacağı operasyonda Suriye ordusu tarafında katılabilirler. Bölgeyi ve oradaki durumu biliyorlar. Etkili olabilirler. İdlib’in temizlenmesinde onlar da Suriye hükümetine katılabilirler. Nitekim daha önceki Doğu Guta operasyonu ve İsrail sınırına doğru bölgelerdeki operasyonlarda benzeri bir trend vardı. ÖSO birlikleri Suriye ordusuna katılıyorlardı. Bu sürecin, Türkiye'yle koordineli olarak Rusya'nın planı dahilinde yürüdüğüne inanıyorum” diye ekledi. 

    Konu:
    Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye mutabakatı (45)

    İlgili konular:

    Rus milletvekili, Erdoğan ve Johnson’un 'Suriye' çağrısını değerlendirdi
    ‘2020’de Suriye Anayasası kabul edilmezse 2021 seçimleri mevcut Anayasa’ya göre yapılacak’
    CHP'li Öztrak'tan 'güvenli bölge' açıklaması: Suriye sınırının Afganistan-Pakistan sınırı gibi olmaması meselesi bu ülkenin bekasıyla yakından ilgilidir
    Suriye lideri Esad, Rus heyetiyle Ankara’daki üçlü zirve ile ilgili hazırlıkları görüştü
    Ruhani: Suriye'nin geleceği Suriye halkına bağlıdır ve kararı onlar vermelidir
    Etiketler:
    Genel af, Deyr ez Zor, Doğu Guta, İsrail, ÖSO, İdlib, Fırat'ın doğusu, Hasan Ünal, Üçlü zirve, Ankara, Anayasa Komisyonu, Anayasa, Beşar Esad, Adana Mutabakatı, Güvenli bölge, ABD, PKK, YPG, PYD, Hasan Ruhani, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, Astana, Türkiye, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Alman fotoğrafçı Nicolai Brügger'in Norveç'te çektiği bu kare, yarışmanın Kutup Işıkları kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.
    2019’un en iyi astronomi fotoğrafları
    Karikatür
    ‘Bolton’un görevden alınması ABD’nin Ortadoğu politikasını etkilemeyecek’
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği BE-200 uçağı
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği Rus Be-200 uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet