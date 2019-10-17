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    'İstanbul-St. Petersburg: Suya Yansıyan Tarih' sergisinden kareler

    ‘İstanbul-St. Petersburg: Suya Yansıyan Tarih’ sergisi açıldı

    © Sputnik / Burcu Okutan
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    Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında gerçekleştirilen ‘İstanbul-St. Petersburg: Suya Yansıyan Tarih’ sergisinin açılışı yapıldı. Serginin açılışında konuşan Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov “Serginin özelliği, iki ülke halkının birbirini anlamasına yardımcı olması” dedi.

    Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında düzenlenen ‘İstanbul-St. Petersburg: Suya Yansıyan Tarih’ sergisi İstanbul’da açıldı. 7 Kasım’a kadar ziyaretçilerini bekleyen sergi, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu ile Beşiktaş Belediyesi’nin işbirliğinde gerçekleştiriliyor. LUKOIL Avrasya Anonim Şirketi ve St. Petersburg Rusya-Türkiye İlmî ve Kültürel Bağlar Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen bu sergide 7 Rus ve 7 Türk ressamın eserleri sergileniyor. Serginin küratörlüğünü ise Türk-Rus sanatçı Aygül Okutan üstlendi.

    • Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, 'İstanbul-St. Petersburg: Suya Yansıyan Tarih' sergisinin açılışında
      Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, 'İstanbul-St. Petersburg: Suya Yansıyan Tarih' sergisinin açılışında
      © Sputnik / Burcu Okutan
    • Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, serginin açılışında bir konuşma gerçekleştirdi.
      Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, serginin açılışında bir konuşma gerçekleştirdi.
      © Sputnik / Burcu Okutan
    • Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov serginin açılışında konuştu.
      Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov serginin açılışında konuştu.
      © Sputnik / Burcu Okutan
    • Serginin küratörlüğünü üstlenen Türk-Rus sanatçı Aygül Okutan kendi eseriyle
      Serginin küratörlüğünü üstlenen Türk-Rus sanatçı Aygül Okutan kendi eseriyle
      © Sputnik / Burcu Okutan
    • 'İstanbul-St. Petersburg: Suya Yansıyan Tarih' sergisinin açılışına Tarihçi İlber Ortaylı katıldı.
      'İstanbul-St. Petersburg: Suya Yansıyan Tarih' sergisinin açılışına Tarihçi İlber Ortaylı katıldı.
      © Sputnik / Burcu Okutan
    • 'İstanbul-St. Petersburg: Suya Yansıyan Tarih' sergisinden kareler
      'İstanbul-St. Petersburg: Suya Yansıyan Tarih' sergisinden kareler
      © Sputnik / Burcu Okutan
    • 'İstanbul-St. Petersburg: Suya Yansıyan Tarih' sergisinden kareler
      'İstanbul-St. Petersburg: Suya Yansıyan Tarih' sergisinden kareler
      © Sputnik / Burcu Okutan
    1 / 7
    © Sputnik / Burcu Okutan
    Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, 'İstanbul-St. Petersburg: Suya Yansıyan Tarih' sergisinin açılışında

    ‘SERGİ, KASIM’DA ST. PETERSBURG’A TAŞINACAK’

    Serginin açılışından konuşma yapan Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov bu etkinliklerin Türkiye ve Rusya halklarını yakınlaştırdığının altını çizerek “Rus ressamların İstanbul’u, Türk ressamların St. Petersburg’u resmetmiş olması çok enteresan bir yaklaşım. Bu da her iki ülke halkını birbirine yaklaştıran bir sembol. Sergi aynı zamanda Rusya-Türkiye Kültür ve Turizm Yılı kapsamında. Ben bu serginin, Rusya-Türkiye Kültür ve Turizm Yılı’nın incilerinden bir tanesi olacağından şüphem yok. Bugün açılışını yaptığımız sergi, projenin sadece birinci kısmını oluşturuyor. Sergi, Kasım’ın sonunda St. Petersburg’a taşınacak” dedi.

    ‘YIL SONUNDA BÜYÜK BİR ETKİNLİĞİMİZ OLACAK’

    Buravov, Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek “Bu serginin asıl özelliği, ortaklaşa düzenlediğimiz bu serginin, iki ülke halkının birbirini daha iyi anlamaya ve halkların yakınlaşmasına yardımcı olması. Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Yıl sonuna doğru büyük bir etkinliğimiz olacak. Büyük bir Rus müzesinden eserler İstanbul’da sergilenecek” diye konuştu.

    ‘İKİ ÜLKE HALKININ YAKINLAŞMASINDA YEREL YÖNETİMLERİN ÖNEMLİ GÖREVLERİ OLDUĞUNUN BİLİNCİNDEYİZ’

    Rusya- Türkiye- Bayrak
    © AA /
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    Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat serginin açılışında “Beşiktaş çok tarihi bir kent, aynı zamanda yüzlerce medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer. Bu özelliğini korumasını çok önemsiyoruz. Savaşların konuşulduğu, ölümlerin olduğu ve hiç istemediğimiz bir zaman dilimini yaşıyoruz. Bütün bunların içinde tek yolun barış ve halkların birbirine ulaşması olduğunu bilerek bu çalışmalara önem veriyoruz. Bu çalışmalarla, iki ülke halkının, kültürlerinin yakınlaşması noktasında yerel yönetimlerin de çok önemli görevleri olduğunun bilincindeyiz” ifadelerini kullandı.

    ‘TÜRK VE RUS SANATÇILARIN BİR ARAYA GELDİĞİ SERGİ İLK DEFA GERÇEKLEŞİYOR’

    Birinci Antalya Uluslararası Kapsamlı Müzik Festivali
    © Sputnik /
    Birinci Antalya Uluslararası Kapsamlı Müzik Festivali Antalya’da gerçekleşecek
    Türk-Rus sanatçı Aygül Okutan, Türk ve Rus ressamlarının eserlerini bir araya getirmek amacıyla serginin küratörülüğünü üstlendiğinin altını çizerek “Aslında bu sergi beni yansıtıyor. Ben Rusya’da doğdum fakat 12 senedir Türkiye’de yaşıyorum. Türk ve Rus sanatçıları tanıştırmayı, eserlerini beraber sergilemeyi ve sanatseverlere göstermeyi çok istiyordum. Çünkü ben hem burada hem de Rusya’da sanatı takip ediyorum. Türk ve Rus sanatçıların bir araya geldiği bu sergi ilk defa gerçekleşiyor. Bu sergi daha sonra St. Petersburg’a gidecek. 7 Türk modern ressam, Türkiye’nin sanatını St. Petersburg’ta temsil edecek. Rusya’da sanat eğitimi çok yüksek ama Türkiye’de sanatçılar daha özgür. Kendilerini geliştirerek çok güzel eserler ortaya çıkarıyorlar. Rusya’ya en iyi Türk sanatçıları göstermek amacıyla bu sergiyi düzenledim” diye konuştu.

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    Etiketler:
    Lukoil, Beşiktaş Belediyesi, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Aygül Okutan, Rıza Akpolat, Andrey Buravov, Resim sergisi, St. Petersburg, İstanbul, Rusya, Türkiye
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