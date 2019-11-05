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    Kanaryaların Rusya’dan Ankara’ya müzik yolculuğu: Flüt, Çello, Piyano ve Ötücü Kuşlar festivali başladı

    © Sputnik / Gözde Ocak
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    2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı (48)
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    Dünya çapında tanınan Rus müzisyenler, ötücü kanaryalar eşliğinde gerçekleştirilen “Flüt, Çello, Piyano ve Ötücü Kuşlar” konserleri ile Ankara’da. Rusya Müzik Birliği Üçlüsü sanatçılarına özel kanaryaların ötüşleri ile eşlik ettiği konserler, Türkiye’de ilk kez gerçekleştiriliyor.

    Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında düzenlenen ve Başkentli müzikseverlere daha önce yaşamadıkları bir deneyim sunan “Flüt, Çello, Piyano ve Ötücü Kuşlar” festivali başladı.

    Rusya Müzik Birliği Solistler Derneği ve Enerji Organizasyon iş birliğindeki festival kapsamında Rus müzisyenler, yine Rusya’dan getirilen ötücü özel kanaryalar ile Ankara’da ilk konserini verdi. 

    Karlov anıldı

    Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde, Rusya milli sanatçısı Mikhail Utkin (viyola), Anastasia Gusarova (flüt) ve Natalia Gus’a (piyano) kanaryalar eşlik etti.

    Rusya Ulusal Birlik gününe denk gelen konser, aynı sanat merkezinde katıldığı bir sergide uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya’nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov anısına Bach, ‘Ave Maria’ eserinin seslendirilmesiyle başladı.

    'Hatırla Sevgili' sürprizi

    Ardından Rusya Müzik Birliği Solistler Derneği Başkanı da olan Utkin’in yönetimindeki konserde sanatçılar, kafeslerle sahnede yer alan kanaryaların ötüşleriyle Haydn, Jacob Gade, Carlos Gardel, Saint-Saens, Astor Piazzolla, Vittorio Monti’nin eserlerini yorumladı. Konserin sonunda ise seyirciler bir sürprizle karşılaştı; besteleri de bulunan sanatçı Mikhail Utkin’in yorumuyla ‘Hatırla Sevgili’ şarkısı seslendirildi, seyirciler de şarkının sözlerine eşlik etti.

    Performanslardan önce izleyicilere bilgi verilirken, her konserin aslında yeni bir deneyim olduğu ifade edildi. Sanatçıların eser geçişlerinde sessizleşen kanaryaların müziğin başlamasıyla ötüşlerini yükseltmeleri de dikkat çekiyor.

    © Sputnik / Gözde Ocak
    Festival kapsamında Rus müzisyenler, yine Rusya’dan getirilen ötücü özel kanaryalar ile Ankara’da ilk konserini verdi

    Çalınacak eserler kanaryaların ilgisine göre

    Aralarında siyasilerin de bulunduğu izleyicilerden yoğun alkış alan konserin sanatçıları Sputnik’in sorularını yanıtladı. Rusya milli sanatçısı Mikhail Utkin, 4 yıldır kanaryalarla konser verdiklerini belirterek, “Kuşlar farklı eserlere farklı tepkiler veriyorlar, bu nedenle programımız her zaman değişiyor, kuşların sevmediği eserleri değiştiriyoruz. Kuşlar bizi dinliyor ve müziği anlıyor, onlar ne yapacağını biliyorlar” dedi.

    Utkin, 18. yüzyılın sonunda ve 19. yüzyılda Rusya’da varlıklı ailelerin ötücü kuşlarının bulunduğunu ve bu evlerde aynı zamanda klasik müzik konserlerinin verildiğini anlatarak, “Buradan bir gelenek oluşmuştu ve biz de bu geleneği devam ettirmek istedik. Rusya Müzik Birliği Solistler Derneği de bu fikri uygulamış oldu” dedi. Utkin, konserlerde izleyicilerin ilgisinin de sevindirici olduğunu ifade etti.  

    'Müzikle etkileşime geçen kanaryaları seçtik'

    Flüt sanatçısı Anastasia Gusarova da, Moskova’daki konserlerin ardından Türkiye’de bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederken, “Seyirciler de farkediyor ki kuşlarla birlikte çalmak çok keyifli. Önce eserleri kendimiz çalışıyoruz, ardından kuşlara çalıyoruz ve  eğer onlarla iyi bir iletişim kurduysak, onların da hoşuna gittiyse o eseri repertuarımıza alıyoruz” diye konuştu. Kuşların bir eğitimi olmadığını da söyleyen Gusarova, “Müzikle etkileşime geçen kanaryaları özellikle seçtik, farklı farklı kanaryalar arasından seçim yaptık” dedi. Konserlere özellikle çocukları da davet eden Gusarova, kanaryaların miniklerin ilgisini çekeceğinden emin.

    © Sputnik / Gözde Ocak
    Konserlere özellikle çocukları da davet eden Gusarova, kanaryaların miniklerin ilgisini çekeceğinden emin
    'Sanki cennetteyiz'

    Piyanist Natalia Gus ise “4 yıl önce ilk defa bu fikir ortaya çıktığında çok ilginç gelmişti, hiç böyle bir şey olabileceğini düşünmemiştik. Hepimiz klasik müzik eğitimi aldık, böyle bir deneyimimiz hiç olmamıştı ve bunu deneyimleyen de duymamıştık. Denemek istedik ve çok ilginç oldu bizim için de. Kanaryalar müzik ilk başladığında sessiz kalıyorlar ancak sonra bizimle şarkı söylemeye başlıyorlar ve her seferinde farklı bir deneyim oluşuyor böylelikle. Her zaman rengarenk bir deneyim” diye konuştu. Kanaryaların şarkıları hatırladıklarını ve başkalarıyla değil özellikle kendileriyle söylediklerini belirten Gus, “Bize eşlik etmeye, şarkı söylemeye başladıklarında sanki cennetteyiz” ifadelerini kullandı.

    © Sputnik / Gözde Ocak
    "Kanaryalar bizimle şarkı söylemeye başlıyorlar ve her seferinde farklı bir deneyim oluşuyor"
    Diğer illere de yayılabilir

    Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Aleksandr Sotniçenko da Sputnik’e açıklamasında, Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamındaki etkinliklerin devam edeceğini kaydederek, “Çok ilginç ve başka yerde olmayan bir proje bu. Türkiye’de ilk defa sahneleniyor ve daha büyük bir etkinlik serisi de başlatabiliriz, Ankara’nın ardından diğer illerde de bu konserleri dinleyicilere ulaştırmayı düşünebiliriz” diye konuştu.

    Konserler devam edecek

    Rus ötücü kanaryalarının tarihinin yaklaşık 250 yıl öncesine dayandığı ifade edilirken kanaryaların Rus çarları ve üst düzey aristokratların saraylarında yer aldığı biliniyor. Dünyanın en değerli kanarya ırklarından sayılan kuşlar, eşsiz ötüşleriyle öne çıkıyor. Sputnik’in medya sponsorluğu ile Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen konserler, 5-6 Kasım tarihlerinde Ankara Yenimahalle Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda devam edecek. Konser biletleri 'www.biletix.com' adresinden temin edilebilir.

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    Konu:
    2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı (48)
    Etiketler:
    Konser, Müzik, Festival, Ankara, Rusya, Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı
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