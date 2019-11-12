Rus uzman: FETÖ, ABD karşısında Erdoğan’ın elinde bulunan bir argüman

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun FETÖ’nün merkezinin ABD olduğu açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Rus uzman Vladimir Fitin, FETÖ’nün ABD karşısında Erdoğan’ın elinde bulunan bir argüman olduğunu ifade etti.

Rusya Stratejik Araştırmaları Enstitüsü Yakındoğu ve Ortadoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, FETÖ lideri Fetullah Gülen’in orada olmasından dolayı ABD’ye karşı birçok şikayeti olduğunu ifade etti.

Fitin, “Türkiye, terörist olarak gördüğü Fetullah Gülen ve çevresinin korunması bakımından sürekli bu büyük mesele ile ilgili konuşup durumu gündeme getiriyor. Bu nedenle Suriye’de Kürtleri desteklemeye devam etmelerini bir kenara bırakalım, ABD’ye yönelik çok sayıda şikayetleri var” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin kendi açısından FETÖ’nün 2016’daki darbe girişimine dahli olduğunu gösteren bir dizi belge sunduğunu, ancak bunun bir etkisi olmadığını hatırlatan Fitin, şöyle devam etti:

“ABD yıllardır bu konuda Türkiye tarafından yeterli argüman sunulmadığı yönündeki tavrını sürdürüyor. ABD’nin tek isteği, Türkiye’ye yönelik fazladan bir baskı aracını elinde bulundurmak.”

Fitin, Çavuşoğlu’nun açıklamalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti öncesinde gelmesinin önem arz ettiğini de belirtti.

Fitin, “Bana kalırsa bu açıklamanın ziyaretten önce yapılmasının amacı, Erdoğan’ın elinde bir kez daha, S-400 sevkiyatının durdurulması, Rusya ile askeri-teknik işbirliğinin sonlandırılması gibi konularda ısrarcı olacak ABD’ye karşı oynayacak kart bulundurmak, karşı argümana sahip olmak” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ülkelerin artık terör örgütlerini desteklediklerini açıkça söylediğini belirterek, "FETÖ terör örgütünün çok açıkça söylüyorum merkezi ABD'de” açıklamasını yapmıştı.

Çeviren: Tuğba Bolat

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