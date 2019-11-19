‘Fotoğraflarla Kıyıköy’ Taksim metrosunda

İstanbul Taksim Metro İstasyonu, TürkAkım tarafından düzenlenen ‘Fotoğraflara Kıyıköy’ fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. TürkAkım projesi tarafından düzenlenen eğitim sonunda çekilen fotoğrafların sergilendiği ‘Fotoğraflara Kıyıköy’ sergisi 24 Kasım’a kadar meraklılarını bekliyor. Sergide 45 Kıyıköy sakininin Kıyıköy’ü kendi perspektifinden anlattığı fotoğraflar bulunuyor.

TürkAkım'ın düzenlediği 'Fotoğraflarla Kıyıköy' sergisinden kareler © Sputnik / Burcu Okutan

TürkAkım'ın düzenlediği 'Fotoğraflarla Kıyıköy' sergisinden kareler © Sputnik / Burcu Okutan

14 yaşındaki Tuna Uysal, TürkAkım'ın düzenlediği fotoğraf eğitimi sonrası sergilenen fotoğrafıyla © Sputnik / Burcu Okutan

'Fotoğraflarla Kıyıköy' sergisinin açılışına fotoğraf eğitimi alan Kıyıköy sakinleri katıldı. © Sputnik / Burcu Okutan

TürkAkım'ın düzenlediği 'Fotoğraflarla Kıyıköy' sergisinden kareler © Sputnik / Burcu Okutan

TürkAkım'ın düzenlediği 'Fotoğraflarla Kıyıköy' sergisinden kareler © Sputnik / Burcu Okutan

TürkAkım'ın düzenlediği 'Fotoğraflarla Kıyıköy' sergisinden kareler © Sputnik / Burcu Okutan

TürkAkım'ın düzenlediği 'Fotoğraflarla Kıyıköy' sergisinden kareler © Sputnik / Burcu Okutan 1 / 8 © Sputnik / Burcu Okutan TürkAkım'ın düzenlediği 'Fotoğraflarla Kıyıköy' sergisinden kareler

‘Kıyıköy’ün insan kaynağı ve turizm potansiyeline de eğiliyoruz’

Serginin açılışında Sputnik’e konuşan TürkAkım Proje Sözcüsü Aslı Esen “Kıyıköy TürkAkım projesi’nin karaya çıktığı nokta. Dolayısıyla Kıyıköy TürkAkım projesi için en kritik noktalardan birini oluşturuyor. Bizim Kıyıköy’ün hem ekonomik hem de turistik potansiyelinin gelişimine ciddi bir yatırım yapma olanağımız oldu. Kapsamlı yatırımlar çerçevesinde eğitimler yoluyla insan kaynağı ve turizm potansiyelinin gelişimine de ciddi şekilde eğildik. Bunu da daha çok Kıyıköy sakinlerinden gelen taleplerle şekillendirdik” dedi.

‘Bu yıl daha fazla insanın görebilmesi için Taksim Metrosu’nu tercih ettik’

Esen, bu fotoğraf sergisinin İstanbul’da Kıyıköy’ün tanıtımı için güzel bir vesile olduğunun altını çizerek “Fotoğraf eğitimini geçen yıl da düzenlemiştik. Fakat geçen yıl sadece çocukların katılımıyla gerçekleştirmiştik. Kıyıköy’de nüfusun az olmasından kaynaklı bu yıl yetişkinleri de dahil ettik. Geçen yıl sergimizi Deniz Müzesi’nde yapmıştık. Bu yıl daha fazla insanın görebilmesi için Taksim Metrosu’nda sergilemeye karar verdik. Bu serginin bir hafta boyunca açık kalacağı düşünülürse, Kıyıköy’ün İstanbullular nezdinde tanınırlığını, bilinirliliğini, algısını geliştirmesi için kendi halkının gözünden tanıtabilmesi için iyi bir vesile oldu. Aynı zamanda projemizin desteği ile Kıyıköy’ün tanıtımı için bir web sitesi hazırlandı” ifadelerini kullandı.

‘TürkAkım sayesinde Kıyıköy’de marka değeri oluştu’

Aynı zamanda eğitimin katılımcısı olan Kıyıköy Kültür ve Sanat Merkezi Koordinatörü Furkan Çevik “Ben bu eğitimlere, ben de Kıyıköylü olmama rağmen, bu kadar yüksek katılım beklemiyordum. Halkımız bizi şaşırttı. Eğitimlerimiz çok keyifli geçti, katılımcılarımız çok istekliydi. Bu fotoğraf eğitimi de kültür merkezimizle işbirliği içerisinde gerçekleşti. Bu fotoğraf sergisi Kıyıköy’ün tanıtımı için çok güzel oldu, çıkan fotoğraflar harika. TürkAkım projesiyle Kıyıköy’ün ismi duyuldu. Eskiye göre turizm işletmeleri daha bir toparladılar. Bu sergi aynı zamanda Kıyıköy’de de sergilendi. TürkAkım sayesinde Kıyıköy’de bir marka değeri oluştu” diye konuştu.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.