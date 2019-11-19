Kayıt
13:20 19 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    TürkAkım'ın düzenlediği 'Fotoğraflarla Kıyıköy' sergisinden kareler

    ‘Fotoğraflarla Kıyıköy’ Taksim metrosunda

    © Sputnik / Burcu Okutan
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 20
    Abone ol

    TürkAkım’ın düzenlediği fotoğraf eğitimi sonunda çekilen fotoğrafların sergilendiği ‘Fotoğraflarla Kıyıköy’ İstanbul Taksim Metro İstasyonu’nda sergileniyor. 24 Kasım’a kadar devam edecek sergide, 45 Kıyıköy sakininin Kıyıköy’ü kendi perspektifinden anlattığı fotoğraflar bulunuyor.

    İstanbul Taksim Metro İstasyonu, TürkAkım tarafından düzenlenen ‘Fotoğraflara Kıyıköy’ fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. TürkAkım projesi tarafından düzenlenen eğitim sonunda çekilen fotoğrafların sergilendiği ‘Fotoğraflara Kıyıköy’ sergisi 24 Kasım’a kadar meraklılarını bekliyor. Sergide 45 Kıyıköy sakininin Kıyıköy’ü kendi perspektifinden anlattığı fotoğraflar bulunuyor.

    • TürkAkım'ın düzenlediği 'Fotoğraflarla Kıyıköy' sergisinden kareler
      TürkAkım'ın düzenlediği 'Fotoğraflarla Kıyıköy' sergisinden kareler
      © Sputnik / Burcu Okutan
    • TürkAkım'ın düzenlediği 'Fotoğraflarla Kıyıköy' sergisinden kareler
      TürkAkım'ın düzenlediği 'Fotoğraflarla Kıyıköy' sergisinden kareler
      © Sputnik / Burcu Okutan
    • 14 yaşındaki Tuna Uysal, TürkAkım'ın düzenlediği fotoğraf eğitimi sonrası sergilenen fotoğrafıyla
      14 yaşındaki Tuna Uysal, TürkAkım'ın düzenlediği fotoğraf eğitimi sonrası sergilenen fotoğrafıyla
      © Sputnik / Burcu Okutan
    • 'Fotoğraflarla Kıyıköy' sergisinin açılışına fotoğraf eğitimi alan Kıyıköy sakinleri katıldı.
      'Fotoğraflarla Kıyıköy' sergisinin açılışına fotoğraf eğitimi alan Kıyıköy sakinleri katıldı.
      © Sputnik / Burcu Okutan
    • TürkAkım'ın düzenlediği 'Fotoğraflarla Kıyıköy' sergisinden kareler
      TürkAkım'ın düzenlediği 'Fotoğraflarla Kıyıköy' sergisinden kareler
      © Sputnik / Burcu Okutan
    • TürkAkım'ın düzenlediği 'Fotoğraflarla Kıyıköy' sergisinden kareler
      TürkAkım'ın düzenlediği 'Fotoğraflarla Kıyıköy' sergisinden kareler
      © Sputnik / Burcu Okutan
    • TürkAkım'ın düzenlediği 'Fotoğraflarla Kıyıköy' sergisinden kareler
      TürkAkım'ın düzenlediği 'Fotoğraflarla Kıyıköy' sergisinden kareler
      © Sputnik / Burcu Okutan
    • TürkAkım'ın düzenlediği 'Fotoğraflarla Kıyıköy' sergisinden kareler
      TürkAkım'ın düzenlediği 'Fotoğraflarla Kıyıköy' sergisinden kareler
      © Sputnik / Burcu Okutan
    1 / 8
    © Sputnik / Burcu Okutan
    TürkAkım'ın düzenlediği 'Fotoğraflarla Kıyıköy' sergisinden kareler

    ‘Kıyıköy’ün insan kaynağı ve turizm potansiyeline de eğiliyoruz’

    Serginin açılışında Sputnik’e konuşan TürkAkım Proje Sözcüsü Aslı EsenKıyıköy TürkAkım projesi’nin karaya çıktığı nokta. Dolayısıyla Kıyıköy TürkAkım projesi için en kritik noktalardan birini oluşturuyor. Bizim Kıyıköy’ün hem ekonomik hem de turistik potansiyelinin gelişimine ciddi bir yatırım yapma olanağımız oldu. Kapsamlı yatırımlar çerçevesinde eğitimler yoluyla insan kaynağı ve turizm potansiyelinin gelişimine de ciddi şekilde eğildik. Bunu da daha çok Kıyıköy sakinlerinden gelen taleplerle şekillendirdik” dedi. 

    ‘Bu yıl daha fazla insanın görebilmesi için Taksim Metrosu’nu tercih ettik’

    Esen, bu fotoğraf sergisinin İstanbul’da Kıyıköy’ün tanıtımı için güzel bir vesile olduğunun altını çizerek “Fotoğraf eğitimini geçen yıl da düzenlemiştik. Fakat geçen yıl sadece çocukların katılımıyla gerçekleştirmiştik. Kıyıköy’de nüfusun az olmasından kaynaklı bu yıl yetişkinleri de dahil ettik. Geçen yıl sergimizi Deniz Müzesi’nde yapmıştık. Bu yıl daha fazla insanın görebilmesi için Taksim Metrosu’nda sergilemeye karar verdik. Bu serginin bir hafta boyunca açık kalacağı düşünülürse, Kıyıköy’ün İstanbullular nezdinde tanınırlığını, bilinirliliğini, algısını geliştirmesi için kendi halkının gözünden tanıtabilmesi için iyi bir vesile oldu. Aynı zamanda projemizin desteği ile Kıyıköy’ün tanıtımı için bir web sitesi hazırlandı” ifadelerini kullandı. 

    ‘TürkAkım sayesinde Kıyıköy’de marka değeri oluştu’

    Aynı zamanda eğitimin katılımcısı olan Kıyıköy Kültür ve Sanat Merkezi Koordinatörü Furkan ÇevikBen bu eğitimlere, ben de Kıyıköylü olmama rağmen, bu kadar yüksek katılım beklemiyordum. Halkımız bizi şaşırttı. Eğitimlerimiz çok keyifli geçti, katılımcılarımız çok istekliydi. Bu fotoğraf eğitimi de kültür merkezimizle işbirliği içerisinde gerçekleşti. Bu fotoğraf sergisi Kıyıköy’ün tanıtımı için çok güzel oldu, çıkan fotoğraflar harika. TürkAkım projesiyle Kıyıköy’ün ismi duyuldu. Eskiye göre turizm işletmeleri daha bir toparladılar. Bu sergi aynı zamanda Kıyıköy’de de sergilendi. TürkAkım sayesinde Kıyıköy’de bir marka değeri oluştu” diye konuştu.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Contemporary Istanbul sergisini gezen İmamoğlu: Kültür sanat meclisimiz olacak
    Rusya düzenlenen fotoğraf sergisinde, yedi Türk fotoğrafçının çalışmaları sergilenecek
    Türklerin Rusya'yı, Rusların Türkiye'yi resmettiği sergi İstanbul’da açılıyor
    Etiketler:
    gelişme, Yatırım, Turizm, Aslı Esen, fotoğraf sergisi, Kıyıköy, Doğalgaz Boru Hattı, TürkAkım, Rusya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dubai Havacılık Forumu kapsamında düzenlenen Fransız hava akrobasi ekibi Patrouille de France'nin gösterisinden bir kare.
    Kapılarını ziyaretçilere açan 2019 Dubai Havacılık Fuarı’ndan kareler
    Karikatür
    Ukraynalı amiral Karadeniz’deki Rus ‘Kalibr’lardan şikayetçi
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet