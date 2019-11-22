Kayıt
05:12 22 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Kaçak göçmenler

    Yunan uzmandan Yunanistan ile Türkiye'deki sığınmacı sorunuyla ilgili yorum: 'AB parayla geçiştiremez'

    © REUTERS / Ognen Teofilovski
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 0 0
    Abone ol

    Yunan gazeteci Dimitris Liatsos, sığınmacılar konusunda Türkiye ve Yunanistan arasında koordinasyon eksikliğinin olduğunu söyledi.

    Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye’den Yunan adalarına her gün yüzlerce göçmenin geçtiğini ama iki ülkenin bu konuda birbiriyle irtibata geçemediğinden şikayet etti.

    Miçotakis, Avrupa’nın Yunanistan ve Türkiye gibi ülkeleri mülteci ve sığınmacılar için uygun bir park noktası olarak gördüğünü söyledi.  

    Yunan liderin bu ifadelerini Sputnik’e değerlendiren Liatsos, “Başbakan Miçotakis, Ankara ve Atina arasında olması gereken koordinasyon olmadığını, ama bunun sorumlusunun da büyük ölçüde Avrupa olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor” dedi.

    Avrupa Birliği’nin (AB) gözlerini kapatıp, sığınmacı sorununu görmeyen ve sorunun sadece Türkiye ve Yunanistan’ı ilgilendiriyormuş gibi yapan devekuşu rolünü oynamaması gerektiğini kaydeden gazeteci, “Yunanistan ve Türkiye, tek başlarına sığınmacı sorununu çözemez. 2015 yılı, bu sorunu sadece Türkiye ve Yunanistan olmak üzere iki ülkenin çözemeyeceğini tüm dünyaya gösterdi. Bu sorun çok daha geniş ve tüm AB’yi ilgilendiriyor. AB ise hiçbir şey yapmıyor ve göçmen krizini çözmek için genel tedbirler almıyor. Evet, Yunanistan’da yeni, çok daha rahat kamplar inşa edilecek ama aslında bunlar yine de rezervasyon ve getto olacak” ifadelerini kullandı.

    Suriye’deki savaş bitmeden sığınmacı sorununun kaybolmayacağını söyleyen Liatsos, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

    "Göçmen krizinin patlak verdiği 2015’ten bu yana son 4 yıldır, AB sorunun parayla çözümlenebileceğini göstermeye çalışıyor. Ama bu böyle değil. Evet, onlar 6 milyar euro sözünü verdi, ama çok daha fazlasına ihtiyaç varken çok daha azı verildi. AB, parayla geçiştirmek ve bu iki ülkeyi sorunla baş başa bırakmak yerine Türkiye ve Yunanistan ile görüşmelerin ve genel eylemlerin doğru ayarını yapılmalı."

    Göçmen krizinin her iki ülke için toplumsal öneme dikkat çeken Liatsos, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Türkiye ve Yunanistan için sığınmacı sorununun çok acil olduğunu anlamak lazım, toplum tüm seviyelerde gerildi ve ne yapacağını bilmiyor. Bazı adalarda sığınmacıların sayısı yerel halkın sayısından fazla. Bu durumdan çıkış yolu var. Ama Brüksel’deki yetkililer, çözüm yollarını sadece Yunanlarla değil, Türklerle de görüşmeli, ortak eylem mekanizmasını aramalı ve nasıl bulacağını düşünmeli. Hayat, para verip “kamplar yapın” demenin çözüm olmadığını gösterdi. Avrupa’nın kafasını kaldırıp gerçek tabloyu görmesi ve harekete geçmesi gerekiyor. Bu sorun bir günde hallolamaz, çok toplantıya ihtiyaç olacak, ama zaten başka yol yok."

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Kiriakos Miçotakis, Avrupa Birliği, Sığınmacı, Türkiye, Yunanistan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    2009'da Dünya Güzeli seçilen Kaiane Lopez, Birleşik Krallığ'a bağlı olan Cebelitarık belediye başkanlığına seçildi.
    Podyumdan parlamentoya: Siyasete damga vuran güzellik kraliçeleri
    Karikatür
    ‘Netanyahu hükümeti kurabilmek için dış düşman oluşturuyor’
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet