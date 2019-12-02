Türk askeri, Tel Abyad ve Rasulayn'da kontrol noktalarıyla bombalı araçların geçişini engelleyecek

Türk askeri, Suriye'nin kuzeyinde ekim ayında Suriye Milli Ordusu ile YPG'den temizlediği Rasulayn ve Tel Abyad bölgesinde son dönemlerde yaşanan bombalı saldırıları engellemek amacıyla beton bloklarla kontrol noktaları kuruyor. Tel Abyad'da 5, Rasulayn'da da 6 kontrol noktası kuruldu.

Suriye Milli Ordusu (SMO) kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türk askeri ve SMO güçleri son dönemlerde Tel Abyad ve Rasulayn bölgesinde bomba yüklü araçlarla yapılan bombalı saldırıların önüne geçmek amacıyla bir dizi tedbirler aldı.

Tel Abyad ile Rasulayn kent merkezinin birçok yerine kameralar yerleştirilirken bu bölgelere gelen araçların aranması için bölgede beton bloklarla kontrol noktaları kuruldu. Tel Abyad'da 5, Rasulayn'da ise 6 kontrol noktası kuruldu. Her kontrol noktasında SMO ve Türk askeri bulunuyor.

Milli Savunma Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaparak yol kontrol noktalarının kurulmaya başladığını duyurdu. Bakanlık "Güvenli bölge tesisi kapsamında, eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa edilmeye devam ediliyor. Bölge halkının huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınacaktır" ifadelerini kullandı.

Güvenli bölge tesisi kapsamında, eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa edilmeye devam ediliyor. Bölge halkının huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınacaktır.#MSB #TSK pic.twitter.com/vN0Y9l8NZl — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 1, 2019

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TSK ve SMO'nun ekim ayında kontrolünü ele geçirdiği Tel Abyad bölgesinde 5, Rasulayn bölgesinde ise 2 kez bomba yüklü araçlarla saldırılar düzenlenmişti. Saldırılarda siviller ile SMO üyesi kişiler yaşamını yitirmişti. Türkiye saldırıdan YPG'yi sorumlu tutarken şimdiye kadar saldırıları kimse üstlenmedi.

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