CHP’den ABD Senatosu'nda kabul edilen 'Ermeni Soykırımı' tasarısına kınama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “ABD Senatosu’nun 1915 olayları ile ilgili olarak hazırlanan karar tasarısını kabulü Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerde onarılması güç izler bırakacak ve tarihsel bir kırılma yaratacak nitelikte olup tarafımızdan derin bir endişe ve üzüntüyle karşılanmıştır” dedi.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin uzun süreden beri çoklu ve eş zamanlı sınamalarla dolu bir süreçten geçmekte olduğunu ifade eden Çeviköz, bununla birlikte, iki ülke ilişkilerinin ortak birikim ve deneyimlerin zenginleştirdiği bir stratejik müttefikliğe dayalı olduğunun asla unutulmaması gerektiğini belirtti. Çeviköz açıklamasını şöyle sürdürdü:

© AA / Ankara'dan ABD Senatosu'nda kabul edilen 'Ermeni Soykırımı' tasarısına tepkiler

CHP olarak, tarihi konuların ilgili ülkelerin kendi aralarında çözüme kavuşturulması gerektiğine ve üçüncü ülkelerin bu konuda taraf olmalarının sorunların çözümünü zorlaştırdığına inandığımızı bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Bugün ABD Senatosu tarafından alınan kararın, çıkmaza giren Türkiye-ABD ilişkilerine veya Türkiye ve Ermenistan halkları arasındaki diyaloğa olumlu ve yapıcı bir katkı sağlaması beklenmemelidir. Bu kararı kınıyor, önümüzdeki dönemde bu kararın yaratacağı olumsuz iklimden tarafların atacağı akılcı, sağduyulu ve uzun erimli adımlarla en kısa zamanda kurtulmak gerektiğine inanıyoruz. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesine ve gelecekte yine ortak çıkarlara ve müttefiklik ilişkilerine dayalı bir stratejik bakışın hâkim olacağına olan inancımızı canlı tutmak istiyoruz.”

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