ABD, Suriye'ye 20 TIR silah gönderdi

Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre geçen ekim ayında Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı alan ancak daha sonra petrol için bir kısım askerini Suriye'de bırakarak bölgeye ek asker gönderen ABD, Suriye'nin kuzeyine silah göndermeye devam ediyor.

Askeri mühimmattan oluşan 20 araçlık askeri konvoy dün akşam saatlerinde Semalka Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye giriş yaptı.

Askeri konvoy havadan ve karadan yoğun güvenlik önlemleri altında Irak'tan Suriye'ye giriş yaptı. Askeri konvoy Kamışlı doğusunda yer alan Himo köyündeki ABD askeri üssünde konuşlandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), askeri sevkiyatı doğrulayarak, ABD'nin Suriye Kuzeyine askeri sevkiyat yaptığını açıkladı.

ABD, Suriye kuzeyinde petrol bölgeleri olan Deyr er Zor, Rakka, Rimelan, Tırpespiye, Çılağa, Derik ve Haseke kırsalında askerlerini bulunduruyor.

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