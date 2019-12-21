‘Yapay zeka gelecekte işsizlik doğuracak, bugün bile fabrikalarda işçi olmadan üretim yapılıyor’

İTÜ Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen ve Sputnik’in medya sponsoru olduğu Trendler Zirvesi’nde konuşan Strateji ve İnovasyon Danışmanı Mustafa İçil “Yapay zekanın gelişmesi işsizlik doğuracak. Hatta şu anda mavi yakalılar için böyle bir durum söz konusu. Zira, fabrikalarda artık işçi olmadan üretim yapılıyor” dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen Trendler Zirvesi, ‘Geleceğe Adaptasyon’ konu başlığı ile gerçekleşti. Sputnik’in medya sponsoru olduğu etkinlik İstanbul Ayazağa’da Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde katılımcılarıyla buluştu.

Zirvede konuşma yapan Strateji ve İnovasyon Danışmanı Mustafa İçil, yapay zekanın gelecekte geliştirilen teknolojilerle işsizliği tetikleyeceğini belirterek “Bugün kullanılan yapay zeka zayıf. Bunun güçlenmesi için 30 yıl gibi bir süre ön görüyorlar. Bir gün bu yazılımların geliştiğini elbet göreceğiz. Bizim yapay zekanın gelişmesinden değil, yapay zekanın getirilerinden korkmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi ekonomik getiriler. Ben ‘yapay zeka işsizlik getirecek ama yeni iş kolları da doğuracak’ görüşüne katılmıyorum. Ürkütmek istemem ama yapay zeka kesinlikle işsizlik doğuracak. Gerçek şu ki; şu anda mavi yakalılar için bu durum oluştu bile. Fabrikalar, karanlık fabrikalar. İçinde işçi olmadan üretim yapıyorlar. Şu anda beyaz yakalılar için bu risk yok. Ama ileride bu işler için de böyle bir durum oluşacak” dedi.

İçil “Korkmamız gereken bir diğer konu da, güvenlik. Yapay zeka güvenliği sağlamak için kullanıldığı gibi bunu kırmak için de kullanılıyor. Yapay zekanın iyi amaçlarda kullanılması için tedbirler alınması gerekiyor. Diğer bir konu ise, etik konusu. İlerleyen zamanlarda yapay zekanın karar verebilecek duruma gelmesiyle bazı kanunların, kararnamelerin yeniden oluşturulması gerekecek. Zira, insan gün içinde refleks ile kararlar verirken, yapay zeka milisaniyeler içerisinde bilinçli olarak karar verecek” diye ekledi.

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