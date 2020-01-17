'Türkiye ile Rusya, Libya'da askeri ve politik çıkarlarını ilerletmiyor'

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi’nden Doç. Boris Dolgov, Sputnik’e açıklamasında, Suriye ve Libya’daki krizlerin büyümesinin sebeplerden birinin Avrupa Birliği (AB) ve NATO’nun eylemlerinin olduğunu belirterek bu konuda şu yorumda bulundu:

"Borrell’in açıklaması, bir yandan Libya krizinin çözümünde yeterince aktif olmadığı için AB’ye yönelik suçlama gibi görünüyor, ama aynı zamanda Rusya ve Türkiye’yi, Suriye ve Libya’da çıkarlarını ilerletmekle suçluyor. Ancak Suriye ve Libya’daki çatışmaların büyük oranda AB ve NATO’nun eylemlerinin sonucu olduğunu söylemek gerekir. Suriye’deki çatışmanın temelini oluşturan silahlı muhalif gruplar, NATO ülkeleri tarafından, özellikle de ABD ve müttefikleri tarafından destek görmüştü ve bir dereceye kadar görmeye devam ediyor. Suriye’de çatışmayı alevlendiren de bu olmuştu."

Halihazırda Libya’da yaşananların da buna benzer olduğunu kaydeden uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2011’de Libya’daki çatışmayı hatırlarsak NATO o dönemde taraflardan birini, yani Kaddafi’ye karşı savaşan militanlara destek vermişti. NATO ülkelerinin saldırganlığı, şimdi Libya’da iki güç merkezi arasında çatışmaya tanık olduğumuza yol açtı. Bir yandan Sarrac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti, diğer yandan da Hafter güçlerinin destek verdiği hükümet. Ayrıca Libya’da, farklı bölgeleri kontrol altında tutan aşiret oluşumları da var. Libya devletinin dağılması ve neredeyse yıkılmasından NATO üyesi ülkeler sorumlu."

Rusya ve Türkiye’nin şimdi politik çözüm fikrini ilerletmek için çaba harcadığının altını çizen Dolgov, "Moskova’da yapılan Libya görüşmesi şu aşamada herhangi somut sonuç vermedi, ama bu yöndeki çalışmalar devam ediyor. Türkiye ve Rusya’nın Libya’daki eylemleri, askeri ve politik çıkarlarını ilerletmeye yönelik değil. Libya’daki kaostan NATO ülkeleri sorumluyken Borrell’in bu açıklaması kulağa güvenilir gelmiyor. Rusya, uluslararası topluluğu bu çatışmaya politik çözüm bulmaya çağırıyor" dedi.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.