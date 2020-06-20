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    Vaka sayısının arttığı Diyarbakır’da LGS tedirginliği

    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1195)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202006201042291144-vaka-sayisinin-arttigi-diyarbakirda-lgs-tedirginligi/

    Koronavirüs salgınında vaka sayısının hızla arttığı kentlerden biri olan Diyarbakır’da, veliler LGS sınavının salgın sürecinde yapılmasına tepki gösterdi. Veliler, salgın nedeniyle çocuklarının sağlığı için tedirgin olduklarını ve çocukların psikolojik olarak kötü olduğu için başarı beklemediklerini söylüyor.

    Türkiye genelinde 18 bin 139 binada ve 111 bin 918 salonda gerçekleştirilen ve 1 milyon 600 bin öğrencinin katılması beklendiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sona erdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yapılması nedeniyle tartışma konusu olan sınava veliler de tepkili.

    Kovid-19 vakalarının arttığı Diyarbakır’da da yapılan LGS sınavına 47 bin öğrenci 441 okulda sınava girdi. Okul önlerinde oluşan kalabalıklar dikkat çekti. Dışarıda bekleyen veliler hem heyecanlı hem de koronavirüs nedeniyle tedirgindi. Sınavın sona ermesiyle çocuklarına moral veren veliler, çocuklarının koronavirüs salgını nedeniyle adapte olamadıklarını ve tedirgin oldukları için bir başarı beklemediklerini söyledi.

    ‘3 aydır ilk kez sınav için dışarı çıktı’

    Sınava giren çocuğunu bekleyen veliler Sputnik’e konuştu. Velilerden Fatma Orak, çocuğunun sınav için hazırlıklı olmadığını belirterek “Psikolojikmen çökmüşlerdi. Dershaneye gidemediler, okula gidemediler, görmediği konular vardı, sorularını çözdüremedik kimseye. Baya bir zorlandı. Sınavın yapılmasını çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum, alınan tedbirler yeterli değildir. İnsanlarımız da duyarsız çok umursamıyorlar. Sosyal mesafe yok, zaten maskeyi de ceza yemesinler diye takıyorlar. Böyle bir hastalık yokmuş gibi davranıyorlar. Hastalığın varlığına inanmıyorlar sanki. Bugüne kadar kızım hiç evden çıkmadı, ilk kez bugün sınav için birlikte evden çıktık ve sınava geldik” diye konuştu.

    • Kovid-19 vakalarının arttığı Diyarbakır’da da yapılan LGS sınavına 47 bin öğrenci 441 okulda sınava girdi.
      © Sputnik / Sertaç Kayar
    • Kovid-19 vakalarının arttığı Diyarbakır’da da yapılan LGS sınavına 47 bin öğrenci 441 okulda sınava girdi.
      © Sputnik / Sertaç Kayar
    • Kovid-19 vakalarının arttığı Diyarbakır’da da yapılan LGS sınavına 47 bin öğrenci 441 okulda sınava girdi.
      © Sputnik / Sertaç Kayar
    • Kovid-19 vakalarının arttığı Diyarbakır’da da yapılan LGS sınavına 47 bin öğrenci 441 okulda sınava girdi.
      © Sputnik / Sertaç Kayar
    • Kovid-19 vakalarının arttığı Diyarbakır’da da yapılan LGS sınavına 47 bin öğrenci 441 okulda sınava girdi.
      © Sputnik / Sertaç Kayar
    • Kovid-19 vakalarının arttığı Diyarbakır’da da yapılan LGS sınavına 47 bin öğrenci 441 okulda sınava girdi.
      © Sputnik / Sertaç Kayar
    • Kovid-19 vakalarının arttığı Diyarbakır’da da yapılan LGS sınavına 47 bin öğrenci 441 okulda sınava girdi.
      © Sputnik / Sertaç Kayar
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    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Kovid-19 vakalarının arttığı Diyarbakır’da da yapılan LGS sınavına 47 bin öğrenci 441 okulda sınava girdi.

    ‘Kardeşimin kalp hastalığı var’

    Sara Aker de salgın sürecinde sınavın yapılmaması gerektiğini kaydederek “Kesinlikle bu sınavın yapılmaması gerekirdi. Hiç tasvip etmiyoruz. Çünkü içimiz hiç rahat değil. Kardeşimin kalp hastalığı var, onlarca kişiyle aynı sınıfta bulunuyor. Tehlike henüz geçmemişken ve Diyarbakır için günden güne artarken bu kadar küçük çocuğu aynı alana sığdırmak çok mantıksız. Zaten üç aydır içerdelerdi, dışarı çıkamıyorlardı 18 yaş altı yasağı vardı. Psikolojik olarak zaten iyi değiller. Ders çalışamadı, bir de böyle bir sınavla karşılaşmaları, üstelik Diyarbakır’da vaka sayısı bu kadar artarken hiç doğru değil. Psikolojikmen kötü olduğu için ders çalıştıramıyorduk. Bugün bir başarı sağlayacağını sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

    ‘Dışarıya çıktığı zaman kızımın psikolojisinin iyi olmadığını gördüm’

    Velilerden Zuhal Camlı da çocuğunun sınava hazırlanamadığını dile getirerek “Çünkü uzaktan eğitim diye bir sistem vardı. Fakir olan bir ailede internet var mı? Wi-Fi var mı? Bilgisayar var mı? Hiçbiri yok. Asgari ücretle çalışan bir aile evinde zor olur. Peki insanlar nasıl EBA TV’ye girip de ders çalışabilir? Mümkün mü? Mümkün değil. O yüzden uzaktan eğitim sistemi sıfırdı. Dışarıya çıktığı zaman kızımın psikolojisinin iyi olmadığını gördüm. Zaten sosyal mesafeye de dikkat edilmiyor” dedi.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1195)
    Etiketler:
    vaka, Kovid-19, Sınav, Koronavirüs, Liseye Geçiş Sistemi (LGS), Diyarbakır
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