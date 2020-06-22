Kayıt
19:55 22 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    PYD, YPG

    ‘ABD ve Fransa öncülüğünde Irak ve Suriye siyasi olarak parçalanıyor’

    © AFP 2020 / Delil Souleiman
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 73
    Abone ol
    Sputnik
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202006221042301996-abd-ve-fransa-onculugunde-irak-ve-suriye-siyasi-olarak-parcalaniyor/

    ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu’nun Türkiye’nin harekatlarını hedef alan çıkışının arka planını değerlendiren güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, “ABD ve Fransa Suriye’nin kuzeydoğusu ile Irak’ta farklı eksenlere oturmuş yapıları birleştirerek hem Irak hem de Suriye’yi siyasi olarak parçalamayı hedefliyor ve bunu gerçekleştiriyor” dedi.

    ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu (USCIRF), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak’ta PKK’ya yönelik gerçekleştirdiği ‘Pençe-Kartal’ ve ‘Pençe-Kaplan’ operasyonlarına "derhal durdurun" şeklinde sert bir tepkide bulundu. USCIRF, açıklamasında söz konusu operasyonlarda Ezidilerle Hristiyanlara yönelik ihlaller olduğunu iddia etti. Ancak ABD'den gelen bu çıkış tepkisiz kalmadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy "Dini özgürlükleri savunma iddiasındaki bu kuruluşun ABD tarafından da terör örgütü olarak tanınan PKK’nın Irak’ta, uzantıları PYD/YPG’nin de Suriye’de kendi bölücü siyasetini ve terör yöntemlerini benimsemeyen Kürtler dahil bölge halklarına yönelik zulmünü görmezden gelerek ülkemizin terörle mücadelesini eleştirmesi ve PKK’nın kara propagandasına alet olması en hafif tabirle utanç vericidir" diye konuştu. 

    ‘Amerikan komisyon adeta PKK’nın dilini kullanıyor’

    ABD’nin Türk Dışişleri'nin sert tepkisini toplayan bu çıkışının ne anlama geldiğini, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Sputnik'e değerlendirdi. Ağar, komisyonun “azınlıkların haklarını korumayı bahane ederken adeta PKK’nın diliyle konuştuğuna işaret ediyor ve “Irak’la Suriye’nin kuzeydoğusu da dahil edilerek, o bölgelerde azınlıkların haklarına hassasiyet gösterme bahanesi arkasına sığınan ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu, resmen terör örgütü PKK’nın jargonunu kullanıyor. Zira PKK, o bölgedeki dini, mezhebi ve etnik farklılıkları tamamen kendi menfaatine kullanan bir örgüt. PKK’nın Ezidiler üzerinden ‘bir demokrasi kahramanı’ gibi sunulması asla kabul edilemez. PKK’nın çıkarları için sözde azınlık hakkı savunuculuğuna girişmek yerine doğru olan Ezidilerin, bu örgüt tarafından nasıl istismar edildiğini konuşmaktır” dedi. 

    ‘Araplar, Süryaniler, bölgenin pek çok bileşeni kullanılıyor’

    Ağar “Ortada süregelen bir sorun var ve orada öne çıkan iki aktör var. Bunlar; ABD ve Fransa. Olup biten ise bu iki aktör marifetiyle Suriye ve Irak’ın siyasi parçalanmaya çalışılması. ABD ve Fransa bunun Suriye’nin kuzeydoğusu ile Irak’ta farklı eksenlere oturmuş yapıları birleştirmeye çalışarak başarmaya çalışıyor. Malum, yakın zamanda ENKS ile PYD’nin görüşmeler yaptığını ve tarafların mutabakata vardığını açıkladılar. Bunu yapmak, bölgedeki Arapları, Süryanileri ve diğer bileşenleri yok saymaktır. Zira bölgede yalnızca Kürtler yok. Üstelik PYD’nin muhatap alınması, Kürtlerin de aynı diğer bileşenler gibi kullanılmasına sebebiyet veriyor. Çünkü PYD sanki Kürtlerin temsilcisiymiş gibi sunuluyor. ABD şu an ‘Haksızlığa da sebep olsa güçlüyüm ve istediğimi yaparım’ tutumu içinde. Bu yanlış bir tavır ve bu da her zaman sürdürülebilecek bir tutum değil" diye ekledi.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    MSB: Pençe-Kartal Operasyonu ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir
    MSB 'Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların videosunu paylaştı
    Çavuşoğlu: Süleymaniye'den de bize tehdit oluşturuyorlar, Pençe Harekatı o bölge de temizlenene kadar sürecek
    Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki
    Bahçeli'den Pençe-Kaplan Harekatı açıklaması: Haftanin'e Türk kahramanlığının mührü vurulmuştur
    Etiketler:
    ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu (USCIRF), Pençe-Kaplan Operasyonu, TSK, Dışişleri Bakanlığı, Hami Aksoy, Kürtler, Ezidiler, Abdullah Ağar, PKK, PYD, ENKS, Irak, Suriye, Fransa, ABD, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Pekin – Koronavirüs – kovid-19 testi sırası
    Kovid-19 vakaları nedeniyle alarm seviyesi yükseltilen Pekin'de test sıraları oluştu
    22 Haziran Anma ve Keder Günü
    22 Haziran 1941: Nazi Almanyası'nın ordusu SSCB'ye saldırdı
    İnfografik
    Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet