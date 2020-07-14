'Belarus üzerinden Antalya'ya giden Ruslar Türk turizminin gelişimine yardımcı olacak'

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), dış hat uçuşların başlayabileceği 13 ülkeden oluşan bir liste yayınladı. Türkiye henüz bu listeye dahil edilmedi. Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rusların Türkiye’ye gitmek için başta Belarus olmak üzere üçüncü ülkeleri kullandığı ortaya çıktığını söyledi.

Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Sputnik'e açıklamasında, Rospotrebnadzor'un yayınladığı 13 ülkelik listenin tavsiye niteliğini bile taşımadığını kaydederek, "Liste sadece bu ülkelerin Rospotrebnadzor tarafından geliştirilen güvenlik kriterlerine uygun bulunduğunu gösteriyor. Ancak bu ülkelerle uçuşların yeniden başlatılacağı anlamına gelmiyor. Uçuşların karşılıklı olarak açılması için protokollerin onaylanması gerekecek" ifadelerini kullandı.

Rus tur operatörlerin, Türkiye dahil tüm destinasyonlara yönelik henüz belirsizlik içinde olduğunun altını çizen Lomidze, "Sınırların yakında açılmayacağı ortada olduğu için Ruslar şimdi yerel tatil beldelerine gidiyor. Türkiye ile uçuşların ekimde açılmasını bekliyoruz, ama yine de tarih ve hacim konusunda netlik yok. Ama mesela bir hafta sonra dış turizmle ilgili duruma ışık tutacak bir açıklama gelebilir. Ruslar henüz turizm amacıyla hiçbir ülkeye gidemiyor" dedi.

Lomidze sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk otelcilerin vatandaşlarımızı beklediğini biliyoruz. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin’e bu konuda bir mektubu var. Türkiye, Rus turistleri ağırlamaya hazır olduğunu net bir şekilde belirtti. Şimdi top Rusya tarafında. Ama bu, ülkenin güvenlik seviyesinin belirlenmesi ve tarihlerin netleştirilmesiyle ilgili bir dizi prosedür anlamına geliyor. Henüz bu süreçler başlatılmadı."

Rusların, başta Belarus olmak üzere üçüncü ülkeler üzerinden Türkiye’ye gittiği yönündeki haberleri doğrulayan Lomidze, bu kişilerin Rusya’da tur paketi almadan kendi imkanlarıyla gittiğini kaydederek, "Onların sektör olarak dış turizm üzerinde hiçbir etkisi yok, çünkü işin içinde Rus uçaklar ve tur operatörleri yok. Ama Türkiye’nin Rus turistler tarafından ziyaret edilmesi yönünde bu yılki istatistikleri etkileyecek ve Türk turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunacak, yine de geçen yılki 6 milyon değil" yorumunda bulundu.

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