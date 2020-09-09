Kayıt
19:33 09 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    ‘Türkiye ile İran işbirliğini artırmalı ancak tarafların bazı çıkar ve beklentilerinin farklılaşabileceği unutulmamalı’

    © AA / Halil Sağırkaya
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 83
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103673/13/1036731386_0:46:1200:721_1200x675_80_0_0_4bd373769db97102c2901e6e29f9ed7e.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202009091042812750-turkiye-ile-iran-isbirligini-artirmali-ancak-taraflarin-bazi-cikar-ve-beklentilerinin/

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki işbirliğine karşı İran ve Türkiye’nin de birlikte hareket etmesi yönündeki çağrısının Ankara’da ne ölçüde karşılık bulabileceğini TÜRPAV uzmanı Doğacan Başaran, Sputnik’e değerlendirdi.

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki işbirliğine karşı İran ve Türkiye’nin de birlikte hareket etmesi gerektiğine işaret ederek “İki bölgesel güç olan İran ve Türkiye, kurulan tuzak ve oyunları ancak ikili ilişkileri güçlendirerek aşabilir” ifadelerini kullandı. 6. Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısında konuşan Ruhani, Ankara’yı Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel konuları birlikte çözmeye davet etti. Ruhani’nin bu açıklamasının Ankara’da ne ölçüde karşılık bulabileceğini, Türkiye Politik ve Stratejik Araştırmalar Vakfı (TÜRPAV) uluslararası ilişkiler uzmanı Doğacan Başaran, Sputnik’e değerlendirdi.

    ‘Mezhepler arası yakınlık politikasıyla müttefik çoğaltma arayışı’ 

    Başaran’a göre Ruhani’nin bu sözleri İran’ın bölgede artan yalnızlığına karşı müttefik arayışının bir tezahürü:

    İran'ın, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki normalleşmeye en sert tepki veren ülke olduğu görülüyor. Dahası İsrail'le normalleşme anlamında BAE'yi, Bahreyn, Sudan ve Umman gibi aktörlerin de takip edeceği öngörülüyor. Bu da Ortadoğu denkleminde İran'ın daha da yalnızlaşması anlamına geliyor. Bu ortamda İran, takrib-i mezahib olarak tanımladığı mezhepler arası yakınlık politikası ile müttefiklerini çoğaltmanın yollarını arıyor.” 

    ‘İran, İsrail ve Körfez ülkelerine karşı güç dengesi kurmak istiyor’

    Tahran yönetimi açısından mezhepler arası yakınlaşma stratejisindeki “en kullanışlı” argümanın Filistin meselesi olduğunu söyleyen Başaran “Zira İran, Sünni Hamas'a olan desteği aracılığıyla kendisini yalnızca Şiilerin siyasi kıblesi olarak konumlandırmaya çalışmamakta; aynı zamanda tüm İslam dünyasında ayrıcalıklı bir statü elde etmeye çalışmaktadır. Filistin Meselesi ve İsrail karşıtlığı, çoğunluğu Sünni ve Arap olan Ortadoğu halklarının Şii ve Fars olan İran'a, görece sempatiyle bakmalarını sağlıyor. Fakat son dönemde bölgede oluşan konjonktür, Filistin sorunu karşısındaki duruşunun bile, İran'ın yalnızlaşmasını önleyemeyeceğine işaret ediyor. İşte bu yüzden de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'nin Filistin meselesindeki hassasiyetini takrib-i mezahib stratejisi çerçevesinde kullanmak istiyor. Ruhani'nin bu açıklamasını da İsrail ve Körfez ülkelerine karşı İran'ın bir güç dengesi tesis etmek istemesi şeklinde yorumlayabiliriz diye devam etti.

    ‘Türkiye ile İran’ın beklentileri arasında farklılıklar oluşması çok olası’

    Peki, İran’ın bu isteği Ankara’da nasıl karşılık bulur? Başaran bu sorunun yanıtını “Türkiye'nin elbette Filistin sorununun karşısında İsrail'in siyonist politikalarına karşı Filistinli Müslümanlarla dayanışma içinde olması normaldir. Bu anlamda Türkiye-İran ilişkilerinin derinleştirilmesinde fayda da vardır. Ancak Türkiye, İsrail'in siyonist politikalarına olan itirazını saklı tutmak kaydıyla, Doğu Akdeniz'deki kuşatılmışlığını aşmak için İsrail'le de çeşitli temaslarda bulunabilmelidir. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'deki gelişmeler Ankara-Tel Aviv ilişkilerinde bir normalleşme olabileceği izlenimini oluşturuyor. Bu yüzden de Türkiye'nin ulusal çıkarları ile İran'ın beklentileri arasında bazı farklılaşmaların yaşanabileceğini de belirtmek gerekmektedir diye veriyor.

    ‘Ticari ilişkileri geliştirmek öncelikli beklenti’

    Başaran “Son olarak olası işbirliğinin kapsamına değinmek gerekirse, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ekonomik ilişkileri derinleştirme ve ticaret hacmini 30 milyar dolar seviyesine çıkarma hedeflerini taşıdığını da söylemek gerekir. Dolayısıyla tarafların asıl beklentisi, ticari ilişkilerin geliştirilmesidir. Yaptırımlar nedeniyle İran pazarında Türk firmalar için bir boşluk da söz konusudur. Bu boşluğu değerlendirmeye odaklanmak gerekir. Zira mevcut durumda enerji ithalatçısı olmamız nedeniyle ticari ilişkilerde denge İran lehinedir. Türk yatırımcının İran pazarındaki fırsatlara odaklanması hem ithalat-ihracat dengesine katkı sağlayabilir hem de İran'da yaptırımların yarattığı yükün azalmasına katkı sağlayabilir. Yani her ne kadar Ruhani, Filistin meselesi üzerinden jeopolitik bir dengeye ilişkin mesaj vermişse de toplantının asıl amacı ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesidir diye ekliyor.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Pompeo: BAE ve İsrail, ABD topraklarını ve Ortadoğu'yu korumak için İran'a karşı ittifak kurabilir
    İsrail-BAE normalleşme anlaşması 15 Eylül'de Beyaz Saray'da imzalanacak
    İran Savunma Bakanı Hatemi: İran'ın füze gücü sadece ABD ve İsrail'i önlemeye yönelik
    İran, Rusya ve Türkiye'den ortak açıklama: Yasa dışı petrol anlaşmasını kınıyoruz
    Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının ardından ortak bildiri yayınlandı
    Etiketler:
    ihracat hacmi, ithalat, ticaret hacmi, Müttefik, ulusal çıkar, Enerji, Doğu Akdeniz, Tel Aviv, Sudan, Umman, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, İsrail, Ankara, Recep Tayyip Erdoğan, Doğacan Başaran, Hasan Ruhani, Ticaret, ticari işbirliği, işbirliği, İran, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    BBC'de yer alan habere göre polisin Midilli limanına gitmek isteyen sığınmacıları engellediğine dair haberlerin de olduğu ifade edildi. Mültecileri destekleyen Stand by Me Lesvos grubu ise, yerel halktan bazılarının sığınmacıların yakın köylere gitmesini engellediğine ve onlara saldırdığına dair bilgi aldıklarını belirtti.
    Neredeyse tamamen yanan Moria mülteci kampından kareler
    Karikatür
    Fas’taki Libya Diyalog Toplantısı sona erdi
    İnfografik
    2020 yılının ilk yarısında Türkiye-Rusya ticaret hacmi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet