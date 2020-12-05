Doğuda sokaklar boşaldı: Türkçe ve Kürtçe bilgilendirme anonsu yapılıyor

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da saat 21.00 itibariyle başlayan 56 saatlik kısıtlaması ile sokaklar sessizliğe büründü. Belediye araçları, salgın ve sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili Türkçe ve Kürtçe bilgilendirme anonsları yapıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi saat 05:00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması ile tüm illerde sokaklar sessizliğe büründü.

Ülke genelinde dün 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Güneydoğu illerinde de sokağa çıkma kısıtlaması ile sokaklar boş kaldı.

Diyarbakır’da işlek noktalarda polis ekipleri tarafından denetimler yapılıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kente cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Küçük esnaf iş yerini açmadı

Cadde ve sokakların boş kaldığı kentin önemli tarihi ve turistik yerleri arasında bulunan merkez Sur ilçesinde de sessizlik hakim oldu.

Kentin sokaklarında markete ve fırınlara giden vatandaşlar dikkat çekerken, kısıtlamanın kapsamadığı birçok esnafın iş yerini açmadığı görüldü. Boş caddelerde iş yerlerinin önünde bekleyen esnaf, satış yapamamaktan şikayetçi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da saat 21.00 itibariyle başlayan 56 saatlik kısıtlaması ile sokaklar sessizliğe büründü. © Sputnik / Sertaç Kayar

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da saat 21.00 itibariyle başlayan 56 saatlik kısıtlaması ile sokaklar sessizliğe büründü. © Sputnik / Sertaç Kayar

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da saat 21.00 itibariyle başlayan 56 saatlik kısıtlaması ile sokaklar sessizliğe büründü. © Sputnik / Sertaç Kayar

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da saat 21.00 itibariyle başlayan 56 saatlik kısıtlaması ile sokaklar sessizliğe büründü. © Sputnik / Sertaç Kayar

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da saat 21.00 itibariyle başlayan 56 saatlik kısıtlaması ile sokaklar sessizliğe büründü. © Sputnik / Sertaç Kayar

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da saat 21.00 itibariyle başlayan 56 saatlik kısıtlaması ile sokaklar sessizliğe büründü. © Sputnik / Sertaç Kayar 1 / 6 © Sputnik / Sertaç Kayar Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da saat 21.00 itibariyle başlayan 56 saatlik kısıtlaması ile sokaklar sessizliğe büründü.

Türkçe ve Kürtçe bilgilendirme anonsu, 56 saat sürecek kısıtlamada cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Kısıtlamanın başladığı saat 21.00 itibariyle Diyarbakır'da da sokaklar boş kalırken sabahın ilk ışıklarına kadar polis uygulamaya devam etti, tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

Belediyeler, Türkçe, Kürtçe ve Kürtçenin Zazaki lehçesinde hazırladığı koronavirüs ile ilgili tedbir ve bilgilendirmeler zabıta araçlarıyla anons edilerek vatandaşları uyarıyor.

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