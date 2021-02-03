'Yeni Anayasa' için muhalefet partileri ne diyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında duyurduğu “yeni anayasa” çağrısı, Ankara gündemini bir anda değiştirdi. Çağrıya, Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP'den tam destek geldi. Ancak TBMM’de olası bir anayasa değişikliği için muhalefetin oyuna ihtiyaç var. Peki, muhalefet bu çağrıya nasıl bakıyor?

Sputnik’in sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa çıkışını parti olarak “samimi bir açıklama olarak görmediklerini” söyledi. Daha önce de böyle bir anayasa çalışmasını iki kez yaptıklarını belirten Özkoç, her iki çalışmanın da sonuçsuz kalmasını eleştirdi.

‘Anayasa değişikliği ile hedeflenen nedir?’

Özkoç, “Anayasa ile ilgili değişiklik yapacaklarını söylüyorlar, buna karşı toplum olarak uyanık olmamız lazım. Cumhurbaşkanlığı sistemi, toplumun desteğini kaybetmiştir. Erdoğan tekrar iktidara gelememe korkusu yaşamaktadır. Bu korkuyu kendisiyle beraber bakanları ve çevresindeki herkes yaşamaktadır. Anayasa değişikliği ile hedeflenen nedir? Kendilerinin seçilmesi ile ilgili düzenlemeler mi gelecek önümüze bilmiyoruz. Ama biz iki kırmızı çizgimizde ısrarcıyız. Anayasanın ilk dört maddesi ve güçlendirilmiş parlamenter sistem” dedi.

‘Oyalama amacı taşıyan bir hamledir’

HDP ve İYİ Parti de CHP gibi, Cumhurbaşkanı’nın “yeni anayasa” çıkışına ihtiyatlı ve eleştirel yaklaşıyor. Sputnik’e konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, yeni bir anayasa hazırlamanın hayati bir mesele olduğunu belirtti.

Sancar, “Bu konuda dar hesaplarla hareket edilirse bu topluma yazık edilir. HDP’nin bu konuda tavrı açıktır. Eğer amaç toplumu oyalamaksa, iktidar bu sıkışıklıktan bir parça kurtulmak istiyorsa, hesap iktidara bir parça nefes aldıracak bir manevra ise HDP buna karşı tavrını açıkça ortaya koyar ve böyle bir oyunun parçası olmaz” dedi.

‘Önerilerini Meclis’e getirsinler görelim, değerlendirelim’

Hükümetin yeni anayasa için içerik ve yöntem konusunda önerilerini görmediklerini belirten Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Neyi öneriyorlar ve bunun yapılmasına ilişkin yöntem konusunda görüşleri nedir? Bunu, Meclis’e getirsinler, görelim ve değerlendirelim. Biz, yeni anayasanın toplumun bütün kesimlerinin katılımı ile şeffaf ve demokratik bir ortamda yapılmasını savunuyoruz.”

‘Bu ucube sistemden kurtaracak her türlü iş birliğine hazırız’

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da TBMM’de yaptığı basın toplantısında, “İYİ Parti olarak Türkiye'yi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dedikleri bu ucube sistemden kurtaracak her türlü iş birliğine hazırız" dedi.

Türkkan ayrıca Cumhurbaşkanı’nın yeni anayasa söylemleriyle toplumu bir müddet daha oyalamaya çalıştığını iddia etti.

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