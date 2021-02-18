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    uzaktan eğitim, köy

    Eğitim-Sen’den açılan köy okulları için ‘önlem’ uyarısı

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    Eğitim-Sen Diyarbakır Şubeleri, salgın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen okullarda gerekli tedbirlerin alınmadığını belirterek, köy okullarının gerekli önlemler alınarak açılması uyarısında bulundu.

    Eğitim-Sen Diyarbakır Şubeleri, köy okullarının yüz yüze eğitime başlaması ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Diyarbakır Eğitim-Sen 2 Nolu Şube Sekreteri Volkan Tuncer, Kovid-19 salgını koşullarında okulların ve üniversitelerin sağlıklı ve güvenli bir biçimde yüz yüze eğitime açılması ve eğitimin sürdürülmesi için birbiri ile ilişkili üç önlemin alınmasının gerekli olduğunu söyledi.

    Tuncer, nüfusun tamamının hızlı ve yaygın bir biçimde aşılanması, okullarda sınıf mevcutlarının 20 öğrencinin altına düşürülmesi ve yeni eğitim emekçisi istihdamı sağlanarak başta küçük yaş grupları olmak üzere yüz yüze eğitimin başlatılması ve eğitim emekçilerinin tamamının öğrenci yaş gruplarının doğurduğu risk faktörlerini dikkate alan bir planlama ile hızlı biçimde aşılanması ve sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması gerektiğini söyledi.

    Eğitim-Sen Diyarbakır Şubeleri, köy okullarının yüz yüze eğitime başlaması ile ilgili basın toplantısı düzenledi.
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Eğitim-Sen Diyarbakır Şubeleri, köy okullarının yüz yüze eğitime başlaması ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

    ‘Köy okullarında, ne öğretmenler ne de öğrenciler için önlem alınmadı’

    Köy okullarının açılmasına dikkat çeken Tuncer “Köy okulları eskiden olduğu gibi her köyde bulunan küçük ölçekli okullar değildir. ‘En iyi okul eve en yakın olanıdır’ anlayışından uzaklaşılarak binlerce köy okulu kapatılmıştır. Var olan köy okulları, taşımalı sistemden dolayı merkezileşmiş her biri ayrı taşıma merkezli okuldur. Bu okullar öğrenci mevcudu bakımdan 100 ve 700 arasında değişen öğrenci sayısına sahiptir. Bu köy okullarında çalışan eğitim emekçileri çoğunlukla il ve ilçe merkezlerinde ikamet etmektedir ve ulaşım sorunu yaşamaktadır. Öğrenciler önceden olduğu gibi taşımalı eğitimin yarattığı sorunlarla karşı karşıya kalacaklar. MEB, ne yüzlerce kilometre giden öğretmenlerin ne de çocukların taşınması konusunda herhangi bir ek önlem açıklamıştır. 

    Açılan köy okulları için ne eğitim programlarında azaltma, telafi eğitimlerini yaşama geçirme, sağlık okuryazarlığı gibi içerik düzenlemesi ne de okul bileşenlerinin okulda önlem alma kapasitesini geliştirecek düzenli ve doğru maske kullanımı, fiziksel mesafe, el yıkama ve solunum görgü kuralları, temizlik ve temaslı izlemi, tespiti ve takibi çalışmaları için yoğunlaşma zamanı ayrılmıştır” dedi.

    ‘Bir yıl geçmesine rağmen okullarda gerekli tedbirler alınmadı’

    “Milli Eğitim Bakanlığı aşı konusunda bir planlama ortaya koymadığı gibi salgının başlamasının üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen okullarda gerekli tedbirleri almamış diyen Tuncer şunları söyledi: 

    “Virüsün ve salgının seyriyle birlikte öğretmenlerin ulaşım ve barınma sorunları, kalabalık sınıflar, maske ve hijyen malzemelerinin temini gibi çok sayıda sorun halen çözülememiştir. Kırsal bölgelerdeki okullarda risk yokmuş gibi gösterilerek gerekli önlemler alınmadan ve okulda önlem kapasitesini geliştirmeden yüz yüze eğitime başlanmasının sonuçları ağır olabilir. Eğitim bileşenlerinin aşı takvimi düzenlenmeden, seyreltilmiş sınıf planlaması tamamlanmadan, maske ve hijyen malzemeleri konusunda kamuoyuna yeterli bilgi verilmeden, COVID-19 salgın koşullarına uygun ulaşım araçları konusundaki çalışmaların hangi düzeyde olduğu bilinmeden, öğretmen odaları çoğaltılmadan, 1 Mart’ta da 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçileceği açıklanmıştır. 1 Mart tarihi yeniden gözden geçirilmeli,  bir an önce eğitim emekçilerinin aşılanmasına başlanmalı, bu arada diğer bütün önlemler tam olarak alınarak ortaöğretimde de yüz yüze eğitime geçilmesi planlanmalıdır.”

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    Etiketler:
    Öğretmen, Beslenme, Sınav, Kovid-19, Koronavirüs aşısı, Uzaktan eğitim, köy okulları
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