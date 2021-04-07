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    Erkam Yazılım’ın CEO’su Behmen Doğu

    Diyarbakır’da geliştirilen çok dilli çocuk oyunu küresel piyasalarda

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    Dünyanın ilk Kürtçe çocuk oyunu olan Bejan projesini geliştiren, Batman ve Diyarbakır merkezli Erkam Yazılım Şirketi, ikinci oyunu ‘Bejan Gog’ adıyla piyasaya sürdü. Kürtçe, Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça dil destekleri sunan oyun, Apple Store ve Play Store’de ücretsiz indiriliyor.

    Dünyanın ilk Kürtçe çocuk oyunu olan Bejan, piyasaya çıkmasının üzerinden kısa süre geçmesine rağmen büyük ilgi gördü. Batman ve Diyarbakır merkezli Erkam Yazılım tarafından geliştirilen ‘Bejan Oyun’, kısa sürede dünyanın birçok ülkesinde indirildi.

    Bejan Çizgi Film, Bejan Eğitim Seti ve Bejan oyuncak olmak üzere 4 farklı alanda piyasa çıkan Bejan projesinin sahibi Erkam Yazılım, yoğun ilgi gören ilk projelerinin ardından ikinci oyunu olan ‘Bejan Gog’u piyasaya sürdü. Apple Store ve Play Store’de ücretsiz olarak indirilen ‘Bejan Gog’ 4 ve üzeri yaş grubuna hitap ediyor. “Bejan Gog”, Kürtçe, Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça dil destekleri sunuyor.

    Doğu: Ücretsiz olan ‘Bejan Gog’ için hedefimiz 1 milyonu geçmek

    Batman, Diyarbakır ve İstanbul’da ofisleri bulunan Erkam Yazılım Şirketi, geçen hafta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde “Bejan Gog” projesinin ilk tanıtımını yaptı. Erkam Yazılım’ın CEO’su Behmen Doğu, projelerinin dünya çapında yoğun ilgi gördüğünü ve ikinci oyunları olan 'Bejan Gog’u piyasaya sürmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

    'Bejan Gog'un bir labirent oyunu olduğunu ve Kürtçe, Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça dil destekleri olduğunu ifade eden Doğu "Ücretsiz olarak indirilebilen ‘Bejan Gog’ için hedefimiz 1 milyonu geçmek. Çünkü oyun hem alternatif dil seçenekleri sunuyor, hem ücretsiz hem de çok eğlenceli bir oyun" şeklinde konuştu.

    'Türkiye’nin en büyük online oyunu ‘Bejan Hasankeyf’te’ hazırlıkları sürüyor'

    Erkam Yazılım olarak ‘Bejan Hasakeyf’te’ adlı üç boyutlu animasyon sinema filmi projesine hazırlandıklarını söyleyen Doğu, "Bu konuda çok iddialıyız. Çünkü ‘Bejan Hasankeyf’te’ isimli animasyon sinema filmimiz Türkiye’nin en büyük animasyon sineması özelliğine sahiptir. Bu animasyon sinema filmimiz Kürtçe, Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri ile önümüzdeki yıl gösterime girecek. ‘Bejan Hasankeyf’te’ Türkiye’nin en büyük online oyunu olarak hayata geçireceğiz. 30’a yakın karakteri oyunda da kullanarak bu şekilde büyük bir marka değeri yaratmak istiyoruz. Pandemiden dolayı yazılım ve animasyon sektörünün önemi daha iyi anlaşıldı. Hedefimiz Bejan'ı uluslararası bir marka haline getirmektir. Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde temaslarda bulunduk. Film bittikten sonra önümüzdeki yıl Kürdistan Bölgesi’ndeki sinemalarda da gösterime koymak istiyoruz" dedi.

    ‘Türkiye’nin en büyük online oyun platformunu kuracağız’

    Çok dilli olarak çocuklara anadillerini eğlenceli şekilde öğretmeyi hedefleyen Erkam Yazılım, sinema filmi, oyun, eğitim setleri ve oyuncak olmak üzere 4 ayaklı bir projeyi piyasaya sürdü. Behmen Doğu şunları söyledi:

    “Bu alanda önemli bir aktör olmak istiyoruz. Sinema filmi ekibimiz çok güçlü. Müzikal ve aksiyon kısmı konusunda çok iddialıyız. Filmdeki mekanları film yayına girdikten sonra eş zamanlı olarak online bir oyun platformu olarak da kullanacağız. ‘Bejan Hasankeyf’te sineması projesindeki mekanların sayesinde Türkiye’nin en büyük online oyun platformunu kuracağız.”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    oyun, Play Store, Apple Store, Rusça, Arapça, İngilizce, Türkçe, Bejan Gog, Diyarbakır, Batman, Bejan projesi, Kürtçe
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