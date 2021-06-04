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    Moskova Yunus Emre Enstitüsü - Nazım Hikmet

    'Nazım Hikmet, Rus-Türk dostluğunun kültürel köprüsünün temel taşıdır'

    © Fotoğraf : Moskova Yunus Emre Enstitüsü
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    Moskova’da T.C. Moskova Büyükelçiliği himayesinde Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB), Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve Moskova Nazım Hikmet Kütüphanesi organizasyonu ile Nazım Hikmet’in anısına etkinlikler düzenlendi.

    Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve büyük şairin mezarı başında başlayan anma programı, Yunus Emre Enstitüsü’nde düzenlenen “Nazim Hikmet Dostluk Fotoğraf Sergisi ve Ödül Töreni” ile devam etti.

    'Nazım Hikmet, Türk milletinin, Türk-Rus ilişkilerinin mihenk taşlarından biri'

    Nazım Hikmet'in mezarı - Moskova
    © Fotoğraf : Moskova Yunus Emre Enstitüsü
    Nazım Hikmet'in mezarı - Moskova

    Şairin gene çok güzel bir günde anıldığına işaret eden RTİB Başkanı Naki Karaaslan sözlerine şöyle devam etti:

    “Bu kadar özelliği bir arada taşıyan ve arkadaşlığı, dostluğu, özgürlüğü, memleket özlemini, barışı, dünyada halkların dostluğunu bu kadar güzel ifade eden Nazım Hikmet, Büyükelçiliğimiz Müsteşarı’nın dediği gibi hakikaten 20. yüzyılın ikinci yarısının yetiştirdiği en büyük şairlerden biridir. Nazım Hikmet, her zaman anmaktan gurur duyacağımız Türk milletinin, Türk-Rus ilişkilerinin mihenk taşlarından biri. İki ülke arasındaki dostluğu yaşatmak için büyük emek sarf etmiş olan bu büyük şairimizi anmaktan gurur duyuyoruz”.

    • Nazım Hikmet'in mezarına bırakılan çelenk
      Nazım Hikmet'in mezarına bırakılan çelenk
      © Fotoğraf : Moskova Yunus Emre Enstitüsü
    • Nazım Hikmet'in mezarı başında düzenlenen anma programı
      Nazım Hikmet'in mezarı başında düzenlenen anma programı
      © Fotoğraf : Moskova Yunus Emre Enstitüsü
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    © Fotoğraf : Moskova Yunus Emre Enstitüsü
    Nazım Hikmet'in mezarına bırakılan çelenk


    'Nazım Hikmet ve Dostluk' Fotoğraf Yarışması

    Yunus Emre Enstitüsü'nde Nazım Hikmet'in anısıda düzenlenen etkinlik
    © Fotoğraf : Moskova Yunus Emre Enstitüsü
    Yunus Emre Enstitüsü'nde Nazım Hikmet'in anısıda düzenlenen etkinlik

    Nazim Hikmet Dostluk Fotoğraf Sergisi ve Ödül Töreni’ne evsahipliği yapan Moskova Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, etkinlikle ilgili şu ifadeler kullandı:

    ''Bu sene büyük Türk şair Nazım Hikmet’i, 58. ölüm yıldönümünde Büyükelçiliğimizin himayesi altında andık. Yunus Emre Enstitüsü, Rus-Türk İşadamları Birliği ve Nazım Hikmet Kütüphanesi’nin ortak çabalarıyla bu sene “Nazım Hikmet ve Dostluk” konulu fotoğraf yarışmasını düzenlemeye karar verdik ve bunu ilan ettik. Her taraftan bu yarışmaya katılım oldu. Sadece Rusya ve Türkiye’den değil, birçok ülkeden dostluk temalı fotoğraf geldi bize. Bunların arasında otuz tanesini seçerek sergiledik. Ve bunlardan beşini ödüllendirdik. Bu yarışmada bizim için en önemli şey, bu fotoğrafların arkasındaki duygu. Esas o duyguları önemsedik. Fotoğraflar greçekten hepsi birbirinden kıymetli. Nazım Hikmet bizim edebiyatımız için gerçekten çok önemli bir isim. Türkçeye çok katkısı olan bir isim. Türkçe’nin bir kültür dili, bir şiir dili, bir edebiyat dili olmasına önemli katkıları olan bir şairimizdir. Bu yüzden biz onun, namına yakışır şekilde anılması için gayret sarfettik. Umarım bu artarak devam eder ve Türkiye ile Rusya arasında kültürel etkileşimin kuvvetlenmesine, gelişmesine hizmet eder''.

    Moskova Yunus Emre Enstitüsü - Nazım Hikmet
    © Fotoğraf : Moskova Yunus Emre Enstitüsü
    Moskova Yunus Emre Enstitüsü - Nazım Hikmet

    Etkinliğin organizatörlerinden biri olan Moskova 24 No’lu Nazım Hikmet Kütüphanesi Müdürü Galina Sudyina Sputnik’e verdiği demeçte şunları söyledi:

    Nazim Hikmet Dostluk Fotoğraf Sergisi'nde sergilenen bir eser
    © Sputnik
    Nazim Hikmet Dostluk Fotoğraf Sergisi'nde sergilenen bir eser

    ''Yunus Emre Enstitüsü ile neredeyse Moskova’da kuruluşundan bu yana işbirliği yapıyoruz. Hem enstitüde hem de kütüphanede çeşitli etkinlikler düzenledik. 2020 yılı, planlarımızı etkilese de çalışmalar online olarak devam etti. Her şeye rağmen Nazım Hikmet’i, hem doğum günü olan 15 Ocak’ta, hem ölüm gününde andık. Böyle bir sergi düzenleme inisiyatifi Ömer Bey’e ait. Biz de bu fikri destekledik. Sergi gerçekten çok güzel oldu. Süssüz, doğal, yaşamı tüm tonlarıyla yansıtan birçok harika yaşam eseri sunuldu. Kültür ebedi bir şey, Rusya ve Türkiye halkları arasında önemli köprülerden biri. Bu köprünün temel taşı ise Nazım Hikmet’tir''.

    Yarışmayı kazananlardan Alena Lanina, sergiye katılan fotoğrafını şu duygusal sözlerle anlattı.

    ''Uzun zamandır Türkiye’yi geziyorum. Özellikle Türk insanlarının has özelliklerini gözlemlemeyi ve çekmeyi seviyorum. Türkiye’de “paylaşım” ve “insanlık” gibi konulara çok dikkat edildiğini fark ettim. Bu yarışmada kazanan fotoğrafta İstanbul kedilerinin rahatlığını yansıtmaya çalıştım. Resmin adı "Mutlu Komşular". Sokak hayvanlarının yaşamına kayıtsız kalmayan gönüllüler tarafından yapılan kedi evlerini gösteriyor. Ve evlerinin tadını çıkaran bu kediler, sabah güneşinin ışınlarında birlikte ısınıyorlar. Benim için bu resim, Türk halkının özel merhamet ve özenle ayırt edilen ruhunu tasvir ediyor''.

    'Nazım Hikmet ve Dostluk' Fotoğraf Yarışması'nı kazanan Alena Lanina'nın 'Mutlu komşular' isimli eseri sergide
    © Sputnik
    'Nazım Hikmet ve Dostluk' Fotoğraf Yarışması'nı kazanan Alena Lanina'nın 'Mutlu komşular' isimli eseri sergide

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE), fotoğraf yarışması, Ömer Özkan, Naki Karaaslan, Nazım Hikmet, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB)
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